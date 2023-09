Rennes. La Belle Déchette organise une grande zone de gratuité le 16 septembre

La Belle Déchette organise une grande zone de gratuité samedi 16 septembre de 13h à 17h à la boutique La Réserve, 2 rue du Pré du Bois à Rennes.

L’intérêt porté à ces événements dit “zone de gratuité” surprend toujours l’équipe de La Belle Déchette. Une dizaine de bennes remplies d’objets et matériaux n’attendent qu’une chose : trouver de nouvellaux propriétaires. Lors de la dernière édition, plus de deux cent personnes se sont déplacées et 1 tonne 5 d’objets ont trouvé de nouveaux acquéreurs. Ce succès témoigne d’un réel besoin de compenser la perte de pouvoir d’achat mais aussi d’un intérêt profond et croissant pour le réemploi.

Dans cette zone de gratuité, vous trouverez de la vaisselle, des livres, des DVD, des jouets et de la déco. Et vous repartirez : sans payer ! La Belle Déchette, ça l’allège et vous, si ça vous est utile et que l’objet trouve une seconde vie, c’est mission réussie pour l’association.

S’alléger pour mieux déménager

En vue de son déménagement aux Halles en Commun mi-janvier 2024, le temps est venu pour La Belle Déchette de s’alléger un petit peu. Et oui, déménager une ressourcerie, ce n’est pas rien !

Un déménagement, pour quoi faire ?

“La Réserve”, située 2 rue du Pré du Bois à Rennes déborde de meubles, d’objets et de matériaux. A l’étroit, ce déménagement est l’occasion de donner un nouveau souffle à la ressourcerie en doublant la surface de stockage et d’accueil tout en repensant le fonctionnement au sein de ce nouveau lieu. L’objectif principal n’est pas de stocker davantage mais bien de valoriser au maximum dans des conditions plus appropriées.

Jamais deux sans trois : troisième round pour la zone de gratuité

Qui dit GROS projet dit aussi GROS budget, une importante campagne de financement participatif en cours pour contribuer au déménagement : https://bit.ly/3Z3uKDj

Infos pratiques

samedi 16 septembre 2023 de 13h à 17h à La Réserve, 2 rue du Pré du Bois 35000 Rennes