Rennes. Au Marché Super de bons produits en vente directe

En avril 2022, le Marché Super a tenu sa première session avec succès aux Gayeulles. A cheval entre la vente et l’évènementiel, des animations variées – animaux de la ferme, musiciens, restauration sur place – accompagnent la vente directe de bon produits par des producteurs du pays de Rennes – pain, légumes, produits laitiers, viande. Retrouvez le Marché Super dans les quartiers de Rennes, notamment Cleunay le 20 novembre.

Le Marché Super

C’est un concept innovant imaginé par les producteurs locaux pour créer un nouveau débouché en vente directe. L’idée est d’organiser ponctuellement des ventes éphémères de produits frais et locaux, en lots et à prix ronds, dans des endroits différents.

Ce n’est pas un marché traditionnel car l’objectif est de vendre des volumes plus importants et chacun paye ses achats en une seule fois, à la sortie. C’est un format à cheval entre de la vente et de l’événementiel avec des animations qui varieront en fonction des lieux : concerts, dégustations, expositions, sensibilisation…

L’objectif du Marché Super est double. C’est d’abord un moyen pour les agriculteurs de se réapproprier la distribution de leurs produits tout en recréant du lien ville-campagne. C’est aussi une façon de toucher et de fidéliser de nouveaux consommateurs en leur proposant, à des prix attractifs, des produits locaux, bons pour la santé, pour l’environnement et pour l’économie locale.

On veut amener de bons produits à des personnes qui ne vont pas forcément dans les magasins spécialisés. Mais ce Marché Super est aussi ouvert à tout le public du centre-ville et des autres quartiers de Rennes et des communes de Rennes Métropole car ce concept totalement innovant va permettre à tous de faire le plein de bons produits. Arnaud Daligault, maraîcher bio à Montreuil Le Gast (35)

Le Marché Super ne ressemble à rien d’existant en termes de commercialisation. Nous proposons aux gens de venir découvrir de nouveaux produits à des prix intéressants et d’assurer une juste rémunération aux paysans Julien Sauvée, éleveur bio à Melesse (35)

Agenda

Dimanche 20 novembre : Métro Cleunay, de 10h à 15h

Contact

Tél : 02 99 77 09 46

E-mail : agrobio35@agrobio-bretagne.org