Rennes. Astourr Astër vous invite à défendre le gallo

Le centre linguistique Chubri organise pour la première fois l’événement Astourr Astërr sur le thème « Droits culturels et revitalisation linguistique » samedi 7 octobre 2023, à la Maison des associations de Rennes.

Le gallo est aujourd’hui une langue en danger d’extinction. Mais c’est aussi une langue reconnue notamment par l’État et la Région Bretagne. Elle fait l’objet d’un intérêt croissant au sein de la société en Haute-Bretagne, voire au-delà. Depuis plus de 15 ans, le centre linguistique Chubri a pour objet l’inventaire et l’étude du gallo, son adaptation pour faciliter son usage actuel, et la transmission des connaissances produites.

L’association entend contribuer à la sauvegarde du gallo et à sa transmission auprès des nouvelles générations et des arrivants, en Pays Gallo et au-delà. Elle entend aussi contribuer au respect des droits culturels dans le domaine linguistique, y compris : le droit de chacun de parler gallo (en privé comme en public), le droit de parler sa propre variante dialectale du gallo (à l’oral comme à l’écrit), ou encore le droit d’accès au gallo pour tout habitant du Pays Gallo.

Pour la première fois, Chubri organise Astourr Astër, une journée de formation et d’échanges est ouverte au public à partir de 8h30. Des conférences et des tables rondes sur l’articulation entre revitalisation d’une langue en danger et mise en œuvre des droits culturels. Il s’agit avant tout d’un moment de formation et d’échange d’expériences.

Le thème de cette première édition portera sur les « Droits culturels et revitalisation linguistique ». L’objectif est de sensibiliser, informer et former sur comment mettre en cohérence les deux préoccupations du respect des droits culturels et de la revitalisation d’une langue en danger telle que le gallo.

Deux questions complémentaires seront à aborder tout au long de la journée :

Comment appliquer les droits culturels en prenant en compte la dimension linguistique de ces droits ?

Comment prendre en compte les droits culturels dans l’ensemble des initiatives en faveur du gallo ou d’une autre langue en danger ?

Publics visés :

Toutes personnes concernées par les enjeux de revitalisation linguistique et de diversité culturelle.

Les acteurs du gallo : associations, enseignant·es, étudiant·es, chercheur·euses, artistes, militant·es politiques, etc.

Les élu·es et agents des collectivités territoriales et de l’État qui sont concernés par la mise en œuvre des droits culturels, suite à la loi NOTRe de 2015, et qui souhaitent s’engager en faveur du gallo (toutes échelles territoriales) ou d’autres langues régionales.

Retrouvez le programme complet ainsi que les intervenants ici

Un Fest-Noz au Parquet de Bal se déroulera à 19h30. Cet événement de soutien aura lieu à partir de 19h30 au Parquet de Bal à la Ferme de la Harpe, en collaboration avec le Cercle Celtique de Rennes. Entrée : 7 €.

À l’affiche, avec la participation bénévole des artistes : Sérot-Janvier & La Groove Compagnie ; Terti Tertan ; Youenn Lange & Alan Letenneur ; Jeanne Lemoine & Cyril Couchoux ; Yannick Gargam & Gaëlle Carrot ; Jean-Félix Hautbois & Gaël Chauvin

La soirée s’ouvrira par un concert-bal folk avec le groupe Vilaine.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations concernant l’événement Astourr Astërr, n’hésitez pas à prendre contact par téléphone au 02 99 84 08 87 ou par mail sur mayel.jubaod@chubri..org