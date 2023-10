Rennes. Arrêt sur image, à 300 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

La CASDEN Banque Populaire, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, présente ARRÊT SUR IMAGE à 300 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 du 17 au 20 octobre 2023 en partenariat avec la ville de Rennes, le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, l’université Rennes 2, la chaire « Territoires et Mutations de l’Action Publique » de Sciences Po Rennes et le Groupe de recherche ACHAC. Une semaine de manifestations brétilliennes sur les thèmes : image, culture, Olympisme et Paralympisme.

À 300 jours des Jeux Olympiques et Paralympiques, la ville de Rennes est heureuse d’accueillir l’exposition conçue par le Groupe de recherche ACHAC dans le cadre d’un programme initié par la CASDEN Banque populaire pour soutenir la promotion du sport à l’école et des valeurs de l’Olympisme. Le mardi 17 octobre 2023, à 17h place de l’Hôtel de ville de Rennes, en présence de la maire Nathalie Appéré et des commissaires d’exposition, aura lieu l’inauguration de l’exposition Histoire, Sport & Citoyenneté, proposant un récit sur 125 d’Histoire.

À la suite de cette inauguration, une projection du film Les Chariots de feu de Hugh Hudson (1981) suivie d’un débat animé par l’historien Pascal Blanchard est organisée au Cinéma Arvor.

Le mercredi 18 octobre 2023, une journée de colloques Images Olympiques. Médiatisation et spectacularisation des Jeux Olympiques est organisée à la Salle de la Cité à Rennes. Cet événement propose d’aborder historiquement la production et la diffusion des images – fixes et animées – sur l’olympisme, depuis l’origine des Jeux Olympiques modernes en 1896 jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ces images permettent d’analyser la diversité des représentations dont les Jeux ont fait l’objet, depuis la formation de la figure du gentlemen sportif jusqu’aux controverses sur les médias sociaux contemporains. Les images, fixes et animées, tiennent en effet un rôle fondamental dans les représentations et la perception de l’olympisme et des olympiens. Dans le cadre de ce colloque, quelques-uns des meilleurs spécialistes de l’histoire de l’olympisme et de ses représentations sont rassemblés, caractérisant une approche pluridisciplinaire confrontant historiens et historiens d’art, politistes, spécialistes de l’image ou encore conservateurs de musée. Un débat conclura chaque session.

Le jeudi 19 octobre 2023, la Journée des collectivités territoriales labélisées Terre de jeux, en collaboration avec le CD 35 et la chaire TMAP de Sciences Po Rennes prendra place à Rennes à l’Auditorium des Archives départementales.

Enfin, le vendredi 20 octobre 2023 sera la Journée des écoles, collèges et lycées brétilliens et des classes olympiques, sur le thème « Image, culture, Olympisme et Paralympisme », en collaboration avec la FFA, le Comité Handisport 35 et l’association 733.

Inauguration de l’exposition Histoire, Sport & Citoyenneté

le mardi 17 octobre 2023 à 17h, Place de l’Hôtel de Ville, Rennes 35000.

Projection Les Chariots de feu de Hugh Hudson

le mardi 17 octobre 2023 à 20h, Cinéma Arvor, 11 rue de Châtillon, Rennes 35000.

Pour s’inscrire

Colloque Images Olympiques. Médiatisation et spectacularisation des Jeux Olympiques

le mercredi 18 octobre 2023, toute la journée, Salle de la Cité, 10 rue Saint-Louis, Rennes 35000.

Programme

Journée des collectivités territoriales labellisées Terre de jeux

le jeudi 19 octobre 2023, de 9h à 16h30, Auditorium des Archives départementales / Stade Robert Poirier, Rennes 35000.

Journée des écoles, collèges et lycées brétilliens et des classes olympiques

le vendredi 20 octobre, toute la journée