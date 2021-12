RENNES. ANNULATION DU FEU D’ARTIFICE DU 31 DÉCEMBRE

Annulation du feu d'artifice du 31 décembre 2021 de Rennes. Face à la cinquième vague de Covid-19 et à la propagation du variant Omicron, la Ville de Rennes a décidé d'annuler le spectacle pyrotechnique "Les petits plaisirs de la vie", créé par la société Hubert Thézé Pyrotechnie, qui devait se tenir le 31 décembre 2021 sur la place de la Mairie.

La Ville de Rennes suit ainsi les recommandations nationales invitant les collectivités à renoncer à l’organisation de grands rassemblements sur la voie publique.

Pour rappel, la Ville avait également annoncé, dans un précédent communiqué, l'annulation du bal du 31 décembre prévu au Liberté et de toutes les cérémonies de vœux organisées par la Ville de Rennes et Rennes Métropole en janvier.

Prudence et respect des gestes barrières sur les évènements maintenus

Le marché de Noël du mail François-Mitterrand, le village de Noël, place du Parlement et la fête foraine, esplanade Général-de-Gaulle, ainsi que tous les marchés alimentaires sont maintenus. La création graphique et musicale "Reines", réalisée par la société Spectaculaires, et projetée chaque soir de 18 h à 22 h sur la façade de l'Hôtel de Ville l'est également.

La Ville de Rennes rappelle que le port du masque est obligatoire dans tous les établissements recevant du public et les lieux clos, mais également en centre-ville et dans tout lieu public extérieur à forte densité ou dans des zones d'attroupement, tels que les marchés.

La plus grande vigilance reste de mise pour ces fêtes de fin d'année et la Ville de Rennes appelle chacune et chacun à poursuivre le respect de tous les gestes barrières : distanciation physique, port du masque, lavage des mains, aération régulière, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, etc.