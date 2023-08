AMAP Rennes : Les bonnes adresses des locavores !

À Rennes, comme en France, les AMAP fleurissent. Oui, l’heure est à une meilleure alimentation : bio, souvent végétarienne et, surtout, locale ! La communauté locavore (les consommateurs de produits locaux) ne cesse de grandir et, avec elle, le nombre d’adhérents aux AMAP. Unidivers invite ses lecteurs au tournant locavore avec ce guide du bon amapien !

Une AMAP, c’est quoi ?

C’est une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne dont le fonctionnement se fonde sur un contrat rédigé entre un producteur et un groupe de consommateurs pour la durée d’une ou deux saisons de production (automne/hiver et printemps/été). Objectif : le producteur s’engage à livrer un panier à date donnée et le consommateur à le rémunérer à date fixée.

Au début, les AMAP se concentraient principalement sur la production et distribution de légumes, mais de plus en plus d’AMAP se spécialisent dans d’autres domaines. Il est désormais possible d’acheter oeufs, viande ou pain.

Une amapienne faisant la distribution des légumes

Tout est défini dans le cadre d’un accord entre les deux parties : la diversité, la quantité de denrées à produire, le type de production, les dates de livraison, etc. En outre, il est souvent demandé aux membres de l’association de donner un peu de leur temps afin de tenir des permanences de distribution de paniers notamment. Cet esprit de coopération se retrouve aussi entre consommateurs. Comme il n’est pas toujours facile de se déplacer aux heures fixes des permanences, il est possible de s’arranger entre amapiens pour se relayer.

La démarche des AMAP, sans être toujours bio, encourage l’alimentation saine produite dans le respect de l’homme, de la nature et de la biodiversité. Cette démarche est garantie par l’appellation AMAP qui accompagne l’engagement à respecter le cahier des charges de la Charte. Une fois le contrat signé, le producteur met ensuite à disposition de façon périodique un panier de produits aux consommateurs.

Le prix est fixé de façon à permettre au producteur de retirer un bénéfice décent de sa vente tout en proposant un prix abordable au consommateur – une forme de contrat équitable et solidaire. Acheter dans une AMAP a l’avantage pour le consommateur de régler un prix inférieur à la grande distribution, car on achète en circuit court ; quant au producteur, il empoche l’argent directement. De fait, dans une grande surface, le prix est plus important en raison de la multitude d’intermédiaires à rémunérer (le producteur, le transport, la grande surface, les personnes travaillant dans la grande surface, les marges ceci, les marges cela, etc.). Ainsi, dans une AMAP, une boîte de 6 oeufs bio coûte en moyenne 2 €; en grande surface, il vous en coûtera parfois jusqu’à 1 € de plus. Qui plus est, les AMAP réduisent à quasiment zéro les pertes, car toute la production est vendue.

En matière de panier, le prix oscille entre 7 et 20 euros selon la taille. Choisir entre deux ou trois tailles est venu peu à peu répondre à une demande des consommateurs dont les besoins sont différents selon leur type de vie. En outre, le lieu de distribution varie selon les AMAP : directement sur le lieu de production ou bien un lieu de distribution regroupé établi en zone rurale ou urbaine.

Distribution des paniers bio de I’AMAP’Y

En somme, les AMAP sont bonnes pour les producteurs, car ça évite la perte de produits, les denrées sont au contraire valorisées, pour leur diversité et leur qualité.

Le principe de l’AMAP permet de recréer du lien entre producteur et consommateur, ce qui est valorisant pour les deux parties.

Et les AMAP sont tout aussi bonnes pour les consommateurs car l’achat de produits auprès d’une AMAP sert le tissu local ; c’est donc une belle façon de s’engager pour l’économie solidaire, au quotidien !

Comment adhérer à une AMAP ?

Pour pouvoir avoir accès au panier, la plupart des AMAP demande une adhésion à l’association. Il suffit de remplir le contrat indiquant la formule souhaitée (il existe souvent plusieurs tailles de panier). Les inscriptions se font majoritairement en début d’année ou entre deux saisons de production (automne/hiver et printemps/été).

Nous sommes allés à la rencontre des amapiens de l’I’AMAP’Y dont la distribution a lieu rue Papu à Rennes. Une chose à dire : ils sont convaincus. Tous ont le sourire aux lèvres – qu’ils soient juste de passage rapide pour récupérer leur panier ou qu’ils restent discuter plus longuement avec les producteurs. Il se dégage de l’endroit une atmosphère presque familiale. On prend des nouvelles des uns des autres, on félicite le fromager pour sa tomme de chèvre de la semaine dernière, particulièrement délectable, etc. Tous ont en commun la volonté de consommer des produits de qualité. À cela s’ajoute des motivations supplémentaires, notamment favoriser le local et les circuits-courts (d’avantage que les biocoop qui ne sont pas nécessairement locales) ainsi que le contact avec le producteur avec qui il se lie un rapport de confiance. Quant aux producteurs, ils y trouvent leur compte : être membre d’une AMAP assure une stabilité économique. Il y a également un côté pratique : recevoir un panier bio chaque semaine signifie que le consommateur fait une grande partie de ses courses en une fois, rapidement tout en découvrant de nouveaux produits.

Une pratique qui attire de plus en plus de jeunes consommateurs : des centaines d’étudiants et de jeunes adultes rejoignent année après année les AMAP. Parmi les adhérents les plus actifs, certains vont même jusqu’à prêter main-forte aux producteurs pour leur installation. Bref, un bon goût d’humanité partagé !

Adresses des AMAP en Ille-et-Vilaine :

• RENNES

AMAP Monde du Blosne distribué au Centre Culturel du Triangle, sous la halle, Boulevard de Yougoslavie, 35200 Rennes

AMAPopote : Légumes, pain, oeufs, fromage de vache, miel et produits dérivés, glaces. Distribué de 18h30 à 19h30 le mardi à la salle de sport du “Cercle Paul Bert”, 3 rue Rapatel et le mercredi à la Maison de Quartier Francisco Ferrer, 40 rue Montaigne.

Le Panier de la Dalle distribué à la maison de quartier de Villejean, 2 rue de Bourgogne, 35000 Rennes

I-AMAP-Y distribué au 16 rue Papu, 35000 Rennes

AMAP Campus Beaulieu distribué dans le bâtiment 43, Campus de Beaulieu, 263 Avenue du Général Leclerc, 35000 Rennes

AMAP Bioregard distribué le mercredi de 18h30 à 19h30 à Le Cadran – 11 avenue André Mussat (à côté du FRAC et des colonnes), 35000 Rennes

Les Saveurs du Pont 9 distribué le Jeudi de 18h30 à 19h30 aux Atelier du Vent – 59, rue Alexandre Duval, 35000 Rennes

Les Paniers Bios distribué le vendredi de 18h00 à 19h30 dans la halle de l’EPI, rue Bouzat, 35000 Rennes.

A MA Pousse distribué le vendredi de 18 à 19h30 dans la salle Saint-Exupéry, 3 square Saint-Exupéry, 35000 Rennes-Maurepas.

ARTIST’CHAUD, AMAP étudiante, la permanence de distribution se tient tous les mardis entre 18 h 30 et 20 h dans le hall du bâtiment Érève, sur le campus de l’Université Rennes 2

AMAPapille : Paysan boulanger à Corps-Nuds propose pains et brioches. Quant aux légumes, ils proviennent des maraîchères Emmanuelle DERAEVE et Charlene TORTAY (GAEC Plantago). Distribution le mardi de 18h30 à 19h30 dans le grand hall de la MJC Grand Cordel – 18, rue des Plantes.

AMAP LA COURZETTE : Légumes, pains, oeufs, cidres/jus de pomme, farine, miel, bières, glaces. Distribution le mercredi de 17h30 à 19h au sein du pavillon Courrouze – 40, rue des munitionnettes.

• SAINT-MALO

A MA PIE NOIR, panier distribué dans la salle de la Guymauvière, rue des Bleuets, 35400 Saint-Malo. Se renseigner auprès de l’Amap – amapienoir@gmail.com

AMAP Part de marché : Légumes, fromages, oeufs, poulets, pain, pommes & jus de pommes. Distribution le jeudi de 18h30 à 20h à la salle de quartier de la Madeleine – Avenue des comptoirs (proche Carrefour).

Bord de Rance : Maison des Associations 35 rue Ernest Renan, 35400 Saint-Malo. Contact – amap_bordderance@yahoo.fr

AMAP du Bocage : distribution le mercredi de 18h30 à 19h30 à la Maison Théophile Briant (quartier du Lévy), 2 allée de la Goëlette. Contact téléphonique: Rozenn Roualec – Tél: 06 15 40 89 10

• BETTON

AMAP EN BETTON : Légumes BIO, pain BIO, oeufs BIO, volaille BIO, porc BIO. Distribué le jeudi de 18h30 à 19h45 au CUB (Café Utopique Bettonais) – Rue du Vau Chalet, Betton 35830.

Le Panier Bettonais : Paniers de légumes distribués le mercredi de 18h à 19h30 à l’école des Mézières – 61, avenue d’Armorique, Betton 35830

• AUTRES COMMUNES

BRUZ : Amap’Home – Légumes BIO, fruits BIO, oeufs, poulet. Distribution le le jeudi de 18h15 à 19h30 à la Maison des Associations – salle n° 19.

CANCALE : AMAP Entre Terre & Mer – distribué le mardi de 19h30 à 20h à l’école de musique – 6, rue Hamon Vaujoyeux. (site internet)

CESSON-SEVIGNÉ : LE PANIER CESSONNAIS – Légumes BIO, fruits BIO, pain BIO, oeufs BIO, lait cru BIO, viande BIO, produits laitiers BIO, jus de pomme BIO, cidre BIO. Distribué le mardi de 18h30 à 20h à la Passerelle derrière la poste. Contact : lepaniercessonnais@gmail.com

CHATEAUBOURG : AMAPorte – Légumes BIO, fruits BIO, oeufs BIO, produits laitiers BIO, champignons, pain BIO, brioche BIO, pommes & jus de fruits BIO. Distribué tous les mercredis de 18h à 19h15 au local de la gare sncf.

CHAVAGNE : CHAV’ AMAP – Légumes, pain , oeufs, volaille, miel. Distribué le mercredi de 17h à 19h à la salle La Grange – Ferme du Champs Fleuri.

COMBOURG :

AMAP du Loup : Pain, farine – Distribué le mardi de 19h15 à 20h au CPSA et le samedi de 10h à 17h à l’Orangerie (centre-ville) Contact téléphonique : 02 99 73 52 39 / 06 07 80 98 20.

Amap du Coin : Tous les produits sont BIO et locaux. Distribué le mercredi de 18h à 19h30 au CPSA de Combourg – Avenue des palmiers. (site internet)

FOUGÈRES : AMAP Portes de Bretagne – Légumes, pain, oeufs, produits laitiers, poulets, rillettes, bières. Distribué 26, rue de Saint Lô, 35300 Fougères.

L’HERMITAGE : L’Hermit’AMAP – Légumes, fruits, pain, œufs, fromage de chèvre. Distribué le jeudi de 17h45 à 19h sous le Préau de la Commanderie.

LA CHAPELLE DES FOUGERETZ : AMAPoêle – Légumes BIO, pain, galette, jus de pommes, œufs, produits laitiers vache, produits laitiers chèvre, colis de viande de porc. Distribué le mardi de 18h30 à 19h30 à la Salle des Cerisiers – rue de Kalchreuth.

LA DOMINAIS : AMAP Du Champ au Panier – Légumes, fruits, pain, oeufs. Distribué le jeudi de 18h15 à 19h15 au 4, rue des Arcades.

LA FRESNAIS : Le Jardin du Marais – Légumes BIO, galettes BIO, fromage et laitage BIO, oeufs BIO, pain BIO, huile. Distribué le jeudi de 18h30 à 19h30 à la salle de l’atelier du Marais – rue de la Masse. Contact téléphonique : 06 63 05 69 67

LE RHEU : Le RHEU Z’AMAP – Produits : Légumes, fruits, fromage, pain, oeufs BIO, produits laitiers, bière, miel. Distribution le jeudi de 17h à 19h à la salle des Bruyères, face au « Quai » – espace jeunesse – 11, rue du Dr Wagner.

MEILLAC : AMAP Attitude – Légumes, volaille BIO. Distribution le jeudi de 18h30 à 19h30 – 17, rue Mlle de Vautenet (sous le préau de la salle du patronage de l’ancienne école).

MINIAC-MORVAN : AMAP Attitude – Légumes BIO. Distribué le mercredi de 18h30 à 19h15 à la Salle des associations de l’Espace Bel Air.

MONTREUIL-SUR-ILLE : AMAP DU COURT’ILLE – Légumes, jus de pomme, oeufs, volaille, pain. Distribution le mercredi de 18h à 19h à l’ancien local de la Poste.

MORDELLES : AMAPPETIT – Légumes, pain, brioche, oeuf, produits laitiers, viande de porc, miel, galettes, crêpes. Distribué le lundi de 18h à 19h dans les Halles des Muletiers.

PACÉ : Pacé à l’AMAP – Légumes, pommes, pain, produits laitiers, œufs, miel. Distribution le jeudi de 18h à 18h45 dans le hall d’entrée de l’Espace Le Goffic (MJC) – 6, avenue le Goffic.

PLEURTUIT : AMAP’achamama – Légumes, champignons, pain au levain, poulets, œufs, fromage de chèvre, galettes, crêpes, pommes, jus de fruits, viande de porc, tisanes, herbes, bière, farines, lentilles, cidre, gâteaux bretons, miel. Et même des coquilles St Jacques ! Distribution le mardi de 18h15 à 19h15 à la Maison des Associations – Rue Brindejonc des Moulinais.

AMAP Pays de Redon – Légumes, pain, œufs, volailles, viandes, fromage, produits laitiers, pâtes & farine. Distribué le vendredi de 18 à 19h au lycée agricole ISSAT, 21 rue de la guichardaie, 35600 Redon.

© Amap du Pays de Redon

SAINT-AUBIN D’AUBIGNÉ : AMAP DU COURT’ILLE – Légumes. Livraison à domicile le mercredi de 17h à 18h30.

SAINT-DOMINEUC : AMAP Attitude – Produits : Légumes BIO, fruits, viandes, produits laitiers. Distribution le lundi de 18h30 à 19h30 à la salle polyvalente – Chemin du canal.

SAINT-GANTON : Just AMAP Porte – Légumes BIO, fruits, viandes, volaille, pain, oeufs, fromage. Distribué le vendredi de 17h30 à 19h à la ferme maraîchère Le Souchais – SCEA Neveux Renaud, 35550 Saint-Ganton.

SAINT JACQUES DE LA LANDE : AMAP de la Lande – Légumes, fruits, pain, fromage, lait, oeufs, poulet, bière, miel, brioche, contrat gourmandise. Distribution le jeudi de 17h à 19h à l’Epi Condorcet, 10 rue François Mitterrand, et de 17h30 à 19h30 à la Maison Hubertine Auclert, 9 rue Jean Pont.

SAINT-JOUAN-DES-GUERETS : AMAP Attitude – Légumes, jus de pomme, pain. Dépôt de panier à partir de 17h45 chez Erwan au magasin « Animalo »- 1 allée de l’Ile aux Moines – ZAC Du Moulin du Domaine.

SAINT-LUNAIRE : AMAP Planète Lunairienne distribué à la Halle halle de Saint Lunaire, rue de la vieille église, 35800 Saint Lunaire

VITRÉ :

Graine d’AMAP – Distribué au Centre Social maison de quartier Maison Rouge tous les mercredis de 18h30 à 19h30, 35500 Vitré

POTAMAP – distribué au Centre Social Jacques Boyer, 27 rue Notre Dame, 35500 Vitré

Si vous connaissez d’autres AMAP d’Ille-et-Vilaine, n’hésitez pas à les partagez avec nous ici afin de les ajouter à cette liste !

Retrouvez nos producteurs sur les marchés locaux, dans des magasins bio ou à la ferme :

Magasins Bio locaux ou de producteurs AB en Ille-et-Vilaine :

Le Gout du Bio (Guichen)

Coqueli’Bio (Bruz)

Azur Bio (Rennes)

Mickaël Berthelot (Corps Nuds)

Gwenolé Le Verge (La Mézière), présent à l’AMAP Bioregard et l’AMAP de Villejean le Panier de la Dalle

Marché bio tous les mercredis sur le Mail François Mitterrand à Rennes : légumes, jus de fruits, pains, boucherie, fromages, galettes.