À l’occasion des portes ouvertes du Pollinarium de Rennes, le samedi 23 mars de 10h à 15h30, la Ville de Rennes, en partenariat avec l’Association des Pollinariums Sentinelles de France, organise 6 visites guidées qui visent à faire découvrir le fonctionnement du Pollinarium et prévenir des allergies au pollen. Venez tout comprendre du fonctionnement du Pollinarium en participant à une visite de 30 minutes guidée par un jardinier botaniste.

Installé depuis mars 2016, au square Lucien Rose, le Pollinarium sentinelle de Rennes est un espace dédié à l’observation des principales espèces de plantes allergisantes de la région (graminées, herbacées, arbustes et arbres). Quotidiennement, des jardiniers étudient les plantes afin de détecter les dates précises de leurs débuts et fins d’émission de pollens. Une fois validées par un médecin allergologue, un botaniste de l’APSF et Air Breizh, ces informations sont transmises en temps réel aux patients allergiques et aux professionnels de santé inscrits à la newsletter Alerte pollens. Cette information précoce permet aux personnes allergiques de commencer leur traitement avant l’apparition des premiers symptômes et de l’arrêter dès la fin d’émission de pollens.

Ces visites, organisées par la Ville de Rennes, vous sont proposées gratuitement dans le cadre de la journée portes ouvertes qui aura lieu le samedi 23 mars 2024 de 10h00 à 15h30.

Inscription aux visites guidées sur ce lien.

6 visites d’une durée de 30 minutes sont proposées (10h ; 10h45 ; 11h30 ; 13h30 ; 14h15 ; 15h00 (complet))

Rendez-vous au Pollinarium Sentinelle à l’entrée du Thabor en haut de la Bibliothèque Lucien Rose situé 1 Square Lucien Rose à Rennes.

Pour plus d’informations : 02 23 62 22 10 ou dsph-santeenvironnement@ville-rennes.fr