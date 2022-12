Rennes. Algérie, 60 ans après : si enfin on en parlait ?

À l’occasion des 60 ans des accords d’Evian (19 mars 1962), le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d’Ille-et-Vilaine (ONACVG) proposent une programmation culturelle trans-générationnelle, citoyenne et pédagogique.

Cette programmation, portée par les Archives Départementales d’Ille-et-Vilaine, offre l’opportunité de valoriser les nombreuses productions consacrées à la mémoire et à l’histoire de ce conflit : ressources documentaires, instruments de recherche, dossiers et supports pédagogiques.

Depuis quelques années, plusieurs décrets ont permis, peu à peu, l’ouverture des archives sur la guerre d’Algérie. Les Archives départementales d’Ille-et-Vilaine ont profité de cette opportunité pour mettre en valeur les documents qu’elles conservent. Ils portent par exemple sur la façon dont les habitants d’Ille-et-Vilaine ont vécu cette période ou encore sur la disparition de Maurice Audin, militant communiste. À l’automne 2022, des rendez-vous thématiques seront organisés pour débattre et échanger autour de la guerre d’Algérie.

« Algérie, 60 ans après : si enfin on en parlait ? » Prochain rendez-vous le mardi 13 décembre 2022

Des projections de films et de documentaires, des rencontres avec les réalisateurs, des échanges avec des historiens et également un spectacle de théâtre s’étaleront sur quatre après-midi / soirées à l’auditorium des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine, le mardi 13 décembre 2022 et le jeudi 26 janvier 2023.

En entrée libre et gratuite (réservation possible par mail à rencontres.archives@ille-et-vilaine.fr), ces rendez-vous autour de la guerre d’Algérie ont pour objectifs de valoriser les nombreuses productions consacrées à la mémoire et à l’histoire de ce conflit, d’ouvrir le débat et de faciliter les échanges sur cette période en présence d’intervenants de qualité.

Le mardi 13 décembre 2022

17h30 : diffusion du film « Avoir vingt ans dans les Aurès » de René Vautier

20h30 : conférence de Larbi Benchiha, réalisateur, et Gilles Olivier de la cinémathèque sur le thème « René Vautier : la caméra des Aurès »

Le jeudi 26 janvier 2023 :

19h00 : représentation de la pièce de théâtre A.T.W.O.A.D (Anything to Wide Out a Devil) par la compagnie « On t’a vu sur la pointe » – Théâtre et théâtre d’ombre qui interroge la complexité des liens entre la France et l’Algérie

