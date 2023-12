La Conciergerie d’Art organise un afterwork magique le 22 décembre 2023 où l’art et la créativité se rencontrent pour célébrer la magie des fêtes. Autour des poésies de Jacques Prévert, Anita J.Laulla, Jean Cocteau, Paul Verlaine, Henri Miller, un trio d’artiste nous bercera d’histoires captivantes ponctuées d’interludes musicaux… Imaginez-vous au cœur de l’effervescence d’une fête foraine, avec ses lumières scintillantes, ses douceurs sucrées et ses rires joyeux.

Pour les fêtes, La Conciergerie d’Art ouvre ses portes à trois artistes pour une soirée exceptionnelle.

Mattéo Duval jongle entre le théâtre, le conte et le cirque. Il élargit ses compétences lors de stages et de formations internationales. Matteo est également assistant à la mise en scène et comédien pour la Compagnie La Poudrière. Guénaëlle Aveillan est saxophoniste formée aux musiques improvisées et au jazz, elle partage sa passion en enseignant la musique à divers publics. Elle accompagnera les conteurs dans leur lecture spectacle. Michel Jayat, comédien, clown et metteur en scène, il est aussi, à côté de son travail théâtral, un passionné de lectures publiques musicales. Depuis une trentaine d’années, il est responsable du Théâtre Chemin de Ronde, installé à Fougères.

Guirlandes et Berlingots de Mattéo Duval, Guénaëlle Aveillan et Michel Jayat, le 22 décembre 2023, à la Conciergerie d’Art, 28 Rue Saint Louis, 35000 Rennes

À 18h30. Durée : 1h15. Prix : 15€

Sur réservation par mail ou téléphone : 0626047252 / conciergerie.art.rennes@gmail.com