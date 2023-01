Rennes. La librairie Forum du livre lance un service de livres d’occasion

Le 30 janvier 2023, l’occasion est belle et nouvelle : la librairie le Forum du livre, sise à la Visitation de Rennes, devient la première librairie indépendante à lancer en sus de son activité traditionnelle un service d’achat et de revente de livres d’occasion. Un service à la page !

La demande était forte. Les clients depuis quelque temps réclamaient la possibilité d’acheter des livres d’occasion en plus des livres neufs. Ils traduisaient ainsi le désir de plus en plus partagé de donner une seconde vie au monde du livre. L’idée a fait son chemin peu à peu chez les librairies du Forum du livre. Un peu décontenancés au début – les marchés du livre neuf et du livre d’occasion répondent à des logiques et circuits différents, – le constat que ce souhait était partagé par de plus en plus de clients de la librairie les a conduit à élaboré un nouveau modèle qui conjoindrait les deux offres. C’est ainsi que la seconde main s’est imposée au Forum du livre.

Ce nouveau service aspire à déployer une proposition globale et inclusive à destination des jeunes clients et bourses modestes en quête de culture mais aussi des lecteurs qu’un souci environnemental incite à privilégier l’occasion, sans parler des boulimiques de lectures

Les premiers livres en occasion

“Offrir une économie plus circulaire à notre métier et à nos produits fait partie de notre ADN de libraire et doit répondre à la quête de sens et de responsabilité des entreprises dans le monde d’aujourd’hui. Nous sommes heureux de pouvoir proposer ce service à Rennes et ainsi offrir une seconde « maison » aux livres. Car notre mission reste toujours de pouvoir diffuser la culture et le livre sous toutes ses formes (et tous ses états), la seconde main s’inscrit donc bien dans cet objectif.“, explique François-Régis Sirjacq, le distingué et souriant directeur de la libraire du Forum du livre.

François-Régis Sirjacq

Aujourd’hui 29 janvier, c’est chose faite : le Forum propose à sa clientèle dans les rayons littérature, histoire et sciences humaines des livres d’occasion en format poche. Si la demande exprimée par les consommateurs se concrétise bel et bien, alors la librairie déclinera ce service dans d’autres formats et pour d’autres genres de livres.

En pratique, les clients viennent au magasin avec leurs livres au format poche (dans les thématiques littérature, histoire et sciences humaines dans un premier temps), les libraires dédiés évaluent l’état du livre ainsi que la possibilité de lui donner une seconde vie et proposent aux clients un bon d’achat qui est utilisable dans tout le magasin (papeterie et jeux compris). Quant à la personne qui déniche le livre qu’elle cherchait en livre d’occasion, c’est pour elle l’avantage de l’acquérir à environ 30% de son prix neuf. Bref, un Forum à votre service !

Librairie Le Forum du Livre, La Visitation, 11 Rue de la Visitation, 35000 Rennes

