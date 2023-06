Rennes à la Pagaie : découvrez la ville en canoë-kayak !

L’événement Rennes à la Pagaie, organisé par le Comité Départemental de Canoë-Kayak d’Ille-et-Vilaine (CDCK 35) revient pour une nouvelle édition samedi 24 juin 2023. Profitez d’une balade accompagnée sur la Vilaine en dragon boat, canoë ou kayak et découvrez Rennes sous un autre angle ! Deux départs sont prévus, à 9h30 et à 14h.

Rennes à la Pagaie est un événement grand public à l’initiative du CDCK 35 qui consiste à traverser Rennes sur la Vilaine, en bateaux collectifs, dragon boats, canoës ou kayaks. Cette balade culturelle aura lieu le samedi 24 juin 2023 et partira le matin de Plaine de Baud pour arriver au Jardin de la Confluence le midi. Le trajet de l’après-midi sera dans l’autre sens. Le projet de mise en place de cet évènement date de 2019, et cette année sera la troisième édition. L’objectif de cet évènement est d’ouvrir la pratique du canoë kayak au grand public, afin de faire connaître notre activité au plus grand nombre, et en espérant pour le futur pérenniser l’évènement si le public est satisfait.

Le Comité Départemental de Canoë-Kayak d’Ille-et-Vilaine (CDCK35) est une association affiliée à la Fédération Française de Canoë Kayak et Sport de pagaie. Le Comité Départemental est un relais, un partenaire mais avant tout un outil au service des 18 clubs d’Ille et Vilaine et de ses 4707 licenciés.

LE PARCOURS : Rennes et sa Vilaine

Traverser Rennes d’Est en Ouest sur la Vilaine, tout en découvrant l’architecture chargée d’histoire de la capitale Bretonne, c’est à nouveau le défi que vous propose le CDCK 35.

Avec un départ depuis la base nautique de la plaine de Baud, le parcours s’étend sur 5 km jusqu’au Jardin de la Confluence. Traversée de la Vilaine ou encore, découverte de l’éclusage, voilà tant de belles surprises à découvrir au fil de la balade, le tout, commenté et expliqué par des kayakistes expérimentés.

Infos pratiques

1er groupe : 9h30-12h / 2nd groupe : 14h-16h30. Le départ du 1er groupe aura lieu à la Plaine de Baud. Le départ du 2nd groupe aura lieu au Jardin de la Confluence.

Tarif : 18€ par personne/ 15€ pour les 10-15 ans. Paiement à la réservation

Site web / Billetterie en ligne

Informations Complémentaires : à partir de 10 ans (les mineurs doivent être accompagnés)

– Savoir nager

– Navette retour possible par le bus STAR