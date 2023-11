Le Master Junior revient pour une 6e édition à Saint-Grégoire. Le tournoi, organisé par le Tennis Club Grégorien avec la Fédération Internationale de Tennis, rassemble des joueuses et joueurs de 17/18 ans du monde entier parmi les meilleurs. Le haut niveau est au rendez-vous du 25 novembre au 2 décembre 2023 et les entrées, pour voir les matchs toute la semaine, sont libres.

Au Tennis Club Grégorien, les membres du club s’activent afin d’aménager le lieu. L’association sportive fait peau neuve pour une semaine de matchs de très haut niveau à l’occasion de la 6e édition du Master Junior Saint-Grégoire du 25 novembre au 2 décembre 2023. Un village est installé sur place : les terrains sont préparés, des espaces sont aménagés afin de se restaurer sur place. Au club, 120 joueuses et joueurs d’une vingtaine de nationalités différentes se préparent à s’affronter sur les courts pour remporter le titre.

Patrick Faure, président du Tennis Club Grégorien

Le Master Junior Saint-Grégoire figure en 5e position des plus prestigieux tournois français dans la catégorie 17/18 ans. Quatre tableaux s’y joueront pour les filles et les garçons : deux tableaux de simple et deux de double. Douze arbitres officiels s’occuperont de juger les matchs et douze ramasseurs de balles seront présents. Pour cette nouvelle année, les deux suédois vainqueurs en simple fille et garçon de l’édition 2022, Tilda Hessleryd (classée 180e mondial ITF) et Max Dahlin (classé 27e mondial ITF), remettent leur titre en jeu.

Créé en 2014, le tournoi intègre en 2017 l’ITF World Tennis Tour Juniors, circuit mondial destiné aux joueuses et joueurs de 18 ans et moins de haut niveau et organisé par la Fédération Internationale de Tennis. « Aujourd’hui, on est en J100, ce qui implique que le vainqueur du tournoi va remporter 100 points ITF », affirme le président du Tennis Club Grégorien Patrick Faure. Les joueurs du Master Junior Saint-Grégoire sont aux portes du professionnalisme afin de, peut-être, intégrer les circuits ATP et WTA (les circuits professionnels de tennis masculins et féminins) à leur majorité et rejoindre les grands noms d’un Richard Gasquet ou d’un Casper Ruud. « La première gagnante de Saint-Grégoire, Elsa Jacquemot, est aujourd’hui 150e à la WTA. Et en 2022, les 4 demi-finalistes juniors de Roland-Garros sont passés par notre tournoi ».

Mais pour se hisser dans les tableaux principaux qui débutent lundi 27 novembre, il faut d’abord en passer par les phases de qualifications nationales qui ont lieu les 23 et 24 novembre 2023, puis internationales les 25 et 26. Les finales en double se joueront vendredi 1er décembre à partir de 18h30 et les finales en simple samedi 2 décembre à partir de 13h30. Tous les matchs sont accessibles gratuitement pendant toute la durée du tournoi et un village est aménagé sur place afin de pouvoir s’y restaurer.

Emma Barbot, membre du Tennis Club Grégorien, pendant les qualifications

Marilou Dodard, membre du Tennis Club Grégorien, pendant les qualifications

Arthur de Ratuld, membre du Tennis Club Grégorien, pendant les qualifications

Le Master Junior Saint-Grégoire a connu une progression inédite depuis sa création. Patrick Faure ajoute que l’association sportive a pour ambition de « saisir les prochaines opportunités en France pour passer J200 et monter encore dans la hiérarchie des tournois. Aujourd’hui on est le 5e tournoi français 17/18 ans. Pourquoi pas, dans 5 ou 10 ans, être le deuxième ou troisième ? ». Dans cette optique, pas de recette miracle pour le club sinon de continuer à proposer un accueil de qualité aux jeunes joueurs et aux spectateurs en attendant qu’une place se libère auprès de la Fédération Française de Tennis.

Le président du Tennis Club Grégorien tient également à réduire l’empreinte carbone du club autant que possible dans ce genre d’événement et plus généralement à l’année. « On essaie de travailler uniquement avec des entreprises locales, on réutilise tout d’une année à l’autre, rien n’est jeté. C’est vrai pour le tournoi mais aussi pour l’école de tennis à travers le recyclage des balles ou encore le prêt de matériel. Dans le village du Master Junior, on a également la fresque écologique du tennis [un outil de support pour accompagner les clubs vers une démarche plus écologique, ndlR] en lien avec la FFT ».

Le Master Junior sera également ponctué, le 28 novembre 2023, par la visite du président de la Fédération Française de Tennis, Gilles Moretton, dans le cadre du Tour de France des clubs. « Chaque année, le président va visiter un club. Cette année, il devait venir en Bretagne et par chance, il vient la semaine de l’ITF. Donc la Ligue de Bretagne nous a demandé si on pouvait accueillir cette étape du Tour des France des clubs ». Les 30 novembre et 1er décembre, les deux écoles primaires de Saint-Grégoire sont conviées au tournoi afin d’assister aux matchs du tournoi.

Le (très) haut-niveau du tennis sera en tout cas à l’honneur en Bretagne lors de cette 6e édition du Master Junior Saint-Grégoire où le futur du tennis international s’écrit peut-être sur les courts…

INFOS PRATIQUES

Master Junior Saint-Grégoire, du 25 novembre au 2 décembre 2023, Entrée libre toute la semaine.

Tennis Club Grégorien,

Stade Yves Le Minoux, 1, Allée du Stade, Saint-Grégoire, 35760, France

Site internet du TCG