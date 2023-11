Mercredi 6 décembre 2023, l’Université Rennes 2 organise la plantation d’une micro-forêt de 460 m² sur le campus de Villejean en compagnie d’étudiants, de lycéens, de jeunes volontaires, d’habitants et d’enfants du quartier. 1 300 arbres aux essences sélectionnées sur 460 m2.

Ce projet de revégétalisation, co-financé par la MACIF, verra le jour côté avenue Gaston Berger : 1300 arbres seront plantés sur une parcelle de 460 m2. La micro-forêt sera constituée d’essences locales et méridionales, aux caractéristiques physiologiques adaptées au changement climatique et conformes aux recommandations de la palette végétale de la Ville de Rennes.

Une journée de plantation mêlant étudiants, lycéens, enfants et personnels

Mercredi 6 décembre, des temps de plantation sont prévus de 9h à 12h puis de 14h à 16h : ils rassembleront des étudiants et personnels de l’Université, des employés de la Macif mais également des enfants de l’école primaire Andrée Chedid et du centre de loisirs Jean Moulin ou encore des habitants du quartier. Ils seront encadrés par les étudiants en licence professionnelle Aménagement paysager de l’Université Rennes 2, les lycéens en bac professionnel Aménagements paysagers du lycée The Land et par des jeunes volontaires en service civique d’Unis-Cité. La micro-forêt située en lisière du quartier, souhaite s’inscrire au cœur de la vie de quartier, grâce à l’accompagnement de l’association ESS Cargo & Cie.

Un projet aux nombreux bienfaits

Ce projet collaboratif s’inscrit dans la continuité de la Charte de l’arbre de la Ville de Rennes en 2022. De nombreux bienfaits sont attendus de cette micro-forêt : créer un îlot de fraîcheur et améliorer la qualité de l’air atmosphérique, améliorer la biodiversité et réintroduire la nature en ville, désartificialiser les sols et restaurer des sols dégradés, améliorer la qualité de vie et le bien-être pour la communauté universitaire et les habitants du quartier, sensibiliser la communauté universitaire et les habitants du quartier aux enjeux écologiques.

INFORMATIONS PRATIQUES

Campus de Villejean (Rennes)

Devant le bâtiment André Lespagnol (N), le long de l’avenue Gaston Berger

6 décembre 2023

Plantation de 9h à 12h et de 14h à 16h

Inauguration à 17h dans le hall du bâtiment N, suivie d’un cocktail