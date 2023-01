Rennes a rendez-vous avec l’agriculture du 1er au 10 février

Les prochains rendez-vous de l’agriculture auront lieu du mercredi 1er février au vendredi 10 février 2023 à Rennes. Cette année, l’accent est mis sur l’élevage, le paysage et le para-agricole ; des secteurs clés de l’agriculture qui connaissent des tensions d’emploi et de recrutement sur notre bassin d’emploi.

Du 1er au 10 février, les Rendez-vous de l’agriculture organisés par We Ker et ses partenaires, proposent différents ateliers pour découvrir les métiers de l’agriculture et du para-agricole. L’événement a pour but de soutenir la visibilité de la filière et d’augmenter son attractivité.

Au programme de ces journées ?

Vous pourrez découvrir les différents aspects de l’agriculture biologique grâce à des sessions de témoignages et d’échanges avec des agriculteurs passionnés. Vous aurez également l’occasion de visiter des fermes pour comprendre les réalités de ce métier passionnant et de participer à des ateliers sur les opportunités de reconversion professionnelle dans le domaine agricole. Des démonstrations sur le para-agricole et le paysage seront également organisées, ainsi qu’un chantier participatif sur l’agriculture urbaine et un voyage en agriculture.

À savoir sur cette filière ?

Il est important de noter que le bio et le circuit court ont le vent en poupe, malgré les difficultés liées à la crise actuelle. Le secteur attire de plus en plus de publics en reconversion professionnelle, comme le montrent les projets de transitions professionnelles pour 2022, qui révèlent que le domaine agricole fait partie des trois projets les plus populaires pour les reconversions professionnelles. Depuis deux ans, ont observe également une augmentation de personnes souhaitant se reconvertir dans ce domaine.

Pourquoi venir ?

Ces journées de découverte et de partage autour de l’agriculture biologique seront l’occasion pour chacun de découvrir les opportunités dans ce domaine passionnant et de rencontrer des professionnels expérimentés. Ce projet est coordonné dans le cadre de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales pilotée par We Ker et reçoit le soutien financier du Fonds Social Européen, de l’Etat et de Rennes Métropole.

Pour plus d’informations sur les différentes activités proposées et pour vous inscrire aux rendez-vous de l’agriculture, n’hésitez pas à consulter le site internet www.we-ker.org ou à contacter rdvagri@we-ker.org.

POUR VOUS INSCRIRE, C’EST PAR ICI : https://forms.office.com/e/Mw9nacipzt

Les dates à retenir :

Mercredi 1er février 2023

14h30-16h30

: Parlons métier: être agriculteur bio, TÉMOIGNAGE ET ÉCHANGES

17h00-19h00

: Parlons métier: être agriculteur bio, TÉMOIGNAGE ET ÉCHANGES

Jeudi 2 février 2023

10h00-12h30

: Agricultrice et agriculteur bio: un métier passion, VISITE

16h00-18h00

: Suivi d’un temps convivial, Se reconvertir dans les métiers de l’agriculture et du paysage: quelles formations, comment s’y prendre?, PRÉSENTATION ET ÉCHANGES

Vendredi 3 février 2023

10h00-12h00

: Le para agricole: des opportunités d’emploi pour s’orienter ou se reconvertir, ATELIER

Lundi 6 février 2023

14h00-15h00

: Le marché du travail en production agricole

20h00-22h00

: Café installation, TEMOIGNAGES ET ECHANGES

Mardi 7 février 2023

14h00-16h30

: Agricultrice et agriculteur bio: un métier passion, VISITE

19h00-20h00

: Se reconvertir vers l’agriculture, ATELIER

Mercredi 8 février 2023

13h45-16h30

: Il était une fois la terre…le vivant: les métiers du para agricole et du paysage, PRESENTATION ECHANGES ET DEMONSTRATION

Jeudi 9 février 2023

9h00-12h30

: L’agriculture urbaine: l’agriculture au coeur de la ville, VISITE ET CHANTIER PARTICIPATIF

9h00-17h00

: Voyage en agriculture

20h00-22h00

: Café installation, TEMOIGNAGES ET ECHANGES

Vendredi 10 février 2023

9h00-13h00

: Découvrir les emplois locaux en production de tomate, PRESENTATION ET VISITE