DERIVES ET RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES A LORIENT DU 9 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE

Du 9 octobre au 12 décembre, rendez-vous avec la 24e édition des Rencontres photographiques du pays de Lorient (Morbihan).

Dérives, c’est le maître mot de cette 24e édition des Rencontres photographiques. L’idée est née lors du premier confinement, au temps de l’isolement imposé. Cette période nous a renversés vers nous-mêmes et nous avons pu partir à la dérive de l’immobilisation… Sept lieux du pays de Lorient accueillent des expositions cet automne.

Vernissage vendredi 8 octobre à 18h30 au Lieu de la photographie. Présentation des expositions du Lieu : Mister G. de Gilbert Garcin, Les Odysséens (partie I) par Antoine Vincens de Tapol, Marion Chombart de Lauwe et Baptiste Chauloux.

PROGRAMME DES 24e RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES DE LORIENT

Gilbert Garcin, Regard sur la peinture contemporaine

Le Lieu de la photographie – Lorient

Gilbert Garcin, Mister G.

& Antoine Vincens de Tapol, Marion Chombart de Lauwe,

Baptiste Chauloux, Les Odysséens (1ère partie)

Du mardi au vendredi : 14h-18h / samedi et dimanche : 15h-18h Fermé les jours fériés

Hôtel Gabriel, Aile Est – Enclos du port / 02 97 21 18 02

Baptiste Chauloux

Galerie du Faouëdic – Lorient

Elsa Leydier, Transatlántica

& Éric Vassal, Dagyde et Agnosis

& Antoine Vincens de Tapol, Marion Chombart de Lauwe, Baptiste Chauloux, Les Odysséens (2ème partie)

Du mercredi au dimanche 14h-19h

Fermée les jours fériés

Place de l’Hôtel de ville / 02 97 02 22 57

Eric Vassal, série Dagyde d’après Double indemnity, 1944

Elsa Leydier, issues des séries Braços verdes et Platanos con platino

Shinji Nagabe, issue de la série respiração

École européenne supérieure d’art de Bretagne – site de Lorient

Shinji Nagabe, Espinha

Du lundi au vendredi 13h-20h et le samedi 14h-18h Fermée les jours fériés et du 23 oct. au 1er nov.

1, av. de Kergoise / 02 97 35 31 70

Entrée libre pour toutes les expositions

Marilia Destot, issue de la série The Journey

Théâtre de Lorient

Marilia Destot, The Journey

Du mardi au vendredi : 13h-18h & les soirs de spectacles Fermé les jours fériés

Parvis du Grand Théâtre / 02 97 02 22 75

Leslie Moquin, issues de la série Shanghaï Cosmetic

Médiathèque François Mitterrand – Lorient

Leslie Moquin, Shanghaï Cosmetic

Lundi :13h-19h / mardi, mercredi et vendredi : 10h-19h / samedi :10h-18h Fermée les jeudis, les jours fériés et du 15 au 21 nov.

4, place François Mitterrand / 02 97 84 33 60

Léa Habourdin, issues de la série Sur les ruines

Galerie Pierre Tal Coat – Hennebont

Léa Habourdin, Sur les ruines

Mardi : 14h-18h / Mercredi : 10h-12h / 14h-18h

Vendredi : 14h-18h30 et samedi : 10h-12h / 14h-17h Fermée les jours fériés

Centre socio-culturel – 15, rue Gabriel Péri / 02 97 36 48 74

Christophe Beauregard, Alexis, 2019

Galerie La Rotonde – Lanester

Christophe Beauregard, Why Not Portraits?

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 08h30-12h / 13h30-17h Jeudi : 10h-12h / 13h30-17h30 / Samedi : 09h-11h30 Fermée les jours fériés

Hôtel de ville – 1, rue Louis Aragon / 02 97 76 81 81

24e Rencontres photographiques du Pays de Lorient organisé par : l’Association Sellit 150 / Le Lieu de la photographie

Présidents : Marie Lise Mainguet et Marcel Le Lamer Direction : Marie Béatrice Le Berrigaud Commissariat des expositions : Émilie Teulon, Directrice artistique et responsable de la pédagogie Assistante de direction : Léonie Pondevie Maquette : Elisa Henry et Émilie Teulon