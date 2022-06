Redon. Exposition Trafic d’Influence(s)

Du 23 juin et 24 juillet 2022 se tient au château Parc Anger l’exposition jumelée Aurore et Jean-François Le Ludec intitulée Trafic d’Influence(s). L’exposition s’intègre dans le cadre des « Confluences d’été », du 10 juillet au 30 septembre 2022, un ensemble d’événements artistiques, sportifs et ludiques à Redon et Saint-Nicolas de Redon.

Le château du Parc Anger (construit aux XVIème et surtout XVIIIème siècles) appartient à Redon Agglomération, Bretagne Sud et héberge dans ses murs une partie des locaux de la médiathèque Jean-Michel Bollé, le Groupement Culturel Breton, ainsi qu’ un bel ensemble de salles restaurées en conservant le caractère historique du monument ( parquets anciens, cheminées…). Ce lieu a été aménagé pour y accueillir des expositions temporaires essentiellement centrées sur les arts plastiques (principalement peinture, sculpture, gravure, photographie…).

L’exposition se tiendra cet été pendant une période riche en évènements culturels dans le Pays de Redon dont les principaux seront:

Le festival de musique classique et jazz “ Les musicales de Redon” qui se tiendra du 1er au 14 juillet 2022 à Redon et dans différents lieux du Pays de Redon

Le festival de photographie de La Gacilly ( à 12 Km de Redon) qui aura lieu du 1 er juin au 30 septembre. Le thème 2022 sera celui des “Visions d’Orient”

Présentation de l’exposition

Aux confluences de l’urbanisme parisien et des canaux bretons, cette exposition pluridisciplinaire se veut avant tout l’expression d’un voyage, à la fois réel et symbolique, dont le moyen de transmission et de liaison est le train. En faisant des correspondances entre la démarche artistique de Jean-François Le Ludec ( né en 1956 à Vannes et vivant à Redon depuis fin 2004) et celle d’Aurore Le Ludec, née en 1992 à Paris et ayant passé une partie de son enfance et son adolescence à Redon ), ce cheminement nous conduira ainsi des années 1980 au temps présent. A travers une diversité de médiums (peinture, gravure, impressions colorées sur tissu, photographies, textes personnels à vocation poétique, références littéraires qui ont pu jalonner et inspirer nos réflexions intérieures et plastiques…). Il s’agit bien ici réellement d’un voyage, d’une véritable confluence, d’un étonnement, de réminiscences conscientes et inconscientes, parfois de l’expression d’une forme d’exil qui révèlera aux visiteurs, par des lignes de fractures issues de nos trajectoires individuelles et familiales, combien, au bout d’un temps long, significatif

et mesurable, ces lignes peuvent se relier et, peu à peu, faire sens dans une trajectoire de vie qui fut riche en mobilités géographiques…

Jean-François Le Ludec, Les trains du soir, photographie numérique, Paris, Gare de l’Est, décembre 2004

Images en noir et blanc baignées d’atmosphères fluides, de vapeurs et d’errances le long du halage de Redon ou des quais noircis de naguère du Paris populaire des oeuvres littéraires d’Eugène Dabit évoqué dans “ Hôtel du Nord ” et “Ville Lumière”; de Léon-Paul Fargue, qui fut l’inoubliable “Piéton de Paris”… On retrouvera également, dans la lumière de certaines oeuvres présentées, la fugacité et l’intensité des couleurs du pays de Redon; l’intemporalité du canal Saint-Martin avec à la fois une certaine mélancolie et une vivacité puissante que les techniques utilisées ( huile sur toile, acryliques, gravure, impressions sur tissu, photographies,

textes littéraires, vidéo…) qui pourront suggérer aux visiteurs tant par la figuration que par l’abstraction cette idée d’un réel “trafic d’influences”.

Jean-François Le Ludec

Jean-François Le Ludec, Autoportrait, photographie numérique, été 2007, Auray

Né le 21 octobre 1956 à Vannes ( Morbihan), Jean-François Le Ludec débute en autodidacte sa pratique artistique à l’aube des années 1970. En 1974, il intègre la SNCF au sein de laquelle il exercera des métiers très divers durant près de 42 ans. Cette activité professionnelle n’a jamais empêché Jean-François de continuer sa pratique notamment au sein des Ateliers Beaux-arts de la Ville de Paris dans les années 1990, puis au début des années 2010. Désormais retraité, il se consacre aujourd’hui pleinement à son activité d’artiste. Il pratique régulièrement la peinture ( acrylique sur papier, huile sur toile, gravure en pointe sèche, pastel…) depuis les années 1970, s’intéresse aussi à la diversité des formes mixtes (collages, affiches, montages mêlant photographie, textes, pastel, crayon, bribes de gravures ). Il pratique aussi régulièrement la photographie argentique et numérique depuis 1975. N’oublions pas ses travaux littéraires, visitant des domaines variés ( textes brefs, poésie libérée, nouvelles, textes aux frontières de l’essai, autobiographies ) dont voici un extrait :

Nous pénétrons dans le brouillard, humide, froid… Il y a de la gelée blanche sur le sol et les toits. La banlieue s’éloigne déjà, et, bientôt fait place à la grisaille de la plaine, à un ciel bas chargé de nuages, de brumes légères et de traits de lumières. Au fond, on distingue encore le bleu pâle de la nuit qui s’oublie: horizon gris de brume, reflets sur les champs blanchis par la chaux du froid… Jean-François Le Ludec, In Texte de décembre 1985

Aurore Le Ludec

Diassem Haddad x Aurore Le Ludec, Transposition symbolique 3, impression photographique limitée 1/10. Archive d’une performance picturale réalisée le 30 mars 2020, 30x40cm

Diplômée de l’École des Arts de la Sorbonne et née en 1992, laissons la parler d’elle-même :

« Aussi loin que je me souvienne, il y a cette sensation d’être dans un corps désincarné qui doit retrouver son enveloppe. Ma première approche du textile à travers le Diplôme des métiers d’art en réalisation de costume m’a permis d’éprouver les sensations d’une carapace textile. Dans un second temps, mes trois années de peinture sur tissus aux Ateliers Beau-arts de la Ville de Paris m’ont apporté un lieu d’expression picturale sur tissus. C’est dans un dernier temps, que j’ai développé dans le cadre d’un Master 2 de recherche en arts-plastiques une recherche-création portant sur la transposition symbolique du sang menstruel en un geste pictural qui s’inscrit dans l’élaboration d’un processus en lien direct avec la matérialité du tissu et de la peinture textile. »

Diassem Haddad x Aurore Le Ludec, Faire corps avec la peinture, impression photographique limitée 1/10 30x40cm 2020 Paris

« En toile de fond, il y a l’importance de la récupération des tissus venant de ma famille paternelle, qui, quatre générations auparavant avait développé une activité de tisserand. Cette idée de la transmission transgénérationnelle est fondamentale puisque ma pratique de l’écoulement sur tissus superposés fait référence aux

anciennes protections hygiéniques et aux blessures/traumatismes enchevêtrés. Ici, le faire-corps émotionnel, psychique et physique avec la peinture et le tissu constitue à la fois une réappropriation de mon corps et une protection. En parallèle de cette pratique picturale, j’ai développé celle de l’autoportrait et du portrait soit en fixant mon regard dans un miroir ou celui sur les photos des femmes de ma famille et en essayant de très peu regarder la feuille afin de donner à voir des émotions et expressions non-visibles. »

Exposition Trafic d’Influence(s) au Château du Parc Anger, 6 rue Joseph Lamour de Caslou 35600 Redon

Du 23 juin au 24 juillet 2022

Vernissage le 23 juin à partir de 18h.

Visites guidées le 25 juin et le 9 juillet en présence des artistes.

Le 12 juillet : Atelier lecture « Remue-méninges » avec le public au sujet de l’émotion des mots traduite en émotions picturales et photographique animé par Anthony Ryo.

Horaires :

Ouverture en présence des artistes du mardi au vendredi de 14h30 à 18h.

Le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h

Accessibilité :

à proximité immédiate du centre-ville de Redon et proche d’un parking. 5mn à pied de la gare SNCF, 35 à 40mn de Rennes, 45 à 50 mn de Nantes et 2h de Paris par TGV direct.