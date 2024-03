Le chantier d’insertion Les jardins municipaux Saint-Conwoïon existe à Redon en Ille-et-Vilaine depuis 1997. Porté par la municipalité, il a deux missions : d’une part, il produit des légumes biologiques pour la restauration collective (écoles maternelles et primaires), la maison de retraite Les Charmilles et le centre de loisirs de la commune. D’autre part, il réalise l’entretien de certains espaces naturels et du parc animalier de Bahurel.

Quand Alain Madelin, maire de Redon en 1996, propose de lancer un jardin d’insertion à Redon pour fournir en fruits et légumes la cuisine centrale, il est un leader, car elles ne sont alors que deux communes en France à mettre en place ce projet ! Conventionné par le Conseil Départemental et l’État, le chantier d’insertion Les Jardins Saint Conwoïon est un dispositif qui permet d’accueillir dix personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières.

L’opération est désignée : Accompagnement technique et socioprofessionnel. Les personnes bénéficiaires disposent d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de six mois, renouvelable pour une durée maximum de deux ans. Nathalie Cueff-Guernon encadre l’accompagnement des salariés du chantier d’insertion et met tout en œuvre pour favoriser un retour à l’emploi durable. Pour mettre au travail des personnes sans emploi qui rencontrent des difficultés sociales, un accompagnement et une formation sont dispensés afin de faciliter leur insertion sociale et l’employabilité, l’objectif étant d’aider à retrouver progressivement le rythme du travail dans un cadre bienveillant et humain. Dans certains cas, un accompagnement individualisé peut être mis en place en complément du contrat d’insertion afin que cette expérience débouche sur un emploi ou une formation.

Nathalie Cueff-Guernon

Les salariés occupent l’ensemble des étapes de production. Ils préparent et entretiennent les parcelles à cultiver ; ils plantent, sèment, assument le paillage et le désherbage, la cueillette des fruits et des légumes, la mise en caisses, le calibrage et le pesage des produits, puis leur stockage en chambre froide et enfin la livraison…

Le chantier d’insertion assume les deux-tiers des approvisionnements en fruits et légumes des deux cuisines centrales de Redon, soit 22,5 tonnes par an ! Sur les 33 tonnes récoltées au total, les sept tonnes restantes sont destinés aux trois associations caritatives de Redon : les Restos du Cœur, la Croix-Rouge et le Secours Populaire.

Les jardins Saint Conwoïon assurent également l’entretien des espaces naturels de la ville de Redon : les bois de la Ruche, de Bahurel et son parc animalier, de Beaumont, de la Houssaye. Le chantier d’insertion a aussi en charge le suivi de l’éco-pâturage avec son troupeau d’une cinquantaine de moutons dans la vallée du Tuet, car depuis pas loin de vingt ans les tondeuses ont été remplacées par des moutons de race protégée (Les Landes de Bretagne) dans les parcs et les zones naturelles de la ville de Redon.

Les salariés entretiennent aussi les aires d’accueil, de pique-nique, de jeux et les parcours sportifs, ainsi que les allées coupe-feu sur l’ensemble des bois et l’allée périphérique en bordure des zones d’habitation.

Le chantier d’insertion participe également aux animations de la commune. Il intervient par exemple à la réalisation de décors urbains pour les fêtes de fin d’année, également en octobre lors de la foire de la Teillouse où la gastronomie est la star de l’événement. Les jardins municipaux Saint-Conwoïon ont fourni une tonne de courges pour réaliser le décor du cloître Saint-Sauveur.

décoration réalisée pour le cloître Saint-Sauveur.

Actuellement, la communauté de communes Redon Agglomération gère deux autres chantiers d’insertion : à Saint-Jean-la-Poterie et Saint-Jacut-les-Pins. Cela permet à seize personnes d’acquérir une véritable expérience et des compétences de travail. La structure organise l’accompagnement, l’encadrement technique et la formation de ses salariés. L’accompagnement global proposé doit permettre de bénéficier d’un diagnostic social et professionnel et de la construction ou consolidation d’un projet professionnel

INFOS PRATIQUES

Les Jardins Saint Conwoïon – Salle des Jardins Saint Conwoïon à Redon (35)

Contact : 02 99 71 05 27 ou 06 44 89 27 83