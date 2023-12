Et si vos menus des réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre étaient typiquement bretons ? La Bretagne est bien sûr l’une des régions phares en ce qui concerne les fruits de mer et les recettes sont variées. La région aime aussi les poissons, les desserts, les chocolats, tout un tas de délices et de réjouissances préparées avec des produits locaux. Unidivers a concocté quelques idées gourmandes pour composer vos menus festifs et a retenu quelques bonnes adresses.

Les fêtes de fin d’années sont profondément ancrées par une tradition culinaire, et c’est la dinde qui trône en tant que plat emblématique de Noël. Il faut remonter au début du XVIII siècle et à l’empereur Charles VII du Saint Empire pour que la dinde garnisse la table à Noël et qu’elle remplace l’oie de Noël qui se dégustait depuis des siècles.

Dans la tradition, la dinde se déguste le 25 décembre à midi, car la messe de minuit du 24 décembre est précédée d’un repas maigre au retour de l’église, le réveillon, qui doit être suivi d’un repas gras le lendemain avec un plat consistant. Les recettes sont variées : dinde aux marrons, la plus cuisinée ; dinde aux saveurs de noisette ; dinde marinée aux herbes ; dinde laquée au vin rouge ; civet de dinde aux champignons, etc.

De nos jours, des préférences et tendances plus légères et contemporaines évoluent avec une population qui cherche des plats moins lourds et plus originaux tout en mettant en valeur les saveurs authentiques de la région.

Pour l’apéritif

Les chips au blé noir changeront des chips habituelles pour découvrir le goût unique du sarrasin qui se rapproche légèrement de la noisette. Il existe aussi les chips de blé que l’on trouve sur tous les marchés bretons pour raviver les papilles des convives en ajoutant des épices comme le curry, le cumin ou encore le paprika.

Les entrées

Les huîtres aux Pommeau de Bretagne

Pour les amateurs de fruits de mer, les délices de la mer sont très nombreux en Bretagne. Pour changer des huîtres traditionnelles servies crues, il est possible de déguster un mets avec des huîtres chaudes ! Son accompagnement est original et plein de belles saveurs à base de pommes Reinettes et de Pommeau de Bretagne, cet alcool fait à partir de jus de pommes et d’eau-de-vie de cidre. Cette recette d’huîtres a sa touche typiquement bretonne, délicatement sucrée salée. Elle est très simple à préparer. Les meilleures douzaines d’huîtres se dégustent à Cancale (22). La pêche est également bonne dans les ports de Brest (29), de Saint-Malo (35) ou de Vannes (56).

La coquille Saint-Jacques est la reine de la baie de Saint-Brieuc dans les Côtes d’Armor où se trouve le plus grand gisement naturel de coquilles Saint-Jacques de France. Celtarmor est un atelier de décorticage de la coquille Saint-Jacques basé sur le port de Saint-Quay-Portrieux (22) qui propose une noix de coquille Saint-Jacques d’une extrême fraîcheur dans un délai très court. Site de vente en ligne : www.celtarmor.fr

Adresses pour les fruits de mer et poissons : Le Saint-Guillaume : Restaurant et plats à emporter à Plouhinec dans le Morbihan. Contact :02 97 36 73 26 ; Les Viviers du Ruault de Sarzeau (56). Contact : 06 62 80 51 36 ; Les Viviers de Keraliou est un restaurant qui vend aussi au détail ses fruits en mer à Plougastel Daoulas dans le Finistère ; La Ferme des Nielles, restaurant et vente à emporter à Saint-Méloir-des-Ondes en Ille-et-Vilaine. Contact : 02 99 89 21 12…

Les toasts de foie gras et confit d’oignons de Roscoff sur pain d’épices

Le foie gras est le produit emblématique de Noël que l’on consomme rarement pendant l’année et que l’on réserve le plus souvent pour les réveillons. Pour changer des canapés classiques, une petite suggestion bretonne est à tester : la dégustation de foie gras sur du pain d’épices accompagné de confit d’oignons rosés, spécialité de Roscoff pour un mélange subtilement sucré salé. Le confit d’oignons peut aussi être une base pour des verrines originales ou être servi sur des toasts. Il peut aussi accompagner une viande froide et de la charcuterie. On peut aussi choisir les mini burgers revisités au foie gras et confit d’oignons de Roscoff, de petites bouchées à la texture briochée.

Le foie gras de canard de Bretagne entier de grande qualité est élaboré artisanalement à Carentoir dans le Morbihan avec du canard d’Armorique, subtilement parfumé au chouchen, l’hydromel breton (alcool de miel) pour sublimer la saveur authentique du foie gras 100% breton. Il est relevé avec une pointe de fleur de sel de Guérande. Les Ateliers Le Bois Jumel Tradition & Terroir, 9, rue Abbé de la Vallière à Carentoir (56). Contact : 02 99 93 70 70.

Tartare de saumon à l’huile de homard breton. En guise d’entrée, on peut choisir pour un repas de fête une excellente recette, très originale et rapide à concocter en cuisinant le saumon différemment : un tartare de saumon frais cuisiné avec de l’huile de homard breton avec des herbes aromatiques et accompagné d’une sauce crémeuse. C’est frais et léger ! Cette entrée sera tendance sur la table de fête avec une décoration de quelques brindilles de ciboulette et sans oublier de saupoudrer le mets de fleur de sel de Guérande.

Les plats de résistance

Le risotto à la bière, champignons et poireaux. Certains Bretons feront le choix pour la période de fin d’année de revisiter le risotto en le préparant avec des légumes de saison et de la bière. La recette est simple et originale. Elle devrait plaire aux amateurs de bière : un hommage aussi aux 150 excellentes brasseries artisanales et locales en Bretagne. Conseils d’adresses : La Malouinière, 23 rue Jacques Cartier et La Brasserie du Lion d’or à Saint-Malo (35) pour ces deux restaurants.

Le filet mignon, les petits légumes et le potimarron rôti au miel. En Bretagne, on retrouve souvent le filet mignon sur les tables à l’occasion des fêtes de fin d’année. Il est accompagné de légumes de saison et de potimarron rôti au miel qui donne une touche légèrement sucrée. Le tout s’accompagne d’un bon vin rouge : c’est la promesse d’un repas délicieux ! Le filet mignon peut être aussi farci au pain d’épices et aux fruits secs. La viande est tendre, fondante et parfumée tout en légèreté. Elle peut aussi être accompagnée par une purée de patates douces, une purée plus douce qu’avec la pomme de terre ou également par un écrasé de pommes de terre parfumé à la truffe pour ajouter une touche d’originalité à un plat des plus simples.

Le kig ha farz fait honneur à la Bretagne toute l’année, plus encore dans le Finistère du Léon à l’ouest de Morlaix jusqu’à Brest. C’est le pot au feu breton ! Le mets reste l’une de ses recettes les plus emblématiques qui perdure également à la période de Noël. Le plat est composé de viande de jarret de boeuf ou de veau ou de poitrine de porc, de légumes, de far noir et de far blanc cuits dans des sacs à far, sans oublier la fameuse sauce lipig qui se prépare avec du beurre breton salé et des échalotes. Le kig ha farz est un plat vraiment convivial pour tous les convives. A découvrir par exemple, au Restaurant Le Menez-Hom, 2 rue du Docteur Vourc’h à Plomodiern (29). Contact : 02 98 81 27 92.

La cotriade est une soupe de poisson et de légumes de saison cuisinée en Bretagne, à l’image de la bouillabaisse de Marseille. Il s’agit bien d’une soupe qui est cependant copieuse et savoureuse. La cotriade peut se traduire en français, par chaudronnée. Elle est cuisinée avec une sélection de poissons : merlu, de morue, de rascasse, de julienne, de grondin et de maquereau avec des tomates pelées et des pommes de terre arrosées d’un bouillon

Les desserts

Les Roses des Sables aux crêpes dentelle. Au départ, les Roses des sables ce sont des biscuits au chocolat d’origine française qui font penser à de petites roches que l’on trouve dans le désert. A l’origine, on réalise cette recette avec des Corn Flakes, mais la Bretagne les utilise avec des crêpes dentelle : les gavottes, certainement meilleures au niveau du goût et tout aussi croustillantes. Le chocolat est libre, suivant le goût de chacun : chocolat blanc, au lait, chocolat noir ou même praliné !

Le far breton, restera incontournable également pour les fêtes qu’il soit nature ou avec des pruneaux, mais à la condition qu’il soit flambé au Grand Marnier après sa cuisson au four : une recette à manger tiède ou froide

Bûche au chocolat et ses paillettes de crêpes dentelle

La bûche n’est pas une idée originale, qu’elle soit pâtissière ou glacée. Mais à Noël elle est toujours de mise. Alors la bûche avec ses paillettes de crêpes dentelle sera ultra gourmande avec sa petite touche croustillante typiquement bretonne. Elle est bien chocolatée et facile à préparer, histoire de finir le repas du réveillon en beauté !

Le gâteau glacé breton au caramel. Une inspiration bretonne pour ce dessert glacé qui se déguste en parts individuelles. Il est réalisé avec une crème glacée caramel au beurre salé, une crème glacée palet breton et avec des éclats de caramel salé.

L’igloo est un régal pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. La pâtisserie promet d’être rafraîchissante avec sa mousse au mascarpone, son confit de mangues à la passion, le tout posé sur un sablé aux amandes. Adresse : Pâtisserie Chocolaterie et spécialités bretonnes : Au Régal Breton, 17 Rue du Belzic, à Auray (56). Contact : 02 97 24 22 75