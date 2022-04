RAVE PARK LE 1ER OCTOBRE 2022 AU PARC EXPO RENNES AÉROPORT

Samedi 1er octobre 2022 se tiendra la première édition de Rave Park, une soirée placée sous le signe de l’imaginaire mêlant musique urbaine et électronique pour tous au Parc des Expositions de Rennes.

Le projet s’est construit, pour l’équipe organisatrice, autour de l’envie de faire vivre l’esprit de fête à Rennes, à l’heure d’une rentrée étudiante pour certains et/ou la découverte d’une nouvelle ville pour d’autres. Un mot d’ordre : « lâcher prise » le temps d’une soirée et dans le contexte singulier de notre époque. Rave Park affiche l’ambition de participer au dynamisme des folles nuits rennaises, tout en les parsemant de rêves/rave (traduction du “délire” en créole haïtien) où chacun·une peut laisser place à son imaginaire. Le tout dans une ambiance festive où la bienveillance et le vivre ensemble font foi.

L’occasion de se (re)trouver, de partager à nouveau ou pour la première fois, de (re)découvrir une programmation artistique acérée faisant le trait d’union entre l’urbain et l’électro…

LA PROGRAMMATION (De 20h > 5h)

Deux halls, 10 artistes, 10h de fête non-stop !

Hall 9 : Musique urbaine

VALD • GAZO • VLADIMIR CAUCHEMAR • BIGA*RANX …

Hall 4 : Musique électronique

CHRIS LIEBING • PARTIBOI69 • GERD JANSON • ORGANISME TEXTURE

BILLETTERIE & INFOS PRATIQUES

Pour sa première édition, Rave Park a mis les petits plats dans les grands afin d’accueillir jusqu’à 9 000 personnes, et ce dans les meilleures conditions, en axant sa politique tarifaire vers une accessibilité de l’ensemble des publics et mettant en avant différents dispositifs (Pass Culture, Tarif Sortir!, etc.)

Tarif Early Bird : 39,90€, les 500 premiers

39,90€, les 500 premiers Tarif Regular : 45€

45€ Tarif Last Chance : 49,90€

49,90€ Tarif Sortir! : 20€

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE

Billetterie : my.weezevent.com/rave-park et www.ravepark.bzh

RENNES PARC EXPO

2, La Haie Gautrais

35170 Bruz