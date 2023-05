Pluherlin a accueilli le Rallye automobile du Morbihan 2023 les 6 et 7 mai

Sport automobile en Bretagne : Le rallye du Morbihan 2023 s’est déroulé les 6 et 7 mai à Pluherlin et dans la jolie campagne de Rochefort-en-terre dans le Morbihan. Cette compétition était organisée par l’ASACO Océane et l’Association Breiz Compétition Auto. Deux épreuves se sont déroulées sur le même parcours. Une épreuve en catégorie moderne et une épreuve appelée VHC (pour véhicule historique de compétition). Les spectateurs venus très nombreux étaient regroupés dans les espaces sécurisés et gratuits réservés au public.

La catégorie moderne Coupe de France des Rallyes : 8ème Rallye Régional du Morbihan

La compétition débuta samedi après-midi et se poursuivit par une épreuve spéciale de nuit. Le dimanche les spéciales se terminèrent sous la pluie rendant les sols très glissants ce qui occasionna un certain nombre de sorties de routes.

Cette compétition automobile comptait 79 partants et 10 forfaits soit 89 engagés au départ dans la catégorie moderne. 23 voitures abandonnèrent au cours des 2 jours de courses en raison de pannes mécaniques ou sorties de routes. Ce qui explique la plus grande importance apportée par l’organisation pour protéger le public. L’endroit à ne pas manquer était le lieu dit appelé la porte de fer où les voitures passent une bosse à une vitesse très élevée les faisant décoller.

1er : ROBERT Patrice et ROBERT Valérie sur Skoda Fabia n°1 dans le groupe 1 classe F RC2, une voiture de 300 cv avec 4 roues motrices.

2eme : RIVALLANT Néo – REBOURSIERE Manon sur Peugeot 207 RC n°36 dans le groupe 1 classe F RC4

3eme : GUENEC Romain – RICOU Brice sur Citroën C2 Evo n°43 dans le groupe 1 classe F RC4

Rallye du Morbihan 2023 – ROBERT Patrice – ROBERT Valérie : 1er sur Skoda Fabia n°1 dans le groupe 1 classe F RC2 © Pierre-Yves AUPIED

Rallye du Morbihan 2023 – RIVALLANT Néo – REBOURSIERE Manon : 2eme sur Peugeot 207 RC n°36 dans le groupe 1 classe F RC4 © Pierre-Yves AUPIED

Rallye du Morbihan 2023 – GUENEC Romain – RICOU Brice : 3eme sur Citroën C2 Evo n°43 dans le groupe 1 classe F RC4 © Pierre-Yves AUPIED

Rallye du Morbihan 2023 – Podium des vainqueurs © Pierre-Yves AUPIED

Coupe de France des Rallyes – Régional VHC : 2ème Rallye Régional Du Morbihan VHC

Le rallye VHC (Véhicule Historique de Compétition) s’est déroulé sur les mêmes routes que le rallye moderne. Il reprend la même réglementation et la complète par un règlement qui lui est propre. En revanche, la réglementation technique diffère. Les voitures sont classées par périodes avec une lettre correspondant à l’année de production, et ensuite par groupes et par classes correspondant aux cylindrées. Les voitures du rallye VHC sont des véhicules produits jusqu’en 1990.

1er : LE GOFF Xavier – LE FRESNE Jonathan sur Renault 5 GT Turbo

2eme : SEGOLEN – ROBIC Philippe sur Porsche 911 SC GR4

3eme : LECOMTE Thierry – LECOMTE Nelly sur Talbot Samba Rallye

Rallye du Morbihan 2023 : 3eme en catégorie VHC : LECOMTE Thierry – LECOMTE Nelly sur Talbot Samba Rallye © Pierre-Yves AUPIED

Rallye du Morbihan 2023 : 2eme en catégorie VHC : SEGOLEN – ROBIC Philippe sur Porsche 911 SC GR4 © Pierre-Yves AUPIED

Rallye du Morbihan 2023 : 1er en catégorie VHC : LE GOFF Xavier – LE FRESNE Jonathan sur Renault 5 GT Turbo © Pierre-Yves AUPIED

Rallye du Morbihan 2023 : podium des vainqueurs du groupe VHC © Pierre-Yves AUPIED

Prochain rendez-vous de sport automobile à noter en Bretagne : Le Lohéac Legend Festival les 20 et 21 Mai prochain.