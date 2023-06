Radio Nova arrive à Vannes et Lorient !

Radio Nova sera désormais également disponible à Vannes et à Lorient cet été 2023.

Depuis 2006 et comme beaucoup d’autres, les auditeurs bretons peuvent écouter Radio Nova depuis Brest et le 100.2 FM. Ces prochains jours, Radio Nova renforcera encore sa présence en région Bretagne : la radio du Grand Mix, qui fêtait il y a quelques mois ses 40 ans d’existence, sera en effet disponible à Vannes sur le 89.6 FM et à Lorient sur le 89.7 FM, venant ainsi gonfler encore le nombre de ses fréquences en FM ou DAB + disponibles partout à travers la France, de Nantes à Bordeaux, de Montpellier à Marseille, de Nice à Lyon, de Metz à Lille, de Paris au Havre.

Radio Nova sera également audible à Vannes et à Lorient en DAB + (la radio en numérique et en meilleure qualité disponible sur tous les postes de radio nouvelle génération).

Toutes les fréquences de Radio Nova