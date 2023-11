La radio Boa, c’est un nouveau média gratuit et accessible à toutes et tous qui a été imaginé et construit par 15 radios associatives et locales appartenant à la Coordination des radios locales et associatives de Bretagne (la CORLAB fédère en 2023 20 des 34 radios associatives et locales en Bretagne). Elle diffuse depuis cet été et sera inauguré le vendredi 24 novembre 2023 à 11h00 à Quimperlé (3 rue de Pont-Aven).

Radio « BOA » pour Bretagne On Air / Breizh On Air / Bertègn On Air : est une radio associative trilingue (français, breton, gallo) à dimension régionale. C’est la première fois qu’un tel projet voit le jour. Elle est née du sentiment d’être breton. Elle se reconnaît dans une identité positive et d’appartenance à un territoire qui est déjà partagée par les radios participantes. Elle a pour mission de rendre compte de la singularité culturelle, géographique et linguistique de la Bretagne, dans une logique d’ouverture et de dialogue avec le monde. Qui plus est, Radio BOA donne la possibilité de rester à l’écoute d’une sélection des programmes de sa radio locale préférée partout en Bretagne grâce au DAB+

Faire collaborer autant de stations afin de créer une nouvelle radio commune était un beau pari. Si tous les participants partagent des valeurs communes, faire vivre 15 identités différentes sur la même onde, qui a elle-même sa propre personnalité, promet de réunir un public étendu, aussi grand qu’un… boa.

Pour écouter, c’est ici