Quimper. Fête de la musique 2023, le programme des concerts gratuits

La 42e édition de La Fête de la musique, manifestation nationale qui met à l’honneur les musiciens partout sur notre territoire, se déroulera à Quimper dans le Finistère le mercredi 21 juin 2023. Les concerts seront gratuits et seront dans tous leurs états ! Ils proposeront tous les genres et les styles musicaux, avec du rock, de la pop, du rap, du jazz ou encore de la chanson française. L’événement aura lieu dans les rues, les bars et les lieux culturels de la ville dès l’après-midi et en soirée.

Chaque année, la fête de la musique à Quimper se fait désirée. Elle sera populaire et festive. La ville de Quimper revient à l’essence même de celle qui était à l’époque nommée Faites de la musique. De ses origines, les organisateurs entendent : partager ensemble l’espace public de manière spontanée, célébrer la diversité de la musique vivante sous toutes ses formes et couleurs et familiariser les petits et les grands à toutes les expressions musicales. L’édition 2023 fera une nouvelle fois la part belle aux pratiques amateurs et de nombreuses nouveautés viendront pimenter cette soirée qui promet d’être joyeuse.

L’association quimpéroise Synchrone, le DJ Kaou Tea (Alias Corentin), Le Bar Les Planches et la Ville de Quimper seront partenaires de la Ville de Quimper pour organiser la Fête de la Musique le 21 juin 2023.

La programmation sera variée pour permettre à tout le monde de profiter de ce moment musical incroyable. A chacun sa préférence musicale, à chacun son lieu : à découvrir ci-dessous :

1)A l’Esplanade François Mitterrand : spécial danses

A 17h : démonstrations et initiations hip hop, avec Hip Hop New School 29

18h : initiation et bal Country, avec Quimper Happy Country & Line Dance

19h : chorégraphies de danse classique, de modern jazz et de danse contemporaine avec l’association Mirages

19h30 : chorégraphies de danse orientale, avec l’association Salama 29

20h : démonstrations et initiations de danses de salon, avec l’association A Mi Danse (Salsa – Rock – Danse de Société)

20h30 : chorégraphies de modern jazz et de cabaret avec l’association En scène

21h : initiation à la danse brésilienne et bal Forró, avec Ta Bem Bom

22h : Démonstrations et bal salsa-latino avec Ty Salsa

A noter également et à partir de 19 h : des adolescents de 14 à18 ans de l’école de cirque Balles à Fond improviseront un spectacle de danse aérienne avec de la danse au sol et des portés acrobatiques.

2)Place Terre-au-Duc : Pour les amateurs de jazz

18h : Midnight Blue, un groupe brit-tonic et sa chanteuse

19h : Orchestre National de Penhars pour un retour aux sources. Ils jouent de la musique traditionnelle française, bretonne, turque, berbère, kabyle, etc. Ce sont à la fois des reprises et des compositions.

20h00 : Un moment de dynamite vocale avec l‘ensemble vocal des Aprem jazz sous la direction de Guida De Palma et le choeur jazz In the Mood du Conservatoire sous la direction de Pierre Dissert Gandon. Depuis 2001, les Aprèm’Jazz n’ont de cesse de faire vivre le jazz en Cornouaille. Ils proposent des concerts uniques et exceptionnels : le jazz dans tous ses états !

21h00 : Dan ar Jazz le groupe du fondateur du Hot Club DZ :

22h00 : Jazzambar, un caramel au beurre jazzé

3) Quai du Steïr : spécial Hip-pop et funk : dès 18h

Pour la fête de la musique, l’association Hip Hop New School 29 propose au public de se réunir et d’échanger autour de la culture Hip Hop. La musique et la danse seront au rendez-vous, avec des démonstrations de danses hip hop et bal funk. Les visiteurs, petits et grands pourront s’initier à quelques pas de danses et profiter de ce moment de partage tous ensemble.

4) Halles Saint-François, rue Astor : Spécial Concerts rap, dès 20h

Des artistes locaux se produiront tout au long de la soirée.

-Sessions freestyle et open Mic avec micro ouvert à tous.

La scène permettra à ceux qui le souhaitent de venir se produire dans la pure tradition des freestyles et open mic hip hop, un autre moment d’échange et de partage !

Tout au long de la soirée et en clôture, des DJ ambianceront la scène avec des sets hip hop et urbains.

5) Place Saint-Corentin : Spécial Musiques actuelles, dès 19h

Des groupes locaux dans des styles variés monteront sur scène : de la pop, du rock, de l’électro, etc. et avec :

– Madelyn Ann : prix du disque produit en Bretagne 2023. Sa musique est tantôt rock, tantôt acoustique. L’ambiance des morceaux de Madelyn Ann offre au public le luxe de pouvoir fermer les yeux et de s’évader sur les bords de mer bretons…

– Circum & Panem : c’est la convergence de 5 musiciens aux influences diverses. Leurs origines diverses s’entremêlent autour de textes soignés pour un résultat résolument rock.

– Roz x Swann

6) Cathédrale Saint-Corentin : Concert du Département de Musiques Traditionnelles du Conservatoire de Quimper : à 18h

Les élèves du Conservatoire joueront avec une grande diversité d’instruments : cornemuses, bombardes, flûtes, harpes et grands orgues, pour le résultat d’un travail musical effectué spécialement pour la fête de la musique.

7) Le Jardin de l’Evêché à 18h : pour découvrir les orchestres d’instruments à vent du

Conservatoire de Quimper.

Les apprentis musiciens de 10 à 70 ans proposeront un programme accessible et varié : des grands airs de musique classique, des musiques de films incontournables et aussi

une échappée belle dans l’univers du jazz. La soirée se poursuivra dès 19h30, autour de la musique bretonne : bagadoù, couples de sonneurs et chanteurs feront place à la danse.

8) Place au beurre : dès 19h

Le Collectif Déjà deux heures s’installera pour une soirée folk, rock et blues, avec :

–Dr Yann et Mr Wild : un duo à la guitare et au chant Rock, Folk et Blues basé à Quimper et Plomeur.

–Garlonn : est auteure, compositrice, interprète qui chante en breton dans un style Folk. Elle commence la musique à l’âge de 6 ans et écrit ses premières chansons à 16 ans. Elle pratique plusieurs instruments tel que : la flûte traversière classique, flûte traversière irlandaise, guitare et harpe celtique. Elle n’a qu’un objectif, celui de transmettre aux auditeurs son univers musical.

10) Pôle Max-Jacob : à partir de 14 h

Synchrone fera résonner la musique électronique accompagné de nombreux collectifs :

716, Atsa crew, Dans la zone, Disc.ord, Guest electric, Korrils, Lsa, Mysanthrope, Noize divizion, Physalie, Sphère, Subtil. La programmation musicale sera variée : de la techno à la house, en passant par l’ambient, la bass music, ou encore la drum et la jungle. Deux

scènes seront installées : une scène principale à l’esplanade et une seconde dans un bus aménagé pour une expérience inédite

11) Place du Stivel : dès 18h avec Kape Music

Tout au long de la soirée, des styles très variés passeront par le folk, le rock en passant par le blues. Plus de 70 musiciens se succéderont sur la place du Stivel.

12) Le Centre ville de Quimper : à partir de 19h dans le centre piétonnier

L’Oiseau sur le toit : Jazz, variétés, théâtre :

Vingt-quatre chanteurs et acteurs proposent Chants de voix exquises, du jazz, de la variété

avec des extraits du spectacle La tempête.

-de 18h à 19h – Jardin de la Retraite

Déambulation de la Batucada Kakofolie de l’association Kempercussions.

Infos pratiques :

Fête de la musique à Quimper (29), mercredi 21 juin 2023 à partir de 18h.

De nombreux concerts sont organisés dans les communes du Finistère.

Retrouvez le programme de la Fête de la Musique 2023 dans le Finistère