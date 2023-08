Quimper. Faites une pause au Jardin de la Retraite et au Jardin de la Paix

Protégé par les remparts de l’ancienne ville fortifiée de Quimper dans le Finistère, le Jardin de la Retraite est un lieu original, composé comme une suite de trois jardins thématiques. Le jardin de la Paix est situé, lui, en surplomb du jardin de la Retraite et propose un univers totalement différent tourné vers la méditerranée. Présentation de deux lieux d’une beauté rare.

Le Jardin de la Retraite Le Jardin de la Paix

La douceur du climat finistérien favorise l’acclimatation des végétaux exotiques des quatre coins de la planète et fait des Jardins de la Retraite et de la Paix, des havres de tranquillité et des lieux incontournables de visites dans la ville de Quimper. Ces deux jardins voisins ont cependant une entrée dans deux rues différentes mais très proches*.

Le Jardin d’acclimatation de la retraite, rue Elie Fréron est la propriété de la Ville de Quimper depuis 1977. Le jardin est ouvert au public depuis 1979, tandis que les services municipaux et une maison de retraite occupent toutefois les bâtiments. A l’extérieur, les douves ont été creusées à nouveau. Quant au rempart et à la tour Nevet, ils ont été mis en valeur en 1981.

Le lieu exact du jardin de la Retraite repose en partie sur un ancien cimetière. Le sol est très calcaire car pendant des années du maërl (ce dépôt formé de gravier fin et de débris d’algues) a été déposé dans les allées. Les plantes traditionnelles des terrains acides de Bretagne n’auraient pas pu y pousser, il fallait des plantes subtropicales, dont les palmiers. Dans les années 1980, il y avait un espace vert et une roseraie avant sa transformation. Les rosiers ont été remplacés par des palmiers et des plantes subtropicales. La température moyenne annuelle du Jardin de la Retraite est de 12,6 degrés et les températures les plus basses enregistrent moins 7 degrés.

Ses trois jardins thématiques communiquent entre eux par des marches ou des portes sur une superficie de 4500m2, là où se trouve l’arbre le plus étonnant, un marronnier âgé de 150 ans. Il y a 1) Le jardin subtropical et sa collection de bananiers ; 2) La palmeraie et sa collection de palmiers qui se trouve autour d’un bassin, une rocaille avec plantes peu gourmandes en eau ; 3) Le jardin sec et ses plantes issues du Mexique, d’Afrique du Sud et d’Australie, de Chine et ses nombreux arbustes : Melaleuca, Olearia, etc.

Ce lieu appartenait autrefois aux Chanoines de la cathédrale, confisqué en 1790 au cours de la Révolution française. En 1854, les Ursulines s’y installent. En 1911, un séminaire occupe les lieux, suivi par la communauté des Dames de la Retraite qui y fondent un établissement d’enseignement, d’où le nom retenu en 1977 pour le Jardin de la Retraite.

Les Dames de la Retraite

Le jardin de la Paix a une superficie de 940 m2. Par rapport au Jardin de la Retraite, les visiteurs changent totalement d’univers pour découvrir un jardin méditerranéen. Avec son style Jérusalem, il symbolise la paix dont l’humanité a toujours besoin, d’où son appellation. On trouve d’ailleurs dans ce jardin une plaque d’une citation d’Albert Camus datée du 8 août 1945 : la paix est le seul combat qui vaille d’être mené. On ferait bien de s’en souvenir !

Le Jardin de la Paix est récent. En 2009 un escalier de granit a été créé suivi du terrassement, des créations des arches, de l’installation de l’oued, des rocailles et du vignoble. La présence de l’olivier (Olea europeana) et du pin d’Alep (Pinus halepensis) rappelle le caractère symbolique de ce lieu dédié à la paix.

En 2013, les plantations ont été achevées et le jardin de la Paix a ouvert au public. La végétation, essentiellement méditerranéenne, regorge de myrtes : des plantes funéraires, pourtant aussi symbole de l’amour et de la fidélité ; de cyprès qui symbolisent la mort, l’espoir et la résurrection ; de cistes, de lavandes et de romarins. Le public peut se promener le long des calades et allées de cyprès, faire une pause sous la pergola à huit piliers ou encore admirer le panorama exceptionnel sur le cœur historique de Quimper et notamment sur les flèches de la cathédrale.

INFOS PRATIQUES :

Jardin de la Retraite, 35 Rue Élie Fréron, et Jardin de la Paix, 4 Rue des Douves, à Quimper (29)

Visites : de 9h à 18h en été et de 9h à 17h en hiver.

Aire de jeux pour enfants.

Entrée gratuite.