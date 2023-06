Quimper. Le Festival de Cornouaille fête ses 100 ans du 19 au 23 juillet 2023

Chaque troisième dimanche de juillet et pendant plusieurs jours le précédant, le Festival de Cornouaille à Quimper dans le Finistère est l’un des plus grands événements culturels de Bretagne depuis 1923. Pour célébrer avec le public son 100e anniversaire, les Archives municipales et communautaires de Quimper enrichissent leurs collections consacré à l’histoire du Festival de Cornouaille. En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, une collecte auprès de la population est lancée et les personnes qui souhaitent faire dons de photos, de vidéos, des souvenirs quelconque, en lien avec le passé du festival, sont invitées à les faire parvenir aux Archives. Unidivers vous dévoile quelques têtes d’affiche parmi les nombreux groupes attendus au cours de ces cinq jours de festivités exceptionnelles.

Pour fêter les 100 ans du festival de Cornouaille, collecter des photos est une chose, effectuer un marathon photo en est une autre ! Un défi sera lancé aux photographes qu’ils soient professionnels ou amateurs le samedi 22 juillet en journée dès 9 h et jusqu’à 18 h, en plein festival. Ils devront avoir des idées, exercer leur créativité dans un temps déterminé, une épreuve imaginée comme un rallye. Les thèmes seront définis : ils seront au nombre de neuf, accompagnés de neuf photos et réalisables en neuf heures !

A gauche, Igor Gardes directeur du Festival de Cornouaille et quelques organisateurs

Pendant cinq jours, dès le mercredi 19 juillet, la ville de Quimper mettra à l’honneur la culture bretonne contemporaine ancrée dans la tradition. Orientée vers la musique, la danse et le costume, l’édition 2023 qui fêtera les 100 ans du festival, sera placée sous le signe du fest-noz. Un plancher de 1000 m2 pour accueillir la scène sera dressé place de la Résistance. Le Festival de Cornouaille, ce sont : 150 animations et concerts ; 2000 sonneurs et danseurs ; 1 000 bénévoles et 60 entreprises mécènes et partenaires

Le programme promet d’être riche :

-avec des concerts aux Jardins de l’Évêché, aussi devant la cathédrale place Saint-Corentin et sur le parvis de l’église de Locmaria

-le grand défilé gratuit du dimanche 23 juillet avec : 1500 musiciens et danseurs qui forment une quarantaine de groupes ; Kernekiz, le défilé des enfants de Cornouaille ; une centaine de personnes costumées et autant de drapeaux ; la présence des anciennes reines de Cornouaille et l’élection de la future reine ; les sonneurs, etc.

150 000 visiteurs sont attendus.

Archives photos 2022































Question concerts, c’est Dan ar Braz qui ouvrira le festival quimpérois 2023, suivi de Aziliz Manrow, Denez, Gilles Servat, Alan Stivel, Jean-Pierre Riou de Red Cardell, Fred Guichen, Annie Ebrel, Clarisse Lavanant ou encore Sylvain Girot, etc., des têtes d’affiche qui attireront les festivaliers de toute part. Mais la vraie tête d’affiche, voulue par les organisateurs, sera le fest-noz avec ses rendez-vous chaque soir. Le festival de Cornouaille promet le fest-noz du siècle, dimanche 23 juillet. Ce sera venu le temps de clôture : il sera unique, exceptionnel, à ne pas manquer, car il ne sera pas près de se reproduire si vite ! Le Fest-noz du siècle donnera carte blanche à la chanteuse de Spézet Rozenn Talec, la voix incontestée des festoù-noz en Bretagne selon Igor Grades le directeur du Festival. Elle s’est dite prête à être sur scène de 20h à 2h du matin. Un fest-noz paritaire, militant et moderne !

Spézet Rozenn Talec

Les grands noms de la culture bretonne présents

Dan ar Braz a été choisi pour l’ouverture et l’inauguration du Festival de Cornouaille le mercredi 19 juillet. Il sera accompagné des 50 musiciens de la Batterie Fanfare de Noyal-Muzillac (56). Né à Quimper et de culture bretonne, Dan ar Braz est un guitariste virtuose, chanteur et compositeur. Avec ses 60 ans de scène, la majeure partie de son œuvre relève de la musique celtique électrique. De son amitié avec Alan Stivell avec qui il collabore, Dan Ar Braz aura mis vingt années à donner un nouveau souffle à la musique celte. Grâce à des arrangements plus électriques et plus rock, il a su concilier de son héritage des Celtes, les différentes tendances de la culture celte de la fin du millénaire.

Dan ar Braz

Aziliz Manrow sera sur la scène de la place de la Résistance mercredi 19 juillet à 19h. Elle est la nouvelle ambassadrice bretonne de la musique depuis 2019. Ses chansons sont rafraîchissantes et ont pour thème la nature et les relations humaines, les sources de son succès. Ses textes sur sonorités pop folk et rock sont forts et dévoilent ses engagements. Écrits en français, en anglais et évidemment en breton, ils traitent des droits des femmes, de la préservation de la nature et de la planète, etc.

Aziliz Manrow

Denez Prigent sera en concert à la cathédrale Saint-Corentin le dimanche 23 juin à 20h30. L’artiste à la voix d’or puise l’essentiel de son inspiration dans la Gwerz depuis plus de trente ans. Gwerz traditionnelle ou Gwerz de sa composition seront interprétées seul a cappella parfois ou tantôt chantera ses gwerzioù accompagné d’instrumentistes virtuoses : Cyrille Bonneau, le sonneur ; Jonathan Dour au violon ; Mathilde Chevrel au Violoncelle ; Jean-Baptiste Henry au bandonéon et Antoine Lahay à la guitare.

Denez Prigent

Gilles Servat sera sur la scène du Jardin de l’Evêché le jeudi 20 juillet à 20h pour une soirée acoustique. Né à Tarbes (65), la Bretagne l’a adopté, ou Gilles Servat a épousé le Morbihan en 1969 ? Il est devenu au fil des décennies l’un de ses plus beaux poètes et il n’a toujours pas fini de chanter la Bretagne. Gilles Servat est un merveilleux conteur au lyrisme âpre et puissant qui dépayse ses spectateurs dans l’absolu. Il est un ambassadeur hors pair de la culture bretonne armoricaine et des langues celtiques.

Gilles Servat

Alan Stivel se produira sur la scène de la place de la cathédrale Saint Corentin, le samedi 22 juillet à 20h30. Il fera le choix d’un concert épuré avec sa voix, sa harpe et son clavier ! Sa voix s’élèvera, comme enfantée par le son de sa harpe, dans les vibrations d’un amour fraternel qui cherche sa route dans notre monde.

Alan Stivel

Fred Guichen, Jean-Pierre Riou et Red Cardell se produiront sur la scène place de la Résistance le jeudi 20 juillet à 19h : une association pour le chant, la guitare, le violon, le banjo, la basse et les percussions et au programme du jazz, du blues, du rap. Red Cardell, pour fêter ses trente ans, invite l’accordéoniste Fred Guichen pour un concert dansant : Red Cardell avec Jean-Pierre Riou, Pierre Sangra, Fred Lucas, Hibu Corbel invitera un ami habitué des scènes avec le groupe : l’accordéoniste trégorrois Fred Guichen.

Le groupe Red Gardell Fred Guichen et Jean-Pierre Riou

Annie Ebrel et son groupe mettront en musique la place de la Résistance le vendredi 21 juillet à 19h avec les mots en breton d’Anjela Duval, la paysanne poétesse du Vieux-Marché dans le Trégor autour de l’environnement et la campagne, avec le compositeur Ronan Pellen au violoncelle, Clément Dallot aux claviers et Daravan Souvana à la basse. Annie Ebrel est l’ambassadrice du chant breton à l’étranger. Elle permet au chant traditionnel de s’enrichir des sonorités les plus contemporaines.

Annie Ebrel

Clarisse Lavanant sera au Jardin de l’Evêché, jeudi 20 juillet à 20h. Actrice, compositrice et interprète, l’univers musical qui l’a nourrie est la chanson française et la culture celtique. En septembre 2022, elle sort son douzième album Ici composé de 21 chansons personnelles et célèbre ses vingt ans de chanson et de multiples collaborations dont le célèbre compositeur, musicien et chanteur irlandais Phil Coulter, avec lequel elle enregistre un duo franco-anglais.

Clarisse Lavanant

Sylvain Giro avec chant de la griffe sur scène le jeudi 20 juillet à 20h au Jardin de l’Evêché. Le quatrième album de Sylvain Giro est là, le premier avec le chant de la griffe. Le chœur est inouï aux harmonies polyphoniques éclatantes composé avec Héléna Bourdaud, Elsa Corre, Youenn Lange et Sébastien Spessa. Les textes sont poétiques, incandescents et vibrants. Les mélodies sont entêtantes, spirituelles ou dansantes. Francois Robin est aux machines, au duduk arménien, au violon et à la veuze.

Sylvain Giro

D’autres programmations à découvrir ci-dessous :

Pour célébrer le centenaire du Festival de Cornouaille, une statue représentant Sainte Cécile (Santez Aziliz), la patronne des musiciens, a été réalisée par Lucille Leroy. La sculpture rend hommage à la figure féminine de la Reine de Cornouaille et sera exposée pendant le festival, puis à la Chapelle Sainte Cécile de Briec. Elle trouvera ensuite sa place définitive à la Vallée des Saints à Carnoët (22).

La chanteuse Aziliz Manrow sera la marraine de l’œuvre.

Pour soutenir ce projet et participer au financement :https://www.kengo.bzh/…/statue-festival-de-cornouaille

Un peu d’Histoire. L’anniversaire des 100 ans n’est pas la 100e édition car des interruptions du festival ont été observées dans les années 1930, durant la Seconde Guerre mondiale et aussi pour cause d’épidémies de Covid dernièrement.

Mais souvenons nous que la Fête des reines de Quimper voit le jour en septembre 1923, grâce à Louis Le Bourhis qui finance la fête avec ses propres deniers. Dès 1909, il est le propriétaire du café de Bretagne à Quimper qui devient rapidement le lieu à la mode où se retrouve la jeunesse de la ville. Il s’intéresse de près à la vie culturelle et a l’idée géniale d’organiser une fête bretonne de bienfaisance, la première année au profit des soldats de la Grande guerre. Dès sa création, le 30 septembre 1923, cette fête aspire à devenir une digne représentante de la tradition bretonne à grands coups de danses et de costumes bretons. Marie Guirrec est élue reine pour la première fois ! En 1926, le comité avance la date de la fête au quatrième dimanche du mois de juillet. Le nom de Fête des reines perdurera jusqu’en 1948 pour laisser place aux Fêtes de Cornouaille. Aujourd’hui, avec quatre générations de festivaliers, le Festival de Cornouaille est devenu un symbole. Son histoire et son évolution sont liées à celles de la Bretagne et du peuple breton.

Louis Le Bourhnis

1923

Marie Guirrec élue reine en 1923



Infos pratiques

Festival de Cornouaille à Quimper (29) : pendant 5 jours, à compter du mercredi 19 juillet et jusqu’au dimanche 23 juillet 2023

Le Festival de Cornouaille, ce sont de jeunes talents, des artistes confirmés, des festivaliers de toutes les générations, un évènement convivial, familial et festif.

Question de survie ! Pour la première fois de son histoire, Igor Gardes, le directeur et l’ensemble des organisateurs du Festival de Cornouaille, feront payer l’accès à ses soirées dansantes cet été à Quimper : Le choix a été difficile mais malheureusement inéluctable ! C’est un crève-cœur mais on a un modèle économique qu’il nous faut défendre, qu’il nous faut sauver aussi. Les festivals, d’une manière générale, ne sont pas en pleine forme, il faut faire des choix sinon on disparaît !

La billetterie est ouverte pour les 2 concerts de la cathédrale Saint-Corentin sur le site du Festival de Cornouaille

Fest-noz : prix accessible cependant, soit 10 euros pour le pass ou 5 euros par fest-noz.

Pour la collecte de souvenirs des éditions au fil des décennies : Archives de Quimper, 10 bis rue Verdelet à Quimper (29)

Contact : archives@quimper.bzh ou 02 98 98 90 60.

Ouverture : mardi, jeudi et vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.