La Fête du Livre de Quiberon dans le Morbihan est une occasion unique de se plonger dans l’univers littéraire. Les visiteurs seront accueillis à l’Espace Louison Bobet pendant trois jours : vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai 2024. Ils profiteront de séances de dédicaces, de cafés littéraires, d’entretiens enrichissants avec les auteurs, et tous les volontaires participeront à la traditionnelle dictée, olympique cette année ! Pour sa dixième édition, la rencontre met aussi un accent particulier sur les adolescents et la jeunesse : elle invitera leurs auteurs préférés et proposera un atelier manga.

La Fête du livre à Quiberon est organisée par la municipalité de Quiberon, le Comité de jumelage et la librairie de Port Maria depuis sa création en 2014. Cependant l’association Fête du livre, qui a été créée en novembre 2023 et qui est présidée par Anne-Marie Quéhé Rédou reprend l’organisation de la Fête du livre 2024. Pour autant, Marie-Claude Coantic, présidente du comité de jumelage est maintenant la vice-présidente de la nouvelle association. Quant à Alexandre et Florence Cavallin de la librairie de Port Maria, ils en demeurent également membres et organisateurs…

Anne-Marie Quéhé-Rédou, Alexandre Cavallin… …et Marie-Claude Coantic

L’association Fête du livre espère rencontrer le même succès qu’en 2023, où plus de 5000 personnes s’étaient rendues présentes à l’Espace Louison Bobet. Elle a convié cette année une cinquantaine d’auteurs et d’illustrateurs. Les organisateurs espèrent faire salle comble cette année encore, le rendez-vous est devenu incontournable car il propose de découvrir une grande variété d’ouvrages de toutes sortes et donne l’occasion de participer à des activités littéraires passionnantes.

La nouvelle association souhaite également que l’événement soit pérenne toute l’année en tissant un réseau avec les écoles, la jeunesse, les personnes âgées et les associations et avoir une ouverture sur les autres modes d’expression.

archive 2023

Rencontre avec quelques auteurs parmi les soixante qui ont répondu présents

Jérôme Attal est auteur d’une vingtaine de livres et de romans. Il est aussi compositeur parolier et interprète. En 2020, il a reçu le Grand Prix SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique) de la chanson française pour l’ensemble de son œuvre. Il présentera son dernier roman intitulé Neuf rencontres et un amour : Quand Antonin rencontre Anaïs, le coup de foudre est immédiat et réciproque. Il souhaite absolument faire l’amour avec elle. Mais il en est empêché en permanence, soit par les autres, soit par lui-même… Ce roman est une réflexion sur la fidélité à soi et à l’autre, l’histoire de deux êtres à fleur de désir qui aimeraient vivre un amour exceptionnel, mais qui ont neuf tentatives pour y parvenir.

Catherine Bardon a toujours été passionnée par les voyages et les cultures étrangères. Pendant plus de 25 ans, elle parcourt le monde et travaille pour le compte d’éditeurs et de guides touristiques : Michelin, Le Petit Futé, Natural Guide. Elle découvre la République dominicaine et se passionne pour ce pays où elle va vivre de nombreuses années. En 2018, elle se lance dans l’écriture et sa saga : Les Déracinés se vend à plus de 500 000 exemplaires. A Quiberon, elle parlera de son dernier roman : Une femme debout qui décrit le parcours de Sonia Pierre qui grandit dans un campement de coupeurs de canne à sucre en République dominicaine et qui devient une militante des droits humains et qui fait de sa vie un véritable combat.

Jim Fergus est le plus francophile des écrivains américains. A travers ses livres, le lecteur découvre les grands espaces, de la plaine du Mississippi jusqu’aux hauts plateaux du Colorado, la culture Cheyenne, la culture amérindienne et les territoires sauvages. En 2020, l’ouvrage Les Amazones clôture sa trilogie des Mille Femmes Blanches. Il présentera aussi à la Fête du livre de Quiberon son dernier roman sorti le 2 mai 2024 : Le Monde véritable, l’histoire en 1877 de Molly McGill, une jeune institutrice victime de violences conjugales qui sera condamnée pour le meurtre de son mari.

Lorraine Fouchet a sorti deux ouvrages en avril 2024 : Jamais là par hasard et L’écriture est une île. L’auteure partage sa vie entre le département des Yvelines et l’île de Groix dans le Morbihan. Lorraine Fouchet a été, pendant une quinzaine d’années, médecin urgentiste au SAMU de Paris, à Europ Assistance et à SOS Médecins Paris avant de se consacrer à l’écriture. Ses livres parlent de la Bretagne, de familles, de secrets, d’espoir, d’amitiés, de secrets, de pardons et toujours du bonheur à portée de main. Elle a reçu de nombreux prix : le prix Littré 1997 pour De toute urgence ; le prix des Maisons de la presse 2003 pour L’Agence ; le prix Ouest 2016 et le prix Bretagne- Breizh en 2016 ; le prix des lecteurs U 2017 pour Entre ciel et Lou, etc.

Laurent Gounelle, présentera à la dédicace Un Monde presque parfait, son dernier roman de 2024, une lecture qui rime avec réflexion : David est un jeune chercheur brillant et ambitieux. Il organise la société autour du bien-être grâce à la technologie. Envoyé en mission chez des rebelles qui rejettent la société dominante, ses certitudes s’effondrent au contact d’une libre penseuse. L’auteur est aussi un spécialiste des sciences humaines, car après son baccalauréat, il se tourne vers les sciences économiques et sort diplômé de l’Université Paris-Dauphine et de la Sorbonne. Il continue ses études aux États-Unis. Ses livres expriment sa passion pour la philosophie, la psychologie et le développement personnel. Ses best-sellers sont internationaux

Justine Niogret est une auteure originaire de Bretagne qui a vécu à proximité de la forêt de Brocéliande. Elle s’est spécialisée dans le roman noir et les livres de science fiction et de fantasy. Elle a remporté de nombreux prix littéraires, dont le Grand prix de l’Imaginaire en 2010 pour son roman Chien du heaume. Elle travaille aussi dans le jeu de rôle, le jeu de plateau et le jeu vidéo. L’été dernier, elle a publié : Quand on eut mangé le dernier chien. Le livre relate l’histoire vraie de l’expédition en Antarctique menée par Douglas Mawson en 1911. Il souhaite avec deux de ses hommes cartographier une partie du continent encore inconnu. C’est un roman sur la survie en milieu austral. L’auteure réussit à dépeindre le froid, les grands espaces, ses trois personnages principaux avec leurs liens et leurs pensées

Les autres animations

Concert organisé par les Musicales de Quiberon, à la chapelle Saint-Clément, pour un festival consacré à la musique de notre temps sans pour autant oublier les classiques !

L’atelier manga à destination des jeunes promet d’être captivant : il a aussi pour mission de faire découvrir le plaisir de la lecture à la jeunesse d’aujourd’hui et d’initier les lecteurs de demain…

Infos pratiques

La Fête du livre, les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai 2024

Espace Louison Bovet – Boulevard René Cassin à Quiberon (56)

Horaires :

vendredi : 14h-19h

samedi : 10h-19h

dimanche : 10h-13h



Contact : Librairie de Port Maria – 1, quai de l’Océan : 02.97.50.01.43