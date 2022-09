Qui se souviendra de Phily-Jo ? de Marcus Malte, le roman de toutes les manipulations

Depuis son plus jeune âge, Philip-Joseph Deloncle, alias Phily-Jo, invente des machines révolutionnaires. Sa dernière création est la Free-Pow , une machine capable de générer de l’énergie gratuite et illimitée. Mais, un soir, sur la terrasse d’un grand hôtel de Dallas, lors de la remise du prix Prométhée, P.J. bascule dans le vide. Suicide ou meurtre ? Un suspens orchestré par Marcus Malte.

Quelques jours plus tard, l’avocat Edwin Zimmer remet à sa sœur Michelle et son mari Gary Sanz plusieurs cahiers et une lettre rédigés par Phily-Jo. Ils contiennent toutes les recherches de l’inventeur de ses 16 ans à sa mort et les plans de son incroyable machine qui dérange les grosses entreprises énergétiques. Peu de temps avant sa mort, P.J. avait confié à son beau-frère être la cible de la Pieuvre Noire, un ensemble assez flou de groupes privés, industriels, financiers, étatiques, policiers et militaires.

Sous l’impulsion de Michelle, Gary mène l’enquête. Ils se rendent chez Tatie Jane, le seul endroit où Phily-Jo pouvait cacher sa machine. Mais les forces de l’ombre sont à l’œuvre. Les morts suspectes s’enchaînent et Gary Sanz se retrouve dans les couloirs de la mort d’une prison du Texas. Qui se souviendra de Gary Sanz ?

Avec ce formidable roman gigogne, Marcus Malte nous entraîne dans une lecture passionnante, intrigante, intelligente nous plaçant face à toutes les manipulations. Tous les chercheurs dans les énergies nouvelles auraient été empêchés dans leurs travaux. Mais le génie de Marcus Malte ne se contente pas d’un complot de la dite Pieuvre noire. Chaque partie du roman est un nouveau récit qui englobe le précédent. Se joue alors le pouvoir de l’écriture.

Je me suis dit que dans tout écrit, récit ou fiction, l’auteur manipule le lecteur, que ce soit intentionnel ou pas.

Phily-Jo, Gary Sanz, Dipak Singh, Barbara Grove, chacun reprend l’enquête du précédent apportant nouveaux éléments ou doutes supplémentaires. La construction empile les témoignages qui chaque fois nous convainquent. Pris par l’intime conviction, la manipulation constante des forces du pouvoir, mais aussi des auteurs, installe aussitôt le doute.

C’est l’un des principes du conspirationnisme : on s’empare d’un fragment au départ insignifiant, on le grossit, on le brandit et on n’hésite pas à le tordre, à le retailler, à en redécouper les contours afin de pouvoir l’insérer à tout prix dans le puzzle.

Qui se souviendra de nous ? Que croire, qui croire ? Autour de cette désinformation organisée, cette multitude d’études contradictoires.

Vous pensez être dans une œuvre machiavélique, compliquée mais c’est sans compter le génie littéraire de l’auteur. Son humour est décapant, son imagination infinie. Les personnages sont particulièrement travaillés. L’histoire est truffée d’exemples véridiques sur les manipulations de sociétés privées, chercheurs même nobélisés, politiques. La fiction rejoint la réalité. Le lecteur est embarqué dans une histoire incroyable, pleine de suspense. Et je ne vous dévoilerai pas ici la fin de ce roman. Mais croyez-moi, elle clôt habilement ce récit.

Qui se souviendra de Phily-Jo ? est sans doute un des meilleurs romans de cette rentrée littéraire. Passionnant, intelligent, plein d’humour, il nous met face aux dérives de notre époque, à l’emprise du capitalisme au détriment de l’environnement et de notre santé. Vertigineux et époustouflant ! Marcus Malte est né en 1967 à La Seyne-sur-Mer. Avec un bac littéraire et une licence d’études cinématographiques, il commence par écrire des romans policiers. Après Garden of love ( Zulma, 2007), couronné de nombreux prix, il obtient le Prix Femina en 2016 pour Le Garçon. L’auteur ne cesse de nous surprendre par la force et la maîtrise de son oeuvre.

Qui se souviendra de Phily-Jo ?, son grand roman américain, confirme le crescendo de son talent littéraire.

Qui se souviendra de Phily-Jo ? de Marcus Malte, paru chez Zulma le 18 août 2022, 576 pages, Prix : 26,50 euros, ISBN : 9791038701038