Le tiers-lieu agri-culturel Les Serres, situé au sein des Serres de Launay à Québriac en Ille-et-Vilaine, a pour ambition de favoriser le bien vivre à l’échelle de son territoire, la Bretagne Romantique (à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo). L’espace est convivial et accueille des débats et des pratiques sur la résilience territoriale.

Les Serres, le nouveau tiers-lieu agri-culturel créé à l’initiative de l’association Bien Vivre en Bretagne Romantique a été inauguré le 25 septembre 2023 aux Serres de Launay de Québriac. La journée a accueilli un marché de producteurs locaux, une table ronde, la visite des serres, de nombreuses animations avec notamment une costumothèque et une bibliothèque vivante. L’association a été créée au début de l’épidémie de Covid et pendant son confinement en 2020 ; elle regroupait déjà 284 adhérents et 35 membres actifs. Leur première action en 2021 a été un marché ambulant avec ses 44 tournées, ses 39 producteurs, 1 196 commandes, dix communes desservies et neuf points de dépôt. Début 2022, Bien Vivre en Bretagne Romantique, en partenariat avec l’association Artoutaï Production de Québriac également, est devenu propriétaire du site des Serres de Launay et a créé la Société collective d’intérêt collectif (SCIC) pour porter le projet de Tiers Lieu agri-culturel.

Il y a un peu plus d’un mois, fin janvier 2024, l’association Bien Vivre en Bretagne Romantique a organisé une journée de rencontres et d’échanges pour construire le futur de ce tiers lieu. Elle s’est déroulée aux Serres de Launay, encadrée par Virginie Lescop et Sam Verlen, deux des fondateurs de l’association. L’objectif était de définir les contours du projet qui feront de cet endroit un lieu propice à la convivialité dans un cadre chaleureux et convivial : avec une guinguette et la possibilité de se restaurer ; des animations ; des ateliers afin d’anticiper les grands enjeux du futur ; des jardins partagés pour les habitants où ils rencontreront des producteurs, des maraîchers et des jardiniers ; la mise en culture expérimentale d’une serre avec des agrumes et des légumineuses ; l’organisation de stages et formations à destination de tous. Le lieu en pleine nature rassemblera tous les passionnés de nature où poussent les fruits et les légumes…

janvier 2024

En matinée, les participants ont débattu ensemble sur la question de l’aménagement du lieu parmi cinq projets qui ont été imaginés par les étudiants en design paysager du Centre de Formation et de Promotion Sociale Agricole (CPSA) de Combourg (35). L’aménagement du lieu sera réalisé par les étudiants en construction paysagère du CPSA, avec l’appui de chantiers coopératifs. L’après-midi, la pratique était au cœur du projet avec des ateliers qui ont été proposés de manière à présenter le projet associatif. Ils ont permis de prévoir un mode de fonctionnement pour une gouvernance durable correspondant aux disponibilités de chacun. Nombreux étaient les participants venus se renseigner : les membres de l’association, les élus, les partenaires, la population et toutes celles et ceux qui gravitent autour de Bien vivre en Bretagne Romantique. L’idée permettra à chacun de s’impliquer dans ce projet citoyen et dans la vie locale, sachant aussi que l’année 2024 sera une grande année pour l’association avec le statut agricole de la coopérative, l’agrément et l’aménagement des lieux.

Les Serres de Launay

Jean-Marc et Christelle Conflant

C’est en campagne dans le village de Launay à Québriac que Jean-Marc et Christelle Conflant ont ouvert Les Serres de Launay en 2015, composées d’une grande serre de 1 200 m² et d’une serre chauffante de 160 m². Les serres produisent et vendent aux particuliers, aux collectivités et aux entreprises une gamme très variée de végétaux de l’horticulture et aussi de la pépinière. La plupart des plants sont issus de graines ou de boutures cultivés sur place et adaptés au climat breton. Les autres plants sont achetés chez d’autres horticulteurs français pour compléter la gamme. Les produits sont mis à la vente suivant les saisons, pour bénéficier de la meilleure qualité, sans aucun stress pour la plante.

C’est bientôt le printemps, la saison du bourgeonnement et de la floraison des plantes ! Le moment est idéal pour donner de la couleur à son jardin avec de magnifiques primevères, pâquerettes, myosotis. Aux Serres de Launay, le moment approche pour se procurer des plantes vivaces, des boutures, des pots moyens, des suspensions, des potées fleuries, des rosiers et aussi des agrumes, des aromates et des légumes…

INFOS PRATIQUES

Les Serres de Launay – Launay à Québriac (35) accueille le public et la clientèle toute l’année, du mardi au samedi de 8h30 à 12H30 et de 14 à 18H : les horticulteurs sont toujours disponibles pour répondre aux questions des visiteurs, pour les renseigner et les conseiller…

Contact : 06 80 67 13 86

Site Internet

Artoutai Productions : ​https://www.artoutai.com