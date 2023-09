Vendée Puy du Fou. Un train de la Belle époque propose un Grand Tour de France de 4000 km et 6 jours

Le dernier grand projet du parc du Puy du Fou vient d’être mis en service cet été. Un voyage-spectacle au départ de Paris pour une durée de six jours et cinq nuits est organisé pour les voyageurs à bord dans un train luxueux à l’ambiance feutrée de la Belle Epoque. Son itinéraire traverse notre pays afin de découvrir l’Histoire de France. Unidivers vous propose de monter à bord de ce train pas comme les autres pour savourer un avant-goût de ce voyage merveilleux et poétique ! Un voyage d’exception réservé aux voyageurs aux bourses bien remplies.

Cette nouvelle création touristique du Puy du Fou en Vendée constitue un voyage de 4000 km environ à travers l’Hexagone, organisé en partenariat avec le réseau SNCF. La Compagnie ferroviaire est cependant privée. Les participants sont accueillis dans des wagons aménagés et décorés dans une ambiance très Belle Époque, dans les 18 compartiments et cabines : bar, salle à manger, chambres, etc. rappelant l’âge d’or du train ! Seules 36 personnes par voyage montent à bord de ce train, car le Puy du Fou souhaite avant tout conserver une exigence artistique qui offre un spectacle sur mesure autour des merveilles de la France ! Pour captiver l’attention du public, il est nécessaire que les participants soient peu nombreux à la fois…

La quinzaine de membres de l’équipage, tous ambassadeurs de l’élégance et de l’art de voyager à la française, ont été formés dans les plus belles Maisons d’Europe de manière à apporter un service de qualité dépassant les attentes de leur clientèle : le chef de bord est le chef d’orchestre de ce voyage ; les majordomes sont les garants de l’excellence de chaque instant ; en cuisine, le chef triplement étoilé, et sa brigade magnifient les produits issus du terroir français ; le barman est un créateur des cocktails les plus extravagants et les plus colorés ; les conducteurs sont des professionnels métronomes et des experts ferroviaires, sans oublier toute une équipe technique qui travaille dans les coulisses et qui veille au moindre détail et à la sécurité !

Au départ de Paris, le rendez-vous du Grand Tour est fixé à la gare de l’est dans le 11e arrondissement. Chaque escale est ensuite un rendez-vous avec le patrimoine historique, culturel et gastronomique du secteur.

–La première étape du premier jour, soit le lundi, est Reims en Champagne. Elle est la ville des grandes maisons de champagne, celle du baptême de Clovis et celle où ont été sacrés les Rois de France. Le rapide tour de ville inclut la visite de la cathédrale mais aussi d’autres lieux secrets avec leurs surprises. La locomotive à vapeur poursuit ensuite son itinéraire par la Bourgogne pour contempler les paysages qui défilent, avant de prendre son déjeuner à bord du train qui offre un panorama unique sur les Alpes. Le lundi se termine avec l’arrivée à Beaune. Au cœur de cette belle région viticole les convives pourront admirer les toitures colorées et découvrir les lieux insolites et les secrets des célèbres Hospices de Beaune.

Reims Beaune

-Le matin du mardi, le train prend la direction des Alpes et offre un panorama unique à ses voyageurs. Après une visite d’Annecy, les participants profitent d’une escale à Avignon, lieu de résidence des papes catholiques de 1309 à 1377. La cité est aussi connue pour son Festival de théâtre et de spectacle vivant. Après la visite du Palais des Papes, une dégustation originale des meilleurs vins et produits de la région est proposée. La dernière étape de la journée est la découverte de citadelle médiévale du XIIIe siècle de Carcassonne, au cœur du Languedoc avec ses légendes et ses secrets d’Histoire. En fin de la journée, le train de luxe met le cap vers l’ouest.

Avignon Carcassonne

-Au cours de la matinée du mercredi, le train Grand Tour arrive à Pau, capitale du Béarn. Les participants découvrent le château qui a vu naître le roi de France Henri IV en 1553, ce roi qui a rétabli la paix entre les Catholiques et les Protestants. Le train prend ensuite la direction de la Côte Atlantique à destination d’Arcachon. Les clients assistent à la visite du chantier naval Dubourdieu, fondé en 1800 et spécialisé dans la construction des tilloles, les bateaux de pêche de la région. La visite est suivie d’une dégustation de fruits de mer.

Pau Arcachon

– Le jeudi matin, le train Belle Epoque file vers La Rochelle. Cette ville rebelle, qui au XVIIe siècle s’opposa au roi Louis XIII et organisa un siège. Cet épisode de l’histoire de France tiendra en haleine les visiteurs ! Puis le train touristique reprend sa course pour remonter en direction du Cher. Le château de Chenonceau, appelé aussi le Château des Dames, jadis offert par le roi Henri II à sa favorite Diane de Poitiers, attend le public.

La Rochelle Chenonceau

–Dès le vendredi matin, le train de luxe se met en route pour rejoindre la Vendée. Ce voyage à bord de ce formidable train spectacle du Puy du Fou est sur le point de s’achèver. La dernière étape du Grand Tour est en toute logique une halte à la gare de Cholet, où une navette conduira la clientèle jusqu’au parc du Puy du Fou pour assister à un éblouissant voyage dans le temps. La journée du vendredi se termine par la mythique Cinéscénie, un grand spectacle historique nocturne sous les étoiles. Le parc à thème historique situé dans la commune des Epesses a été plusieurs fois sacré : meilleur parc à thème du monde !

Le parc du Puy du Fou

-Le Samedi est le 6e et dernier jour du périple. Il part de Cholet pour rejoindre son terminus. Au cours de ce dernier trajet à bord du train de luxe à la française, les paysages défilent en douceur et le brunch est pris à bord. L’arrivée à la gare de l’Est de Paris est prévue à 13h.

Paris

Infos pratiques

Le Grand Tour à bord du train Belle époque du Puy du Fou, à Les Epesses (85)

Réservation en ligne

ou par téléphone: 0 820 09 10 10

Tarif approximatif : à partir de 4900 euros par personne : 11 escales, gîte et couverts compris.