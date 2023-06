Pour cette 4e édition, la Ville de Rennes et ses partenaires s’associent pour proposer aux Rennaises et aux Rennais une nouvelle programmation populaire et festive tout au long de l’été. Grâce à l’implication des habitants, des associations et des structures de quartiers, une offre riche et variée mêlant sorties culturelles, sportives, loisirs, détente et nature, se déploiera un peu partout dans les quartiers du 24 juin au 3 septembre 2023.

Au total, plus de 500 animations et activités gratuites (jeux, ateliers, sports, expositions, concerts, guinguettes, cinéma, balades, etc.) seront ouvertes à toutes et tous afin de favoriser les rencontres et les échanges sur l’espace public et de lutter contre l’ennui et la solitude de celles et ceux qui ne partent pas en vacances.

Un été intergénérationnel

L’été à Rennes est une invitation à sortir de chez soi et à profiter de l’été entre amis ou en famille, autour d’activités diversifiées. L’occasion de partager une exposition d’art contemporain avec ses proches, une balade en pleine nature ou de découvrir un nouveau sport dans les villages d’été avec ses petits-enfants. Des centres petite enfance à la Maison des Aînés et des Aidants, en passant par les structures de quartier et le festival Quartiers d’été, tous les goûts et tous les âges sont représentés dans la programmation « Cet été à Rennes ».

Un été sportif

La Ville de Rennes et les clubs proposent des animations sportives encadrées dans les quartiers. Les parcs de Maurepas, des Hautes-Ourmes et du Berry se transforment en villages multi-activités où les Rennaises et les Rennais pourront s’essayer au basket, à la glisse, au tir à l’arc, à la grimpe d’arbres, au vélo, s’informer sur les sorties piscine et kayak, etc. Le Blizz troque son manteau d’hiver pour laisser place à une piste de 1 745 m² dédiée aux rollers et patins à roulettes. Les habitants pourront par ailleurs se rendre dans un des dix spots sportifs associatifs pour découvrir de nouvelles disciplines (rugby, escrime, tennis de table, ultimate, breakdance, course d’orientation…).

Besoin de fraîcheur ? Les piscines de Villejean, Bréquigny et des Gayeulles resteront ouvertes tout l’été. Une baignade surveillée sera également assurée en continu aux étangs d’Apigné du 3 juillet au 3 septembre de 12h30 à 18h30. Les plages de Baud se prêtent également à la détente et au sport avec les initiations au kayak et à l’aviron. Des pataugeoires, des jeux d’eau, et des brumisateurs seront également accessibles dans les parcs de la Ville tout l’été.

Un été culturel

L’été rennais sera une nouvelle fois placé sous le signe de la culture et des loisirs avec la programmation d’art contemporain Exporama (expositions, balades, performances, street art, etc.), le festival Transat en Ville et ses cartes blanches, les projections du Parlement, le bal populaire du 13 juillet et les activités « hors les murs » des bibliothèques municipales. Dix séances de cinéma en plein air gratuites sont programmées à tour de rôle dans chaque quartier.

Un été nature

Des associations et équipements municipaux et métropolitains animeront des ateliers et des balades durant tout l’été pour inciter petits et grands à renouer avec la nature. Dans les parcs et jardins ouverts ou partagés de la ville, les guinguettes et les fermes urbaines, des ateliers, expériences ludiques et balades commentées seront proposés : plantations insolites, observation de la faune et de la flore, jardinage au naturel, compostage, ateliers cuisine, etc.

Un été découverte

L’été, c’est aussi l’occasion de se balader en ville pour (re)découvrir Rennes. Patrimoniale, artistique, décalée, à vélo… Aucune visite guidée ne ressemble à une autre. La Ville de Rennes propose gratuitement de nombreuses visites (découverte des œuvres d’art de la ligne b du métro, visite historique et architecturale des quartiers…).

Un été évasion

Parce qu’à Rennes, été rime aussi avec solidarité, le dispositif « Vacances pour tous » porté par 20 centres sociaux, équipements de quartiers et associations, propose des séjours et sorties aux familles qui ne peuvent pas partir en vacances. Il permet, en allant si besoin au contact des plus fragiles, que les familles migrantes puissent aussi en bénéficier. En 2022, 2 400 personnes ont pu bénéficier des sorties et séjours organisés.

Le dispositif « Rennes à la mer et au vert » propose à nouveau cette année, deux fois par semaine, des sorties à la journée à des tarifs très accessibles. Des excursions à la mer et dans des petites villes de charme (Quiberon, Carnac, Binic, Saint-Briac, Paimpont, Dinan, etc.) sont organisées au départ de Rennes (en bus) tous les lundis et mercredis. Pas moins de 23 sorties sont programmées cet été. L’an dernier, 4 000 Rennaises et Rennais ont pu voyager grâce à ce dispositif.

Infos pratiques

Tous les évènements sont répertoriés ici. Le journal de l’été est également disponible sur ce lien. Pour les titulaires de la carte Sortir!, toutes les animations payantes proposent un tarif réduit.