Le Prix Livre de mer Albatros 2022 va à l’Antarctique !

Le prix de Livre de mer Albatros 2022 vient récompenser Le mystère de l’île aux cochons de Michel Izard paru chez Paulsen. Ce prix sera remis lors du Nautic de Paris en décembre.

L’annonce du Prix Albatros 2022 a été faite samedi 15 octobre à 15h au musée de la Marine de Sète, en présence de Madame Jeanne Corporon, Adjointe au Maire, de Monsieur Michel Zambrano, Président de la SNSM de Sète, de membres de l’équipage du canot tous temps de la station SNSM de Sète. Le Prix Albatros 2022 est décerné au livre Le mystère de l’île aux cochons de Michel Izard publié aux éditions Paulsen.

L’île aux cochons est située au sud de l’océan indien dans l’archipel de Crozet entre les Kerguelen et le Horn. Ce livre est à la fois un livre d’histoire très documenté et une sorte de « polar » sur la recherche des causes de la disparition de 90 % de la colonie de manchots royaux : variation climatique, nouveaux prédateurs, épizootie…

Le lecteur n’obtient des éléments de réponse qu’à la fin du livre. Tout ceci n’est pas un roman mais le captivant récit par un de ses membres d’une expédition scientifique sur le célèbre « Marion Dufresne » tentant de répondre à la question. Très bien écrit, richement documenté, Le mystère de l’île aux cochons est un livre passionnant au sujet de cette île peu connue et interdite au débarquement pour des raisons écologiques, sauf pour de très rares scientifiques à l’image de cette expédition de 2019.

En quoi un tel livre concerne-t-il la Bretagne ? Les liens en sont multiples : les équipages du Marion-Dufresne sont très bretons. Chez nous, tout le monde connaît « le Marion » des TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises ). Mais l’histoire des découvertes des îles australes, largement évoquée dans ce livre, est aussi une histoire de Bretons.

Trois noms dominent la part française de cette histoire : Yves-Joseph de Kerguelen de Tremarec, un Finistérien, Marc Joseph Marion du Fresne, dit Marion-Dufresne, un malouin, et Julien Crozet, le second de Marion-Dufresne, de Port-Louis dans l’actuel Morbihan.

C’est Crozet qui fut débarqué sur l’île aux cochons et en fit une terre française. Cette découverte des terres australes est marquée par la querelle entre Kerguelen et Marion-Dufresne. Le premier, de petite noblesse bretonne, était officier du grand corps (les « rouges ») de la Royale tandis que le second n’était pas noble et donc limité au grade de capitaine de brûlot (corps des « bleus » issus de la marine de commerce) : s’adressant à Marion-Dufresne, Kerguelen ne manquait pas de l’appeler « monsieur le capitaine de brûlot » pour bien marquer son mépris.

Il est vrai que la mission confiée à Marion-Dufresne n’était pas exploratrice mais seulement de ramener l’« Indien » à Tahiti après avoir été présenté au Roi à Versailles. La mort de celui-ci en cours de route incita Marion-Dufresne à modifier ses objectifs à la grande fureur de Kerguelen. Il faut dire que Kerguelen n’était pas sans reproches : il fut plus tard condamné à la prison pour avoir embarqué à son bord quelques-unes de ses maîtresse, fait illégalement un trafic de pacotille, pratiqué la traite négrière alors interdite et inventé des descriptions d’îles qu’il n’avait pas vues. Cela n’empêcha pas de donner son nom à un archipel, où l’on retrouve d’ailleurs un golfe du Morbihan et une île aux Moines alors que le maire de l’île d’Arz, sollicité à l’époque, n’avait pas voulu avoir son île : « C’est trop loin » aurait-il dit !

Michel Izard

Il n’est pas choquant de voir le prix Albatros attribué à un récit de mers australes : il n’y a pas d’albatros en Bretagne et le réchauffement climatique ne va pas les faire remonter du grand sud. Mais qu’est ce prix du livre de mer Albatros ? Fondé il y a dix-neuf ans sous la tutelle de l’association de plaisanciers au long cours « Sail the World » (STW), il est remis chaque année au Nautic de Paris et son jury se réunit dans une station SNSM à qui STW remet un chèque des dons de ses adhérents.

Bien que le jury de neuf membres comporte quatre Bretons, il se réunit tantôt en Méditerranée, tantôt en Atlantique, Manche (Saint-Malo l’année dernière) ou mer du Nord. Rompant avec cette tradition, le jury se réunira à Paris en 2023 pour fêter ses vingt ans. Du point de vue de la culture maritime, on doit d’ailleurs déplorer que sur une vingtaine de prix de livre de mer, plusieurs ont aujourd’hui disparu ou sont mis en sommeil. Comme le déplorait Eric Tabarly, la mer est ce que les Français ont dans le dos quand ils regardent la terre !

Le mystère de l’île aux cochons – Michel Izard – Editions Paulsen, avril 2022, 20 euros