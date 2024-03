Le Prix Carmignac du Photojournalisme a été attribué à une équipe composée du journaliste d’investigation anti-corruption et activiste Anas Aremeyaw Anas et des photojournalistes Muntaka Chasant et Bénédicte Kurzen (NOOR). De février 2023 à février 2024, grâce à l’accompagnement humain et financier de la Fondation Carmignac, les lauréats ont conduit une enquête de terrain transnationale qui les a menés du Ghana à l’Europe. E-waste in Ghana ou sur la route des déchets électoniqu

ÉTAT DES LIEUX DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES

62 millions de tonnes : c’est le volume de déchets électriques et électroniques généré dans le monde en 2022, selon le dernier Global E-Waste Monitor Report publié aujourd’hui par les Nations Unies. Selon l’étude, les rebuts électroniques mondiaux représenteront 82 millions de tonnes d’ici 2030. Après avoir longtemps envahi l’Asie (Russie, Inde, Chine…), l’e-waste venu d’Europe et des États-Unis se déverse aujourd’hui en quantités industrielles et en violation des traités internationaux dans les ports de pays d’Afrique de l’Ouest, dont le Ghana qui fait ainsi face à la prolifération de décharges informelles à ciel ouvert.

Accra, Ghana, 8 février 2023. Des chevaux fourragent dans une zone de l’ancien site de ferraillage d’Agbogbloshie, désormais démoli. Old Fadama et Agbogbloshie, séparés par le lagon de Korle, étaient il y a quelques dizaines d’années encore des zones humides florissantes.

Old Fadama, Accra, Ghana, February 9, 2023. Simon Aniah, 24, burns scrap electrical cables to recover copper by the Korle Lagoon. From Vea, northeastern Ghana, Simon and hundreds of other young people migrate from his village and other areas in the Upper East to Accra to engage in e-waste work as a means to achieve upward social mobility. Upper East, the region Simon comes from, has the highest unemployment rate among the population 15-24 years in Ghana (2021 Ghana Census).

LE REPORTAGE DES LAURÉATS

C’est dans ce contexte qu’a démarré l’enquête d’Anas Aremeyaw Anas, Muntaka Chasant et Bénédicte Kurzen, lauréats de la 13e édition du Prix Carmignac du photojournalisme. S’éloignant du traitement dramatique souvent employé par les médias pour dépeindre le Ghana comme « la poubelle du monde », ils ont documenté pendant un an un écosystème terriblement ambigu et complexe. Combinant une approche nationale et internationale, le trio a étudié les ramifications du trafic d’e-waste entre l’Europe et le Ghana, révélant l’opacité de ce circuit mondialisé. Ils mettent en lumière le paradoxe de l’économie des déchets électroniques, qui est à la fois une opportunité essentielle pour des milliers de Ghanéens et un impact humain et environnemental considérable.

En explorant le monde complexe des produits électroniques d’occasion au Ghana et en Europe, Bénédicte Kurzen a documenté les flux de déchets électroniques et les communautés qui les activent, remettant en question les stéréotypes négatifs sur les exportateurs et mettant en évidence l’inefficacité de la bureaucratie européenne en matière de déchets électroniques.

À l’autre bout de la chaîne, à Accra, capitale du Ghana, le chercheur et photographe documentaire Muntaka Chasant s’est plongé dans une étude sociologique de cette économie, dont dépendent de nombreuses communautés. Il analyse avec précision les groupes sociaux associés à l’exploitation d’e-waste, dévoilant une organisation hiérarchisée et les mécanismes d’un flux migratoire venu du nord-est du Ghana.

Rainham, Royaume-Uni, avril 2023. Le dépôt de Sam Osei propose une zone de stockage, une agence maritime, des services de transport, de chargement et de livraison portuaire. C’est aussi un marché informel où les gens apportent les produits électroniques qu’ils ont collectés. © Bénédicte Kurzen pour la Fondation Carmignac / NOOR

Avec son équipe, Anas Aremeyaw Anas s’est quant à lui infiltré dans les ports d’Accra pour pister les flux légaux et illégaux d’e-waste. Opérant clandestinement, et à l’aide de traqueurs implantés dans des déchets illégaux, il éclaire les stratégies et la corruption organisée pour contourner les lois, en Europe comme au Ghana.

Ghana, Accra, Zongo Lane, printemps 2023. Des centaines de petites boutiques de composants électroniques, de modules et de pièces détachées en tout genre peuplent les rues étroites de ce vieux quartier d'Accra. © Bénédicte Kurzen pour la Fondation Carmignac / NOOR

Gauche: Old Fadama, Accra, Ghana, 9 février 2023. Latif Fuseini essaie de réparer et redonner vie à des moteurs électriques moribonds. Droite: Timber Market, Accra, Ghana, 16 février 2023. Ali, un ferrailleur, utilise un aimant pour caisson de basse afin de récupérer les débris métalliques enfouis sous le sol à la suite d’un incendie. © Muntaka Chasant pour la Fondation Carmignac.



EXPOSITIONS

Le reportage collaboratif d’Anas Aremeyaw Anas, Muntaka Chasant et Bénédicte Kurzen fera l’objet de trois expositions.

PARIS – 16 mai au 16 juin 2024, en partenariat avec la Ville de Paris

Port de Solférino, Quai Anatole France (face au musée d’Orsay), 75007 Paris

Entrée gratuite

Une journée de rencontres consacrée aux déchets électroniques sera organisée conjointement avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR).

ARLES – 1 juillet au 29 septembre 2024

Fondation Manuel Rivera-Ortiz (MRO), 18 rue de la Calade, 13200 Arles

Entrée gratuite avec le Pass Rencontres d’Arles – tarif plein 6€

NEW YORK – été 2024, en partenariat avec l’UNITAR

Siège de l’Organisation des Nations Unies (ONU)

Accès gratuit

MONOGRAPHIE

Les expositions s’accompagnent d’un catalogue bilingue français-anglais. Co-publié par la Fondation Carmignac et Reliefs Editions, il paraîtra en juillet 2024. Cette collaboration reflète une volonté partagée de témoigner, par des photographies et des textes percutants, des enjeux contemporains du Ghana.

Titre : E-WASTE IN GHANA

Date de parution: Eté 2024

Prix : 35 euros, 45 USD, 58 CAD, 35 GBP

Format : 21 × 28 cm

Publié par : Fondation Carmignac et Reliefs Editions