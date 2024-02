Prison Island Rennes, un action game créé par Fabien Desprets et Christelle Bouchet, a ouvert fin décembre 2023 à Vern-sur-Seiche, dans le sud de Rennes. Ce parc de loisirs propose une immersion dans un univers carcéral et ludique pour des équipes de 3 à 4 joueurs. L’équipe d’Unidivers, incarcérée pour excès de caféine et théine, revient sur son expérience vécue derrière des barreaux.

Préparer la grande évasion est inscrit sur votre liste de résolution pour 2024 pour quelque raison que ce soit (on ne juge pas) ? Fabien Desprets et Christelle Bouchet vous mettent au défi de Prison Island, un nouveau concept importé de Suède, lui-même inspiré de l’émission télé Fort Boyard. Après avoir ouvert plusieurs structures en France, c’est à Vern-sur-Seiche, au sud de Rennes, qu’ils ont posé leurs valises depuis le 26 décembre 2023. L’idée de cet « action game » est de marquer un maximum de points en équipe de 3 à 4 joueurs dans un temps imparti en traversant 25 cellules. Incarcérée injustement dans cette prison d’un autre genre, la rédaction d’Unidivers s’est démenée afin de marquer un maximum de points et recouvrer sa liberté…

Une fois sur les lieux, la rédaction est d’abord placée en garde-à-vue. Marine Heberle, gérante du site Prison Island Rennes et également notre geôlière, nous briefe : « Chaque cellule de détention met à l’épreuve vos compétences techniques, tactiques et physiques ». Elle nous annonce les règles pénitentiaires et nous rassure : les épreuves physiques ne nécessitent pas d’être des athlètes de renom pour la majorité des salles, un bon point pour nous. Elle nous informe des consignes de sécurité à respecter avant de nous jeter derrière les barreaux…

Marine (à gauche) et Nathalie (à droite) nous accueillent dans notre lieu de captivité, le sourire aux lèvres avant de nous placer en détention…

Nous voilà en détention. Qu’à-cela-ne tienne ! Nous sommes bien décidés à sortir le plus rapidement possible d’ici : après tout, qui informera de la vie culturelle rennaise sinon ? Notre nom de gang s’affiche sur l’écran du couloir, à défaut de se le faire tatouer sur la peau, et le compte-à-rebours est enclenché. 1h30… c’est le temps que nous avons pour marquer un maximum de points dans des épreuves techniques, tactiques et physiques et espérer nous évader. Notre rédaction sera t-elle à la hauteur du défi carcéral ? Nos compétences nous permettront-elles de mettre en œuvre un plan d’évasion digne de Michael Scofield dans la série Prison Break ?

25 cellules s’offrent à nous : quelle approche privilégier ? Faire chaque cellule l’une après l’autre ou opter pour celles dans lesquelles nos compétences brilleront le plus ? Essayons d’abord de voir de quoi nous sommes capables ! La déambulation commence, accompagnée d’une ambiance sonore digne d’un bon film d’action pour nous dynamiser (ou faire monter le stress au choix). Des pancartes sont placées à l’entrée de chaque cellule avec pour seules indications le nombre de personnes recommandé, les niveaux de difficulté tactiques, techniques et physiques de la pièce et le temps que nous avons à l’intérieur avant que ne sonne l’alerte. Une petite phrase donne également un indice quant à ce qu’il se trouve derrière la porte… Il est trop tard pour reculer, ouvrons une première cellule : « Einstein ».





Le temps de comprendre ce que nous devons faire et l’alarme de fin sonne déjà nous invitant à sortir… Nos lumières n’ont pas eu le temps briller. Il faut étudier les lieux, comprendre ce que nous devons faire et redoubler d’ingéniosité, de rapidité ou encore d’adresse. Bien, tentons une nouvelle pièce. Quelques secondes plus tard, la lumière passe au rouge : nous avons marché dans un endroit où il ne fallait pas et l’alerte s’est déclenchée. Peut-être aurons-nous plus de chance dans la suivante. La salle du coffre-fort nous attend et cette fois, nous sommes remontés à bloc ! Une indication sur la pancarte nous prévient : « Le temps, c’est de l’argent ». Nous nous y hâtons… Mais peut-être que nous aurions davantage dû prendre cette indication pour argent-comptant ?

D’une cellule à l’autre, les capacités convoquées sont différentes : logique, adresse, force, réactivité, etc. Chaque membre de l’équipe a l’occasion de briller par ses compétences. Les mines hautes, nous marquons des points et nous décidons même de retourner dans certaines cellules afin de les réessayer, forts de nos acquis. Avons-nous réussi ? C’est à l’histoire qu’il revient de le dire… Le temps presse, le compte-à-rebours continue de tourner et notre plan d’évasion semble plus compliqué que prévu.

Notre score final est univoque : nous ne serions sans doute pas les plus à même de mettre en pratique un plan d’évasion dans une prison, mais heureusement pour nous, nous avons été relâchés pour bonne conduite. Pendant notre détention, nous avons pu découvrir les compétences des uns et des autres pendant une session amusante avec ce concept novateur.

Prison Island Rennes s’adresse à tous : aux équipes à la recherche de challenge ludique, aux groupes d’amis et aux familles qui souhaitent passer de bons moments ensemble, ou encore aux amateurs de l’émission Fort Boyard.

Ce parc de loisirs mérite le coup d’œil si tant est que vous êtes prêts à tenter l’aventure de l’incarcération (pas d’inquiétude, il est possible de sortir à tout moment de cette détention). L’esthétique du lieu plonge rapidement les visiteurs dans l’ambiance et le concept donne un rythme dynamique et toujours ludique. La diversité des épreuves se révèle un bon équilibre entre tactique, technique et physique, parmi d’autres compétences, et permet au plus grand nombre d’en profiter.

La fiche de score de la rédaction. Peut-être que nous ne sommes pas les plus à même de nous évader de prison…

Un espace restauration plein de décors immersifs est présent sur place et permet de se ressourcer à tout moment de la journée après des moments riches en émotions. Ce parc de loisirs est accessible aux enfants dès 8 ans à condition d’être accompagné par un adulte.

Réservations sur le site Prison Island Rennes

7 Rue Charles Vanel, 35770 Vern-sur-Seiche

Contact sur le site ou au 02 90 56 24 28

Photographies : Emmanuelle Volage

Texte : Sébastien Rousseau