PORTRAITS D’ORCHESTRE. LES MUSICIENS DE L’OND S’AFFICHENT DANS RENNES

Découvrez les musiciens de l’Orchestre National de Bretagne du 25 octobre au 10 novembre 2021 à travers une exposition-promenade dans la ville de Rennes.

De la gare au centre-ville en passant par le métro, embarquez dans une balade musicale à la rencontre des œuvres photographiques de Stéphane Lavoué. Au programme, une expérience visuelle mais aussi auditive ! Grâce à un marqueur de Réalité Augmentée présent sur les affiches, celles-ci s’animeront au contact de votre téléphone. Vous pourrez alors découvrir les musiciens en action, à travers une sélection de concerts.

La Réalité Augmentée, comment ça marche ?

1) Téléchargez l’application gratuite ARGOplay sur l’AppStore et Google Play.

Lancez-la pour commencer l’expérience

2) Scannez les affiches avec votre smartphone.

3) Découvrez notre sélection de concerts conçue pour l’occasion.

Telle une partition, l’exposition jouera crescendo avec de plus en plus d’affiches au fur et à mesure des semaines. Au total, 110 affiches seront dispersées à travers la ville entre le 1er et le 4 novembre.

Cette exposition urbaine et interactive fait écho à l’exposition « Portraits d’Orchestre », se déroulant du 21 octobre au 4 décembre 2021 au Carré Lully à l’Opéra de Rennes.

À travers une soixantaine de portraits, cette exposition au Carré Lully vise à répondre aux questions suivantes : Qui sont les musiciens qui font l’Orchestre ? Qu’est-ce qu’un Portrait d’Orchestre ?

Au cœur de cette exposition, les photographies de Stéphane Lavoué. Le temps d’une résidence artistique à l’occasion de l’obtention du label d’Orchestre National de Bretagne, le photographe Stéphane Lavoué a posé son regard sur le groupe de musiciens qui forme l’Orchestre.

Pour ce faire il a installé son studio au sein de l’Orchestre lors de quatre jours de répétition. Avec un principe simple : dans un temps concentré, dans la même lumière et selon le même dispositif : poser avec et sans instrument. Et ainsi créer le récit du portrait.

Car le portrait est l’expression photographique d’une relation : celle du photographe et son modèle. Le portrait du musicien exprime une deuxième relation : celle de l’interprète avec son instrument. Enfin, le procédé mis en place révèle les individualités, et dresse alors le portrait d’un groupe, celui qui compose l’Orchestre.

Exposition gratuite et accessible aux jours et horaires d’ouverture de la billetterie de l’Opéra.