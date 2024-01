Les 26, 27, 28 janvier 2024, Hop’njazz soutenu par la municipalité de Port-Louis, près de Lorient, lance la 9e édition du festival Jazzminiatures. Une nouvelle édition de Jazzminiatures qui comme les précédentes s’engage à repousser les évidences. Le souhait de Hop’njazz est de vous proposer des projets étonnants et de partager avec vous de nouvelles aventures musicales.

Naked songs

Le Festival débutera vendredi, avec Matthieu Boré, piano, voix, accompagné de la contrebassiste, Anne Couraud Shrestha. Ils interprèteront un répertoire basé sur l’album Naked Songs de Matthieu Boré, paru en 2015.

Vendredi 26 à La Dame Blanche à 20h.

Tarif unique : 8€ – places limitées. Réservations : 02 97 82 45 11.

Au milieu de la figure

Tentative d’une expédition sonore à partir du livre de Lionel Fondeville ”Au milieu de la figure” paru en novembre 2023.

Ces textes plongent dans des images célèbres ou anecdotiques avec la passion du détail et la patience du regard, mêlant savoir savant et autobiographie, philosophie et poésie, rigueur de l’analyse comme de l’improvisation. On sera donc loin de la conférence, ou alors comme en font les oiseaux…

Estelle Cariou artiste vivante, vit et travaille en Bretagne.

Confectionne son habit de vérité.

Lionel Fondeville est auteur, plasticien et musicien, quelques livres plein de poésie à son actif, il est membre fondateur de l’étonnant duo Le Manque dans lequel il produit images, textes et musiques.

Samedi 27 à 16h00 à la médiathèque Pondichéry.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Reverso

Reverso est un trio transatlantique regroupant des improvisateurs hors pair dont les compositions sont inspirées par les compositeurs classiques français et démontrant les rapprochements sensibles entre le monde de la musique classique et celui du jazz. Après s’être plongé dans l’univers de Maurice Ravel (Suite Ravel), de l’esthétique du groupe des Six (Harmonic Alchemy) ; avec le nouveau projet Étoile filante – Shooting Star, le trio s’inspire cette fois de la musique de Lili Boulanger, compositrice pionnière au destin tragique, elle meurt des suites de la tuberculose à 24 ans en 1918. Sortie de l’album janvier 2024.

Franck Woeste, piano. Vincent Courtois, violoncelle. Ryan Keberle, trombone.

Bize

Bize : Imaginez deux rails qui, au gré d’une bourrasque, rompent le charme du parallélisme, et se rencontrent en certains points, pour se séparer quelques mètres plus loin. Cela pourrait ressembler fortement aux trajectoires sonores des instruments de ce duo, Sylvaine Hélary, flûtes en ut, alto, basse, piccolo et Robin Fincker, saxophone ténor, clarinette.

Vous pouvez télécharger le programme ici.

hop’njazz est une association imaginée par Yves Beaufils en 2005 où il est question de jazz et de musique improvisée transgressant les genres musicaux, car le jazz ne se laisse pas circonscrire.

hop’njazz se donne pour mission de faire partager et de rendre accessible des projets singuliers, conviant des musiciens inventeurs et engagés, artistes régionaux, nationaux, internationaux et s’associant avec des partenaires, des structures, des collectifs ou associations .