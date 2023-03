Pontrieux. La cité médiévale sera-t-elle le Village préféré des Français 2023 ?

Les quatorze communes en lice pour la douzième édition de l’émission Le Village préféré des Français 2023 sont connues. Parmi elles, Pontrieux dans les Côtes-d’Armor a été sélectionnée. Avec son charme pittoresque et la beauté de son patrimoine naturel et bâti, la petite cité de caractère représentera la région Bretagne en juin 2023 dans l’émission de Stéphane Bern diffusée sur la chaîne de télévision France 3. Unidivers revient sur les conditions requises pour gagner le concours et présente plus en détails la commune de Pontrieux, candidate à l’élection du plus beau village français.

Les élus, les services communaux, les associations et les 1000 habitants de la commune se réjouissent que Pontrieux participe à cet événement. Ils sont heureux et fiers de représenter la Bretagne, car c’est aussi une reconnaissance pour le travail accompli par tous. La production de France 3 a annoncé le 20 février 2023 officiellement la liste des 14 communes retenues. Les votes du public sur le site de France Télévision ont été clôturés le vendredi 10 mars 2023 à 23h59.

Pontrieux

Treize régions quadrillent la France, de la Bretagne à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en remontant par l’Île-de-France pour finir dans les Hauts-de-France. Voici les 14 communes retenues, classées par ordre alphabétique des régions : Auvergne-Rhône-Alpes : Lavoûte-Chilhac, en Haute-Loire ; Bourgogne-Franche-Comté : Druyes-les-Belles-Fontaines dans l’Yonne ; Bretagne : Pontrieux dans les Côtes-d’Armor ; Centre-Val de Loire : Beaulieu-Lès-Loches en Indre-et-Loire ; Corse : Lumio en Haute-Corse ; Grand Est : Hattonchâtel en Meuse ; Hauts-de-France : Esquelbecq dans le Nord ; Île-de-France : Flagy en Seine-et-Marne ; Outre-Mer : L’Entre-Deux à La Réunion ; Normandie : Beaumont-en-Auge dans le Calvados ; Nouvelle-Aquitaine : Belvès en Dordogne ; Occitanie : Belcastel dans l’Aveyron ; Pays de la Loire : Lassay-les-Châteaux en Mayenne ; Provence-Alpes-Côte d’Azur : Les Saintes-Maries-de-la-Mer dans les Bouches-du-Rhône. Les quatorze communes, sélectionnées sur 35 000 communes recensées au total dans le pays, participeront au concours et une seule d’entre elles succèdera à Bergheim, le village gagnant d’Alsace dans le département du Haut-Rhin en 2022 et remportera le titre du Village préféré des Français 2023. L’émission sera diffusée sur France 3 pour la douzième saison.

Bergheim : gagnant 2022

Depuis 1982 la méthode employée pour évaluer de manière objective les villages candidats au classement est très rigoureuse. Elle tient compte du patrimoine, de l’architecture, de l’urbanisme, des efforts de mise en valeur régulièrement appliqués au sein des villages. Tout est passé au crible à travers une trentaine de critères appliqués par le Chargé de Qualité de l’association et vérifiés par une commission ad hoc.

Quatres communes bretonnes ont déjà remporté le concours du Village préféré des Français, une par département : Moncontour pour les Côtes-d’Armor ; Locronan pour le Finistère, Rochefort-en Terre pour le Morbihan et Saint-Sulliac pour l’Ille-et-Vilaine.

Montoncour (22) Locronan (29)

Rochefort-en-Terre (56) Saint-Sulliac (35)

Pour l’édition 2023, Pontrieux ne manque pas d’atouts, ni de charme. La commune détient un passé historique, une architecture préservée au cœur de la cité, un port atypique de fond d’estuaire entre terre et mer, un fleurissement entretenu, des ateliers d’artistes et d’artisans et une reconstitution unique d’une cinquantaine de lavoirs restaurés le long de la rivière Trieux.

Traversée par la rivière et surnommée la Petite Venise du Trégor, Pontrieux a conservé de nombreuses maisons à pan de bois du XVIe siècle, dont la maison Tour Eiffel, l’emblème de la ville. Sa petite fenêtre du second étage sur le mur latéral nord servait à contrôler l’entrée de la ville dès la fin du XVe siècle et à surveiller le port et la navigation sur la rivière. Le port de plaisance, appelait à larguer les amarres vers les îles de Bréhat, de Jersey et de Guernesey. Longtemps Pontrieux a été un point de passage obligé des routes du Trégor et du Goëlo. L’estuaire du Trieux exploité par les Vikings est aujourd’hui une voie idéale pour la navigation de plaisance.

Grâce aussi à son viaduc, à ses deux ponts, au moulin et à la scierie du Richel de 1880 qui actionnaient ses deux roues : l’une pour moudre le grain et l’autre pour couper le bois et avec ses deux places centrales, la cité médiévale offre un site destiné à la flânerie des habitants et des touristes de jour comme de nuit, grâce à un étonnant parcours lumière. L’église Notre Dame des Fontaines vaut aussi le détour par sa différence avec les églises bretonnes. Construite en 1842 sous le régime de la restauration, elle est bâtie en granit style Empire ou néoclassique.

La maison dite Tour Eiffel







Le moulin et la scierie de 1880 et un des deux ponts

Le viaduc



Le port de plaisance





L’église Notre Dame des Fontaines

Réalisé par un artiste peintre

la fontaine et la pompe



Le site le plus extraordinaire et le plus atypique de Pontrieux reste cependant le parcours proposé en barque sur le Trieux par la municipalité. Pour quelques euros seulement, la balade sur l’eau permet d’admirer les 50 lavoirs d’antan, reconstitués à l’identique pour la plupart d’entre eux. Tous plus authentiques les uns des autres, ils ont été construits jadis au fond des jardins des maisons bourgeoises. Pour les maisons qui n’ont pas conservé le lavoir, l’emplacement a été aménagé en terrasse, et il n’est pas rare de voir des habitants prenant leur petit déjeuner ou le goûter de l’après-midi au bord de la rivière. la visite est guidée et la balade dure 25 minutes.



la visite est commentée





















Toute la Bretagne soutient Pontrieux et la commune elle-même espère remporter la première place au classement du concours du Village préféré des Français, mais se consolera en cas d’échec, car sa participation sera de toute manière bénéfique pour la commune. Elle contribuera aussi à renforcer les relations avec la région Bretagne et profitera, à coût sûr, de répercussions à long terme en matière de visibilité et de fréquentation…