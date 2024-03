En préambule du Salon Livre, Art et Éloquence à Pontivy dans le Morbihan, les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024, les organisateurs proposent de rencontrer trois auteurs bretons à la médiathèque espace Kenere, samedi 23 mars 2024. Michel Priziac, Jean-Benjamin Jouteur et Louis Bertholom échangeront avec Eric Le Parc et Francis Le Pioufle, avant une séance de dédicaces.

Les échanges avec les trois auteurs seront animés par Eric Le Parc et Francis Le Pioufle, eux-mêmes auteurs*, sous forme d’interviews, de lectures de textes, suivis de discussions libres avec le public.

Michel Priziac est né dans une famille d’agriculteurs bretons à Maël-Carhaix (29). Il fait des études universitaires à Rennes 2 où il obtient une licence et un C2 de maîtrise en breton et celtique. Professeur de mathématiques au collège Paul Sébillot de Matignon (22), il poursuit sa carrière comme principal de collège pendant 27 ans jusqu’à la retraite en 2006. Pourtant sa carrière littéraire commence en 1995 en publiant des ouvrages de toponymie et d’ethnologie rurale, en premier lieu au service de territoires costarmoricains, puis dans toute la Bretagne. En 2005, il écrit son premier roman Kerminig, avec lequel il fait renaître des souvenirs d’enfance à la gloire des Trente Glorieuses.

Connu pour ses conférences, il est l’un des écrivains bretons les plus prolifiques depuis les années 90. Romancier, historien du patrimoine local et régional, conteur et chroniqueur sur Radio Bretagne 5, il porte à la Bretagne un amour inconditionnel. Il est aussi à la tête de l’Association des écrivains de Bretagne depuis 2010. En 2017, il reçoit la médaille d’or de la Ligue Universelle du Bien Public au titre de son engagement pour la région.

Michel Priziac aime partager sa passion pour la Bretagne, transcender les atouts du monde rural, faire revivre l’attachement aux racines : il sait raconter la vie des gens d’ici !

Michel Priziac

Jean-Benjamin Jouteur est né au Cameroun. Il retrouve la terre de ses ancêtres à Concoret dans le Morbihan à l’orée de la forêt de Brocéliande. Il est un écrivain aux multiples facettes ! Après une courte carrière de conseiller juridique, il s’oriente vers le théâtre participatif. Il est ensuite metteur en scène, concepteur et animateur. Il assure pendant plus de vingt ans la direction d’une compagnie de théâtre professionnelle spécialisée dans la prévention des conduites à risques.

Comédien spécialisé, titulaire d’un master en psychologie et diplômé en art-thérapie, il enseigne le théâtre et devient aussi thérapeute familial. En 2017, il publie : Des maux en actes et livre des témoignages et des anecdotes. Il publie également des polars et des thrillers, inspirés et adaptés des spectacles qu’il a créés. Cahiers d’un chevrier qui venait de la ville et la trilogie Errances d’un pantouflard sont des ouvrages quasiment autobiographiques.

Jean-Benjamin Jouteur Louis Bertholom

Louis Bertholom est quant à lui né en 1955 à Fouesnant dans le Finistère. Poète nomade, libre et libertaire et profondément breton, il aime clamer ses révoltes et ses tendresses. Il vit aujourd’hui à Quimper. Il a publié près d’une vingtaine de livres dans différentes éditions ainsi que cinq livres d’artiste avec des plasticiens. En plus de ses publications personnelles, il publie régulièrement dans une quarantaine de revues françaises et étrangères. Il figure dans une soixantaine d’anthologies de poésie et de littérature, de conteurs et d’artistes de scène.

Son dernier livre : Passager du rivage, édité en avril 2023 aux éditions Sauvages, est un récit naturaliste dans lequel Louis Bertholom propose une balade poétique sur les grèves et les marais de son enfance à Fouesnant. Cette balade littéraire est agrémentée par les illustrations du photographe Jean-Michel Hérin.

Eric Le Parc Francis Le Piouffe

Les deux organisateurs qui animeront la rencontre avec les trois invités :

Éric Le Parc est né en 1977. Il écrit depuis le collège. Il fait des études de droit, d’abord à Vannes, puis à Nantes. Pontivyen et juriste de formation, il a à son actif, une quinzaine de romans dont deux trilogies et une quadrilogie. Il est aussi l’auteur d’un livre touristique consacré à la ville de Vannes (56). En 2020, il se lance un défi audacieux : il réécrit de manière personnelle et novatrice : La Petite Princesse de Francess H. Burnett, ce grand classique de la littérature jeunesse du XIXe siècle. Son livre est titré : Miss Minchin

Titulaire de formations universitaires en troisième cycle, Francis Le Piouffe vit à Loudéac (22). Il a exercé sa profession d’enseignant auprès d’enfants, d’adolescents et d’adultes dans des fonctions particulières liant le secteur social, scolaire, éducatif et médical. Une fois à la retraite, il se consacre à l’écriture et publie ses deux premiers romans : en 2007, Les chevaux de la mémoire, et Imago, une autre migration, en 2009 ; s’en suit, le récit de témoignages : Un amour d’école, en 2011, et la poésie : C’est… À dire, en 2012, un recueil de tableaux de vie. Il décide ensuite de se lancer dans les nouvelles. Francis Le Piouffe est aussi vice-président de l’Association des écrivains bretons de Vannes car son objectif est d’améliorer la culture bretonne.

INFOS PRATIQUES

Rencontre avec trois auteurs, samedi 23 mars 2024 à 14h30, à la Médiathèque espace Kenere

34bis, rue du Général de Gaulle à Pontivy (56)

Le Salon Livre, Art et Éloquence est attendu les samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 de 10h à 18h au palais des Congrès, rue du Général De Gaulle à Pontivy (56)

Le public retrouvera notamment Ar Gedour, le site breton d’information sur l’actualité spirituelle et culturelle de Bretagne et l’auteur Eflamm Caouissin qui est impliqué dans la vie du diocèse de Vannes au niveau de la Pastorale du breton. Grâce à son bagage théologique de plusieurs années d’études, il est devenu aumônier. Il est le fondateur de l’association Ar Gedour et de son blog. Il est aussi directeur bénévole d’une revue sur l’actualité spirituelle et culturelle bretonne. Après avoir coécrit avec Isabelle-Marie d’Angèle, Sony Révéra et quatre autres mains le roman Havana Café, il a publié en 2022 son premier roman Canntaireachd : il s’agit d’abord d’une prose philosophique et fantasmagorique faisant référence au patrimoine musical breton.