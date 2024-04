La huitième édition de la Reggae Breizh Party se déroulera à la Halle Safire de Pontivy dans le Morbihan le samedi 13 avril 2024. Dans une édition dédiée au sound system, ce rendez-vous accueillera de grands noms du reggae pour ravir les fans de musique jamaïcaine.

L’association organisatrice du concert Breizh Party sera heureuse d’accueillir le public de 17h00 à 2h30 du matin pour sa huitième édition. À l’origine de l’événement, on retrouve la passion commune pour la musique reggae et ses dérivés (raga et dub) de deux copains : Yoann Burguin et Anthony Guyot qui ont pour objectif de faire bouger le territoire. Leur premier concert a lieu le 15 avril 2017 à Plémet (22) et ce fut un succès. C’est la troisième fois que le concert a lieu à Pontivy.

Yoann Burguin et Anthony Guyot

Deux scènes et huit groupes se succéderont sur la scène de la cité napoléonienne. La programmation accueillera trois groupes reconnus : Neg’Marrons, Tomawok et Vanupié, mais aussi Sara Lugo feat Selecta Antwan, Dub Adventure, Selecta Antwan Terminal Sound, Batucada Pondi et l’Atelier du Conservatoire de Pontivy.

Neg’Marrons a été fondé en 1995 avec, au départ, un trio composé par Ben J, Djamatik et Jacky. Ils se font connaître grâce au single « La Monnaie », partie de la bande originale du film Raï de Thomas Gilou. Le groupe propose ensuite son premier album Rue case Nègres, qui devient disque d’or ! En 2000, Djamatik quitte le groupe qui devient un duo qui sort Le Bilan, un album produit par le célèbre clavier jamaïcain Tyrone Downie : ça cartonne en métropole élargissant le public du groupe. En 2003, le duo sort un nouvel album intitulé Héritage qui confirme leur popularité. Avec les Liens sacrés il devient en 2007 les précurseurs du ragga-hip-hop français.

Tomawok est auteur, compositeur et interprète. Il a fait partie d’un premier groupe de ska-fusion nommé Zetlaskars en 2003, puis intègre en 2004 un autre groupe Urban Poizon et joue du rap hardcore. En 2007, il rejoint un troisième groupe, Grime Sin, plutôt orienté drum’n’bass ! Il s’adapte à tous les styles avec des textes travaillés, des rimes riches, des paroles articulées, un message conscient qui font de lui un artiste incontournable. Avec plus de 1300 concerts à son actif, la scène est son exutoire. L’artiste est survolté et galvanisé par son public en symbiose. Avec le One Shot Band ou en Dj set, il fait le tour de la planète : en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, au Portugal, à La Réunion mais aussi en Chine, en Jamaïque, au Mali, en Côte D’Ivoire, au Congo, en Inde, aux Philippines, au Liban, etc. En 2020, il se consacre à la création et l’enregistrement de Road to Wisdom, un album avec douze titres, sorti en 2022. Son travail surprend car il est plus sensible, plus nature et plus intimiste. Que le public se rassure : il fait cependant toujours danser les foules.

Vanupié est auteur-compositeur, interprète, chanteur et musicien de reggae-soul. Il débute dans le métro parisien où il fait le buzz. Pendant des années, il côtoie une vie de bohème et ses créations sont des hymnes et des invitations chaleureuses au voyage. Il se fait remarquer puis rencontre les plus grands : Mathieu Chedid, Keziah Jones, Luke, Madjo, etc. Vanupié présente alors FreeBirds un album qu’il a travaillé avec passion et patience, avec toujours la même énergie et la même croyance en une musique simple et vraie. L’année 2023 marque la sortie de Dreamtime, son troisième album coproduit une nouvelle fois avec son mentor et ami Flox. Vanupié chante et joue comme il l’a toujours fait, pour les autres et pour un monde meilleur…

INFOS PRATIQUES

Concert Reggae Breizh Party, le samedi 13 avril 2024 de 17h30 à tard dans la nuit…

Salle Safire – Avenue des Cités Unies à Pontivy (57)