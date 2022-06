Pont-Scorff. Le festival Saumon fête la biodiversité les 8, 9 et 10 juillet 2022

La 26e édition du Festival Saumon se tiendra au Domaine Saint Urchaud à Pont-Scorff (56) les 8, 9 et 10 juillet 2022. Mêlant conférences et activités autour de la biodiversité ainsi qu’une programmation musicale variée, le festival est gratuit et pensé pour petits et grands.

Vendredi 8 juillet

Une conférence mettant à l’honneur les 30 ans du programme européen Natura 2000 marquera l’ouverture du festival dès 9h. Ce programme a pour objectif d’améliorer la connaissance, la préservation et la gestion de la biodiversité des territoires abritant des habitats et espèces d’intérêt communautaire. À partir de 19h30, une série de concert égaiera la soirée. En voilà une petite sélection :

LA TETE DANS LE SAX : C’est la croisée des chemins entre chansons de rue, folk, jazz, et rythmes afro-cubains. La Tête dans le Sax est le remède parfait à la morosité, aux injustices et aux pessimistes. LTDS vient vous chercher, vous titiller, vous émouvoir, vous faire sourire, dans un numéro d’équilibriste jouant de leurs sonorités et leurs influences traditionnelles et actuelles.

LE PIED DE LA POMPE : Appelez-le comme vous voulez, c’est bien dans une énergie rock folk festive et singulière, aux textes conscients et ciselés que le combo s’inscrit.

Samedi 9 juillet

De 15h à 19h, diverses activités autour de la biodiversité seront proposées. Au programme : randonnées avec haltes explicatives, stands de jeux, visite de la ferme de Saint-Urchaud ou encore carrousel. À 17h, la Compagnie Herborescence viendra présenter le spectacle Le Géant aux fruits d’or et de glace inspiré d’un conte traditionnel et invitant à réfléchir autour du thème de l’Humain et la Nature : à partir de 3 ans ! Ils laisseront la scène aux musiciens, à partir de 19h, pour le reste de la soirée. Un spectacle pyrotechnique viendra illuminer le ciel de Pont Scorff à 23h30 entre deux concerts.

LES P’TITS FILS DE JEANINE : Au commencement, il y a eu l’oeuf… puis Jeanine et ses rejetons. A travers leurs textes réalistes, drôles ou engagés, ils chantent leur quotidien, leurs espoirs et leurs doutes.

MES SOULIERS SONT ROUGES : Depuis 25 ans, ces phénomènes virtuoses subliment toute la musicalité, l’émotion et la vitalité des répertoires de leurs ancêtres québécois et cajuns, des cousins irlandais et aujourd’hui de leurs grands-parents normands. Mais ils sont aussi de la trempe des vikings, autres ancêtres voyageurs qui leur insufflent leur formidable énergie.

EIGHTY : Un disco moderne empreint d’électro et de hip hop ! Le sextet rennais EIGHTY prend le volant de la DeLorean de Retour vers le futur pour un voyage spatio-temporel au début des années 1980.

Dimanche 10 juillet

Rebelote pour les activités de l’après-midi de 15h à 19h ce dimanche ! On retient la découverte du plancton – vie invisible – et l’atelier de dessin naturaliste autour du saumon ! Les Sœurs Binette reviendront à 15h30, 16h30 et 17h30 pour mettre la bonne humeur au programme de la journée des petits et grands. Enfin, une dernière soirée de concert viendra clôturer le week-end dès 15h30 :

CAMILLE DUBOISSET : Si vous aimez le mélange des genres, vous allez appréciez cette production qui mêle l’électro au saxophone et à la trompette. A la trompette, on retrouve un habitué du genre avec Camille Duboisset qui sort une nouvell collaboration avec le saxophoniste Adavity.

OPUS SWING TRIO : Crée en 2001, Opus Swing trio est le premier groupe monté par Arnaud Lacarte en tant que leader. Il réunit à ses côtés le guitariste Benjamin Proust et le contrebassiste Hugues Lassère. La connivence du trio est évidente et s’impose en cette justesse de ton qui communique le bonheur d’écouter, indéfinissable mais qui est la marque des grands artistes.

Festival Saumon au Domaine Saint Urchaud à Pont-Scorff les 8, 9 et 10 juillet 2022.

Festival gratuit. Plus d’informations et programmation complète sur le site du festival