CESSON-SÉVIGNÉ. LES PROGRAMMES SE CROISENT AU PONT DES ARTS

Novembre 2021

ROBERTO FONSECA | Mardi 16 Novembre 2021 20h00 | Carré Sévigné

Jazz – Musiques Métissées. Collaboration Festival Jazz à l’Ouest

Partir à la découverte d’un Cuba sans frontières, c’est l’invitation que lance Roberto Fonseca avec Yesun, son dernier album. Un album ambitieux, pétillant kaléidoscope où se rencontrent une multitude d’ambiances.Doté d’un incroyable sens du rythme, Roberto Fonseca est capable de combiner jazz latin, percussions, basse, hip-hop, influence urbaine, rythmes afro-cubains… et toujours avec une aisance déconcertante ! Un formidable rendez-vous avec la musique métissée et éclatante. [Lire la suite]

IN TARSI | Mercredi 24 & Vendredi 26 Novembre 2021 20h00 | Carré Sévigné

Cirque. Compagnie de Cirque “eia” – Mise en Scène “eia” et Jordi Aspa

Depuis Barcelone et la Catalogne, plus de 150 dates à travers l’Europe pour ces quatre circasiens qui mettent ici habilement en scène les relations humaines dans ce spectacle où l’émotion et l’esthétique jouent un rôle aussi important que la technique et la performance. In Tarsi, c’est un cirque en perpétuel mouvement, un spectacle fort, poétique, drôle et chaleureux utilisant avec brio praticables, mât chinois, acrobaties, portés et main à main, bascule, trampoline, corde à sauter…. [Lire la suite]

Décembre 2021

PODE SER & C’EST TOI QU’ON ADORE | Jeudi 2 Décembre 20h00 | Pont des Arts-Auditorium

Danse. De Leila Ka

Soirée deux spectacles avec en invitée la chorégraphe et danseuse Leïla Ka. Entrée dans la danse par les portes du hip-hop, interprète chez Maguy Marin pour May B, Leïla Ka nous subjugue par la beauté brute de sa danse d’une force peu commune…[Lire la suite]

TUTU | Vendredi 10 & Samedi 11 Décembre 2021 20h00 | Carré Sévigné

Danse. Conception et chorégraphie Philippe Lafeuille – Cie Chicos Mambo

Philippe Lafeuille, le chorégraphe, a imaginé un spectacle original et drôle où six danseurs à la technique irréprochable nous entraînent dans un tourbillon visuel effréné, plein d’humour. Un show, une ode à la danse, où la dérision côtoie l’exigence et qui est de tous les grandes scènes à travers le monde. Des performances techniques remarquables, des costumes au panache exceptionnel, pour un spectacle brillant, célébrant la danse dans tous ses états….. [Lire la suite]

EXTREMITES | Jeudi 16 Décembre 2021 20h00 | Carré Sévigné

Cirque. Cirque Inextrémiste

Tout le jeu et la performance des artistes du Cirque Inextrémiste sont basés sur ces équilibres instables et une mise en danger permanente. Ils évoluent à deux mètres du sol et ont une fâcheuse tendance à éprouver notre sang-froid. Leurs fragiles édifices sont loin de répondre aux normes en vigueur… [Lire la suite]



Janvier 2022

AYO | Vendredi 7 Janvier 2022 20h00 | Carré Sévigné

Folk/Soul. Depuis ses débuts très remarqués en 2006 avec l’album « Joyful » et l’entêtant hit « Down on my knees », l’artiste folk-soul allemande enchaîne les succès folk-soul avec une grande sincérité et une précieuse touche de fraîcheur. Unanimement reconnue pour sa générosité en concert, elle n’hésite pas à quitter la scène pour venir chanter au milieu de son public et échanger avec lui en Français… [Lire la suite]

UN HOMME QUI FUME C’EST PLUS SAIN | Jeudi 13 Janvier 2022 20h00 | Carré Sévigné

Théâtre. Création collective de BAJOUR, mise en scène Leslie Bernard

Une réunion de famille. Sept frères et sœurs se retrouvent pour les obsèques du père. Il y a ceux qui ne sont pas revenus chez eux depuis longtemps, et ceux qui sont restés. Le moment de la disparition, des retrouvailles, des souvenirs et de la re-connnaisance.Comment se parler après tant d’années d’absence ? Comment se souvenir ? Comment se reconnaître ? Et, surtout, qu’est-ce qui les a séparés pendant tout ce temps ?… [Lire la suite]

MEET FRED | Mercredi 19 Janvier 20h00 | Pont des Arts-Auditorium

Marionnettes. Hijinx Theatre, Blind Summit. Meet Fred est l’histoire d’une marionnette en tissu, de deux pieds de haut, qui lutte quotidiennement contre les préjugés. Fred souhaite devenir un garçon normal, appartenir au monde réel, avoir un travail, une petite amie… Jusqu’au jour où il perd son allocation de vie de marionnette. Comment va-t-il payer ses marionnettistes ? Fred perd le contrôle de sa vie… [Lire la suite]

LA CONVIVIALITE | Jeudi 27 Janvier 2022 20h00 | Carré Sévigné

Théâtre. Compagnie Chantal et Bernadette.

Dogme pour les uns, chemin de croix pour les autres, l’orthographe déchaîne les passions.

Dans une conférence-spectacle décalée, deux comédiens décortiquent avec une bonne dose d’humour la langue française et quelques absurdités orthographiques… [Lire la suite]

Février 2022



CONCERTO POUR DEUX CLOWNS | Mardi 1er Février 2022 20h00 | Carré Sévigné

Clown-Théâtre. Les Rois Vagabonds

Au programme de ce Concerto, on joue Vivaldi, Strauss, Bach… Mais les musiciens sont des clowns. 10 ans que les Rois Vagabonds sillonnent le monde, nos mondes, avant tout ‘poètes en action’ selon la belle formule d’Henry Miller. Ils mettent des ailes aux spectateurs pour qu’ils parcourent avec eux un bout de chemin d’humanité... [Lire la suite]

MORE AURA | Jeudi 3 février 20h00 | Pont des Arts-Auditorium

Théâtre/Clown. Véronique Tuaillon / Association des clous.



Avec un frigo comme seul agrès, la clown, acrobate et boxeuse Véronique Tuaillon incarne une maman tordue qui monte sur le ring pour scander son amour pour la vie. Le rire, les contorsions et l’espoir pour rester debout ? Une folie douce… [Lire la suite]

BURNING | Mardi 22 Février 2022 20h00 | Carré Sévigné

Cirque. Un spectacle de et par Julien Fournier

Un homme empile des boîtes en carton, s’élance sur un tapis de course, s’habille en courant. Il tente d’organiser un environnement qui se dérobe et le contraint peu à peu, enchaînant les tâches répétitives… Julien Fournier s’est appuyé sur des récits de vie glanés et des textes poétiques écrits et restitués en voix off par Laurence Vielle pour ausculter un monde du travail… [Lire la suite]



Mars 2022

LES PRINCESSES ONT AUSSI DES FAIMS DE LOUP | Mercredi 2 Mars 2022 17h00 | Carré Sévigné

Danse/Chant lyrique. Compagnie Osteorock

Dans un univers où les décors et costumes sont faits de papier bulle, ce spectacle lie la danse et le chant pour aborder les thèmes du passage de nos rêves d’enfants à la réalité parfois désenchantée, du désir de devenir et de grandir. Pleine de trouvailles inventives et d’humour, cette fable initiatique saura émerveiller petits et grands… [Lire la suite]

ELEKTRIK | Mercredi 9 & Jeudi 10 Mars 2022 20h00 | Carré Sévigné

Danse. Compagnie Blanca Li

Avec Elektrik, la chorégraphe formée chez Martha Graham nous plonge dans un tourbillon coloré aux effets visuels hypnotiques. Une pièce endiablée pour huit danseurs dont les performances physiques sont au service d’une danse totalement débridée, surprenante et imprévisible. Un spectacle d’électro-dance à l’énergie folle.… [Lire la suite]

LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS | Jeudi 17 Mars 2022 20h00 | Carré Sévigné

Soul. En partenariat avec les Trans Musicales.

Après 50 ans de carrière, Lee Fields, 68 ans, est l’un des artistes les plus prolifiques de la scène soul-funk contemporaine. Ses douces mélodies emplies de ferveur et les rythmes funk qui accompagnent son infaillible voix ne laissent personne indifférent. Brillant de mille feux dans les costumes qu’on lui connaît, Lee ne ralentit pas la cadence et continue de construire sa légende… [Lire la suite]

JANE BIRKIN | Mardi 22 Mars 2022 20h00 | Carré Sévigné

“ Oh ! Pardon tu dormais… ” Le concert.

Oh! Pardon tu dormais… c’est le titre d’un film de Jane Birkin puis une pièce et aujourd’hui c’est un concert que nous propose la chanteuse. Pour ce nouvel album c’est Etienne Daho qui prend la direction artistique. Comédienne et chanteuse d’une extrême sensibilité, Jane Birkin reste la plus troublante interprète de Serge Gainsbourg et berce depuis trente ans la chanson française avec sa voix singulière…. [Lire la suite]

VIDA | Jeudi 24 Mars 20h00| Pont des Arts-Auditorium

Marionnettes/Théâtre d’objets. De Javier Aranda

Acteur et marionnettiste, Javier Aranda développe un travail personnel de recherche autour de l’objet et de sa relation avec le marionnettiste. C’est le cas dans ce Vida où les deux mains de l’artiste et un simple panier à couture font naître des personnages et racontent une vie entière. Tour à tour drôle et infiniment émouvant, réflexion sur le temps qui passe, Vida laisse une empreinte indélébile… [Lire la suite]

ALEX VIZOREK | Jeudi 31 Mars 2022 20h00 | Carré Sévigné

Humour.

Nouveau challenge de taille pour le membre de la fine équipe de « Par Jupiter », l’émission de France Inter !

Après avoir écumé les scènes pendant 10 ans et décortiqué l’Art dans son premier spectacle, Alex Vizorek nous revient en 2021 avec ce sujet qui concerne tout le monde : la mort… [Lire la suite]

Avril 2022

OLDELAF | Jeudi 7 Avril 2022 20h00 | Carré Sévigné

Chanson.

Chanteur à la Tristitude joyeusement communicative, Oldelaf poursuit depuis quelques années avec entrain et succès une carrière des plus réjouissantes. Avec un gros supplément de tendresse, ses mélodies accrocheuses, ses textes percutants si proches de nous, son humour imparable, son univers espiègle a de quoi séduire… [Lire la suite]

MON PÈRE EST UNE CHANSON DE VARIÉTÉ | Mardi 26 Avril 20h00 | Pont des Arts-Auditorium

Théâtre/Musique. De Robert Sandoz – Compagnie L’outil de la Ressemblance.

Dans la lignée des grands héros occidentaux sans père, Robert s’est trouvé des pères de substitution. Il y eut bien sûr des membres masculins de la famille, des profs, des supérieurs, mais aussi Barbapapa et surtout, surtout, des chanteurs de variété française… [Lire la suite]

LA GALERIE| Jeudi 28 & Vendredi 29 Avril 2022 20h00 | Carré Sévigné

Cirque. Compagnie Machine de Cirque.

Pour la nouvelle création de cette remarquable ‘Machine de cirque’ québécoise, tout se joue dans une galerie d’art contemporain. Dans un environnement minimaliste et immaculé blanc sur blanc qui va rapidement être éclaboussé de couleurs, et d’une folle créativité ! Sous la direction du metteur en scène Olivier Lépine, ces sept artistes de cirque d’envergure internationale et cette musicienne multi-instrumentiste électrisante mêlent haute voltige, acrobaties, jonglage et envolées spectaculaires à la barre russe…. [Lire la suite]

Mai 2022

LA NUIT DU CERF| Mercredi 4 Mai 2022 20h00 | Carré Sévigné

Cirque. Compagnie Cirque Le Roux.

Jeune compagnie de cirque française, le Cirque Le Roux signe des œuvres de haute voltige aux atmosphères tragi-comique et onirique, prônant le mélange avec le théâtre, la magie nouvelle, le cinéma et la vidéo. Après The Elephant in the Room, La Nuit du Cerf raconte, sous la forme d’une intrigue policière, les dérapages et les règlements de compte d’une famille réunie pour les funérailles de la mystérieuse Miss Betty… [Lire la suite]

EIGHTEEN | Jeudi 12 Mai 20h00| Pont des Arts-Auditorium

Danse. De Thierry Micouin.

Entre danse et récit, Eighteen parle de la relation père-fille et nous accroche dès la première seconde. Le chorégraphe et danseur Thierry Micouin partage ici la scène avec sa fille Ilana, âgée de vingt et un ans et elle-même danseuse. Ensemble, dans un dialogue complice, ils évoquent leurs expériences artistiques et chorégraphiques… [Lire la suite]

MANGE TES RONCES | Mercredi 18 Mai 17h00 | Pont des Arts-Auditorium

Théâtre d’objets. Moquette Production. Mamie Ronce n’est pas commode. Les mauvaises herbes de son jardin en savent quelque chose ! Avec Moquette, son basset, elle règne sur son domaine, fauchant, taillant, débroussaillant avec entrain ! Quand son petit-fils lui est confié pour les vacances, elle l’initie sans ménagement à la vie en plein air… [Lire la suite]



Juin 2022

LA FAMILLE VIENT EN MANGEANT | Jeudi 9 Juin 20h00 | Pont des Arts-Auditorium

Théâtre. Compagnie Mmm…Un spectacle qui nous émeut par la force qu’il dégage autour d’un sujet universel et abordé avec passion, celui de la famille. Ce seul en scène de Marie-Magdeleine nous embarque dans un conseil de famille où la comédienne y incarne ses frères, ses sœurs, ses parents et sa grand-mère. Elle passe d’un personnage à un autre avec une maîtrise absolue… [Lire la suite]