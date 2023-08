Pont-Aven. Unique et magique ! la fête maritime de la Belle Angèle le 2 septembre 2023

La Fête de la Belle Angèle, sur le port de Pont-Aven dans le Finistère, est un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de patrimoine, de voiliers traditionnels, de vieux gréements, de chants de marins et de spectacles pyrotechniques. Samedi 2 septembre 2023, une trentaine de voiliers anciens, qui ont fait la beauté des ports de pêche des siècles derniers, seront à découvrir. Une dizaine de groupes partageront avec le public des moments de folies.

Pont-Aven est un port soumis aux grandes marées. La Fête de la Belle Angèle se déroule chaque année, le dernier week-end de grande marée du mois d’août, en l’occurrence le 2 septembre pour l’édition 2023. En effet, de forts coefficients sont nécessaires pour permettre aux grands bateaux de remonter le fleuve côtier, l’Aven. Les 24 voiliers, de cinq à trente mètres et équipés de un à trois mâts, remonteront l’Aven avec la marée. Ils accosteront à quai à Pont-Aven pour préparer la fête. La grande majorité d’entre eux est classée au Patrimoine maritime, dont certains au Monument Historique.

La Fête de la Belle Angèle est organisée par l’association créée du même nom. Créée en 1990, cette dernière est co-présidée par Claude Berthelom et Hervé Le Gac et a pour but de sauvegarde du patrimoine maritime et de mémoire de l’histoire portuaire de Pont-Aven. Au départ, le projet avait pour objectif de redonner vie à un ancien gréement la Belle Angèle pour participer au grand rassemblement Brest 92. Aujourd’hui, la flottille possède plusieurs bateaux d’exception : le Yann Youn, un canot à misaine ; l’Austerlitz, un maquereautier de 6,80 mètres construit en 1932 au chantier Mallard de Saint Malo ; le Valérie, un canot robuste de l’Île de Sein, une embarcation construite par le chantier Tanguy et l’Annexe, l’oublié de la construction navale et le Véga, un canot de misaine.

Hélas, la Belle Angèle n’est plus, car elle a fait naufrage en octobre 2017, mais la fête continue…

Au fil des années, les marins ont adapté la fête pour le bien-être et le plaisir de tous. Ainsi, les visiteurs peuvent échanger avec les loups de mer et bénéficier de l’autorisation de monter à bord pour visiter les navires. Des stands exposeront. Parmi eux, des intervenants de la Société nationale de sauvetage en mer (S.N.S.M).

Parmi les 24 anciens bateaux en bois présents pour cette édition, Le Corentin et Le Rigolo sont des habitués.

Le programme musical

Sur la scène 1, avant le square, Les Potes Celtes joueront de 15h à 17h. C’est un groupe de musiciens au répertoire de chansons et mélodies irlandaises, bretonnes et de chants de marins. Viendra ensuite la musique celte de Kastarell, de 17h à 19h. Le groupe de musique traditionnelle du Finistère nord regroupe des accordéons diatoniques, des guitares, un violon, une clarinette et une flûte.

De 19h à 21h, l’énergie de Concarneau Irish Team envahira la scène et le public. Ce sont dix musiciens professionnels et amateurs jouent ensemble pour offrir au public un programme de musique traditionnelle irlandaise de grande qualité et plein d’énergie. À la nuit tombée, de 21h à 23h, la chanteuse de variétés Lys’an montera sur scène. D’origine bretonne et québécoise, elle est présente depuis plus d’une décennie sur les scènes de Bretagne. Lyz’An est une artiste au style unique.

Après le spectacle pyrotechnique, vers 23h20 jusqu’à 1h30, Human Mirror clôturera la première scène. est un groupe souple dans sa composition de rock anglo-saxon des années 1970-80 qui influence aussi leurs créations emballantes.

Quant à la scène 2, dans le square, Les Gabiers du Passage (de 15h à 17h) chanteront et partageront avec le public leur répertoire de chants de marin traditionnels et contemporains avant de laisser la place à Animacanta (de 19h à 20h). Le groupe de musiciens doit son origine à Antonino Pesco, un musicien sicilien qui est domicilié à Pont-Aven depuis 1999. Multi-instrumentiste, le groupe invite le public à un voyage musical entre la Bretagne et la Sicile

Suivra La Bordée (de 20h à 21h30) est formée d’une quarantaine de choristes qui chantent la mer et les marins, puis Barbara Luna, auteure compositrice engagée (de 21h30 à 23h). Ambassadrice de l’Argentine, sa carrière est internationale. Ses musiques du monde ont des influences à la fois traditionnelles et actuelles, avec toutefois son style personnel.

La soirée se terminera avec Mim Ê Bô (de 23h20 à 1h30), excellent auteur-compositeur, arrangeur, guitariste et multi-instrumentiste. Le musicien maîtrise autant la basse, la guitare rythmique, le piano que les percussions synthé (Cap Vert – Brésil).

Hors scène, des animations du club Kilt du pays de Lorient seront à découvrir sur le porte. Et à la tombée de la nuit, un spectacle son & lumière illuminera l’ensemble du port.

Infos pratiques

Fête de la belle Angèle, samedi 2 septembre 2023, à partir de 12h, Port de Pont-Aven (29)

Gratuit

Restauration avec la buvette sur place : crêpes, moules, saucisses, merguez, frites.

