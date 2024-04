Un tremplin jeunes groupes amateurs de punk-rock sera organisé le samedi 20 avril 2024 à Pluméliau-Bieuzy dans le Morbihan par l’association Les furieux. Le gagnant remportera le droit de monter sur la scène du Festival Fury #5 le 24 août prochain qui se déroulera dans le bourg de Bieuzy.

La nouvelle association Les furieux a été créée en octobre 2021 sous la présidence de Maxime Le Doujet et organise depuis 2022 chaque année au mois d’août le Festival Fury qui accueille plus de 1500 festivaliers, avec le soutien de 120 bénévoles

Maxime Le Doujet (à gauche) archive

Le samedi 20 avril prochain, six groupes participeront au concert du Tremplin Festival Fury et devront se départager : Sid ; Kerlin ; Les Stu, ainsi que New Try, Zéro Héros et La SourDe. L’association invite le public à la salle Drosera, rue de la paix à Pluméliau-Bieuzy à venir assister à l’élection du groupe gagnant qui participera à la cinquième édition du Festival Fury en août 2024.

SID est un groupe de punk rennais (35) fondé au printemps 2020 : Tom est à la batterie ; Karreg est chanteur et joue de la basse et La Poup est le guitariste qui chante

Les Stu est un groupe de rock qui s’est formé en Ille-et-Vilaine en 2020. La chanteuse dynamique est soutenue par une section rythmique puissante composée d’un batteur, d’un guitariste et d’un bassiste. Le groupe propose un son mêlant des rythmiques percutantes et des riffs chantés en français et en anglais, grâce à cette voix rageuse. Les compositions du groupe captivent les spectateurs et les incitent à bouger et à danser le temps d’un concert. Outre ses morceaux dynamiques, le groupe propose également des compositions mélodiques envoûtantes pour aussi des moments de calme avant de repartir de plus belle dans l’intensité. L’énergie est contagieuse et l’expérience musicale est mémorable !

Les Stu

Kerlin et son gros rock qui tâche avec aussi de l’accordéon. Le groupe a sorti son EP en mai 2022 avec son titre phare La Peste

New Try est un trio de musiciens rock de Saint-Thurial (35). Alexandre (dit Alex), David et Thierry se rencontrent en 2012 à l’occasion du mariage de Gilles, un copain qu’ils ont en commun. Ils improvisent alors l’animation musicale. Deux ans plus tard, ils montent le trio. Ils ont tous les trois une formation musicale différente, d’où le choix du nom du groupe New Try : Alex est bassiste et chante ; David est au chant et à la guitare ; quant à Thierry, il est le batteur et le choriste. Le groupe commence avec un répertoire étoffé de reprises pop rock : Les Stone, AC/DC, les Kings, Niagara, Gérard Blanchard et Axel Bauer. Il joue pour se faire plaisir et faire plaisir ! Le trio sort en 2019 l’album Rock you say avec ses onze titres. Pendant la période de l’épidémie de Covid, le groupe a enregistré de nouvelles compositions que le public est invité à découvrir.

Zéro Héros, est un groupe originaire du pays de Pontivy (56). A l’origine, le groupe de punk rock a été créé autour des deux guitaristes, Dav et Sylvain. Il grandit avec les arrivées du batteur et du bassiste et devient le groupe Zéro Héros avec quatre membres actifs depuis 2018. Sylvain à la guitare, Tisba à la batterie, Dav à la guitare et au chant, et Mimoun à la basse ont vécu les confinements pendant la pandémie de Covid en enregistrant à distance le titre Rock’n Virus et en tournant son clip, en attendant de remonter sur scène. Le dernier album du groupe s’appelle Numéro 0 et est sorti en octobre 2023. Composé de douze titres, l’album en possède deux qui ont déjà été publiés : DRH Fuck Off et Héro? Zéro!

La SourDe est un groupe de Vannes (56) qui fait de la création rock à danser. Quatre musiciens, deux guitares, une basse et une batterie donnent le rythme aux textes en français de leurs compositions. Les objectifs du groupe sont de faire des concerts, de belles rencontres et d’enregistrer un EP. Le groupe promet du lourd pour le 20 avril !

Les prochaines dates du groupe La SouDe

Infos pratiques

Tremplin Festival Fury : Sélection des groupes de musique punk-rock

en prévision du Festival Fury#5 du 24 août 2024

Samedi 20 avril 2024 à partir de 17h,

Salle Drosera, rue de la paix à Pluméliau-Bieuzy (56)



Contact : furyplumeliau@gmail.com