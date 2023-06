Pludual. Le festival Zik à Gogo invite : le bagad de Lann Bihoué, les Kilt Brothers et Gavigny

Le Festival Zik A Gogo a convié trois groupes pour une belle soirée de festivités et de concerts gratuits : le bagad de Lann Bihoué, Les Kilt Brothers et Gavigny. Elle se déroulera le samedi 22 juillet 2023 à Pludual, Côtes-d’Armor, dans les Côtes d’Armor à partir de 19h et jusqu’à minuit et demi. En prime, un grand feu d’artifice sera tiré à la tombée de la nuit.

Le rendez-vous pour la soirée festive du samedi 22 juillet est fixé sur le terrain des sports de Camazen à Pludual. Le Festival Zik à Gogo, organisé par le Comité des fêtes de la commune, ravira les amateurs de musique bretonne, rock celtique et pop rock.

Fier du chemin parcouru depuis la création du festival et jusqu’à sa 9e édition aujourd’hui, les membres du Comité des fêtes et Christophe Le Merrer leur président lancent cependant un appel pour recruter des bénévoles : On ne compte plus le temps passé avec les réunions, le choix des artistes et du menu, le démarchage des sponsors, la publicité, etc.. Toutes ces petites choses sont faîtes en amont dans un but précis : que le jour J le public puisse profiter d’une superbe soirée avec des concerts et un feu d’artifice gratuits. Cependant, cette soirée ne peut exister que grâce à des personnes investies et malheureusement le manque de bénévoles fait défaut. Nous lançons donc un appel à bénévoles de tout âge pour le déroulement de Zik à Gogo le 22 juillet prochain. Les tâches souhaitées sont : le montage et démontage des structures ; les éclairages et l’électricité ; le parking ; la restauration ; les barrières et la sécurité.

Pour préparer la rencontre avec les futurs bénévoles, le Comité des fêtes organisera un pot de l’amitié au stade de Pludual, le vendredi 30 juin 2023 à 19h.

Le programme du festival Zik à Gogo, dans l’ordre de passage sur scène des artistes :

1)Le bagad de Lann Bihoué fera l’ouverture du festival. Dès 19h30, les cornemuses et les bombardes résonneront au terrain des sports. Le bagad de Lann-Bihoué est le véritable ambassadeur de la musique traditionnelle bretonne. Il est le rayonnement de la Marine nationale en France et représente notre pays à travers le monde entier.

Créé en 1952, le Bagad de Lann-Bihoué représente la Marine française dans diverses manifestations nationales et internationales, pour n’en citer qu’une seule : le défilé du 14 juillet à Paris. Le bagad a joué à plusieurs reprises dans le cadre de ses activités devant des chefs d’État du monde entier, et a accompagné des artistes sur scène comme Carlos Nuñez, Soldat Louis, Alan Stivell, Tri Yann, etc. La formation a enregistré une quinzaine d’albums lors de ses soixante-dix ans d’existence.

1) Les Kilt Brothers, basés dans le Morbihan à Lorient, Quistinic et Ploërmel et en Ille-et-Vilaine à Betton, sont des musiciens, qui partagent la même passion pour le folk rock celtique, en associant des instruments amplifiés et traditionnels : la cornemuse, la bombarde et le tin whistle, ce petit instrument diatonique. Leur répertoire est fait de compositions, d’airs traditionnels celtiques ainsi que de reprises pop qu’ils revisitent avec beaucoup d’audace. Aux parfums d’iode et de terre, leur musique festive est envoûtante. Elle est associée à la puissance de leur son celtique de korrigans déchaînés.

Alain, David, Pascal, Cédric, Joël et Maxime sauront faire vibrer le public.

3) Violon, guitare et batterie dans leur sac à dos, le groupe Pop Folk Gaviny est un trio. Originaires de Quimper (29), Antoine, Arthur et Jean forment un véritable trio dans tous les sens du mot : ils sont trois auteurs, trois compositeurs et surtout trois chanteurs à l’énergie communicative ! Leurs chansons pop rock s’adaptent à leurs références anglo-saxonnes. On retrouve dans leurs hymnes cette immédiateté rock, portée en leur temps par Louise Attaque, Jean-Louis Aubert ou plus récemment Boulevard des Airs.

Le groupe a sorti le 5 juin dernier un nouveau clip pour leur chanson Et toi :

Festival Zik à Gogo, terrain des sports Camazen à Pludual (22)

Samedi 22 juillet dès 19h

Restauration sur place : réservations conseillées pour les repas dans les commerces de Pludual et au PMU de Lanvollon.

Contacts : Office de tourisme Falaises d’Armor