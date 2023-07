Plourhan. Rendez-vous chez Rolland, un restaurant tout en élégante simplicité

C’est à Plourhan, entre Etables-sur-Mer et Saint-Quay-Portrieux, chez Rolland, un restaurant spécialisé en poissons, coquillages et légumes du jardin, qui a ouvert en août 2022, que nous avons rendez-vous avec une proche amie gastronome. Il est bon de déguster en compagnie.

Nous nous retrouvons chez Rolland, un coin de campagne planté de trois bâtiments, entre ferme, moulin et pavillon, bordé d’un terrain potager en pente. Ce sont deux frères, Pierre et Emmanuel Bonnefont, qui ont acquis cet espace champêtre autour d’un bâtiment qui faisait anciennement office de moulin avant de le requalifier en restaurant bistronomique orienté poissons et légumes. Pierre est à la cuisine et Emmanuel au champ.

Une fois entrés dans le petit bâtiment, nous découvrons un intérieur simple et élégant. Une élégante simplicité, c’est bien l’atmosphère qui va caractériser l’ensemble du dîner. À l’image du serveur, un jeune homme de moins de trente ans, sensible et attentif qui sait se montrer présent sans ostentation. Les tables sont suffisamment espacées afin de garantir une relative intimité ; devant nous se découvre le champ potager qui descend jusqu’à l’agréable terrasse. Ce design bucolique produit une atmosphère paisible qui dispose et ouvre l’appétit.

Nathalie et moi, professionnalisme oblige, commandons l’ensemble des plats proposés à la carte et quelques différents vins au verre afin de les agrémenter. L’opération est facilitée par le nombre d’entrées, de plats et de desserts qui s’élève respectivement à deux.

Après une mise en bouche sans grand intérêt, canapé de focaccia et mayonnaise à l’ail façon mousseline, arrivent – on est en Bretagne… – du pain et du beurre. Un beurre sous forme d’une mousse crémeuse qui est très bon ; un pain à la belle mie et à la croûte ferme, un vrai bon pain croustillant comme – hélas ! – beaucoup de boulangers ne savent plus en faire – un délice.

Entrées

Les courgettes rôties accompagnées de tempura de fleurs de courgette, espura au basilic et crème de haddock composent un ensemble joliment dressé et agréable en bouche ; les textures s’équilibrent et se répondent portées par la crème qui lie l’ensemble.

Les navets fumés au foin, sauce tahini citron cumin accompagnés de blettes, riz soufflé et noisettes. Cuisiner ce simple légume qu’est le navet est moins facile qu’il n’y paraît ; souvent le résultat final confine au… navet. Ici, c’est tout le contraire. Disons-le d’emblée, s’il n’y avait qu’une seule raison de venir chez Rolland, c’est pour cet assemblage étonnant et succulent. Des matières qui se répondent là encore parfaitement, blettes et riz soufflé autour d’un navet dont la fumaison au foin évoque l’improbable rencontre entre saurisserie et saucisse fumée. C’est terrien, paysan, et puis s’élève en fumée. Remarquable.

Plats

Le thon blanc, parfaitement cuit, au fenouil et tomate est un plat simple. D’une élégante simplicité où les parfums se rencontrent sans artifice, où le plaisir abonde. La chair est ferme et savoureuse.

Nous le confessons sans vergogne : jamais nous n’avions mangé de vive nue (mais mélangée dans des plats tels, principalement la bouillabaisse). Et bien, toute sa chair se déguste, et elle est délicieuse : blanche, bien ferme, au goût entre sole, rouget et lieu. Cuisinés en filets, là encore parfaitement poêlés, c’est un régal subtil. Un bémol cependant, voire deux. L’accompagnement composé de six brins de brocolis et d’un caviar d’aubergines tiède et peu assaisonné nous a semblé inadapté. Pire, la réduction de moules au vin blanc en guise de sauce s’est révélée trop puissante pour accompagner cette chair délicate. Bref, vive la vive, mais mort à cette approche décevante de son accompagnement.

Desserts

Lunette à la fraise, sorbet à l’avenant, granité verveine, crème diplomate. Là encore, parfums et textures se complètent. Succulent. Pour les grands comme les petits.

Sorbet rhubarbe, madeleine, lait d’amandes torréfiées, amandes grillés. Même appréciation que pour le premier dessert, mais avec un plus : les amandes apportent une matière croquante qui se marie avec le reste des ingrédients pour donner une belle mâche en bouche. Remarquable.

Quelle appréciation générale ?

La cuisine au raffinement simple du restaurant Rolland est très bonne. Quant au tarif, comptez 50 euros pour un menu complet accompagné de deux verres de vin. D’où un très bon, voire excellent, rapport qualité-prix. D’autant que nous imaginons facilement l’art des deux frères consolider à l’avenir leur imagination expérimentale. De belles rencontres pesco-légumières en perspective.

Rolland, restaurant à Plourhan, proche de Saint-Quay Portrieux et Étables-sur-Mer, 12 Chemin du Moulin Rolland, 22410 Plourhan

À la sortie de Saint-Quay-Portrieux vers Plourhan, prendre à gauche la rue des besaces puis à droite le chemin du Moulin Rolland.

Horaires :

samedi 12:00–13:30, 19:00–21:00

dimanche 12:00–13:30

lundi Fermé

mardi Fermé

mercredi 19:00–21:00

jeudi 12:00–13:30, 19:00–21:00

vendredi 12:00–13:30, 19:00–21:00

Téléphone : 02 96 33 11 10