Ploulec’h près de Lannion. Le 13e Salon régional du modélisme les 23 et 24 septembre 2023 à la salle Omnisports

L’association de modélisme de Ploulec’h-Trégor dans les Côtes-d’Armor organise le Salon régional du Modélisme, tous les deux ans dans sa commune, et à chaque fois, c’est un succès auprès des amateurs. La prochaine édition aura lieu les samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023.

L’association de modélisme de Ploulec’h-Trégor a été créée en 1998. Elle compte aujourd’hui plus d’une trentaine d’adhérents de tout âge et propose une approche pluridisciplinaire du modélisme, autour de passionnés spécialisés dans les miniatures et les maquettes.

L’association du modélisme de Ploulec’h-Trégor La gare de Lannion en 1930

Lors de la dernière édition en 2021 du Salon régional du Modélisme de Ploulec’h, Jean-Jacques Durand, Guy Rouxel et Jean Christophe, tous trois adhérents au club de modélisme de Ploulec’h et spécialistes des réseaux ferroviaires miniatures présentaient leur nouveau réseau ferroviaire réalisé à dix membres. Dans l’ancienne salle des fêtes de Ploulec’h, les membres ont notamment exposé leur réalisation de ce début 2023 : la miniature du quartier de la gare de la de ville Lannion en 1930 en respectant les moindres détails. Quant au nouveau réseau ferroviaire de l’association, il est en finalisation : deux jolies ruines de châteaux dominent désormais les voies, mais le train n’est pas encore arrivé en gare. L’association promet qu’il le sera le 23 septembre !

Les maquettistes de Ploulec’h, c’est une histoire de passion, de technique et de patience, qu’ils sont heureux et fiers de partager avec les visiteurs. En moyenne le Salon régional du Modélisme de Ploulec’h totalise 1200 visiteurs à chaque édition. Environ une bonne quarantaine d’exposants seront présents pour les accueillir en toute convivialité. A l’heure d’aujourd’hui, il reste des places disponibles pour les modélistes des 23 et 24 septembre. Ces derniers viennent de partout en Bretagne, de Mayenne, de Normandie, et même de plus loin, etc.

Les thèmes sont nombreux et différents : autour des trains, des bateaux statiques et navigants, des avions et hélicoptères, des voitures et autres véhicules terrestres, des villages d’hier et d’aujourd’hui, de la fête foraine, des dioramas militaires et civils avec les champs de bataille, de la caserne des pompiers, du cirque, des écluses, etc. Tous ces décors avec leurs figurines, très souvent animées et télécommandées, redonnent vie à tout un monde en modèles réduits. Ces passionnés sont tous complémentaires et les compétences des uns, dans un domaine, sont toujours enrichissantes pour les autres collectionneurs : ils transforment ensemble l’exposition en un univers miniature, mais vivant !

Portrait de Patrick qui exposera le week-end du 23 et 24 septembre au Salon régional du modélisme : Patrick vient avec Martine son épouse de Dampierre-en Burly, une commune située dans le département du Loiret, en région Centre-Val de Loire. Patrick exposera 18 dioramas en relation avec la Première Guerre mondiale, parmi les 50 qu’ils a confectionnés.

Quand Patrick est écolier en classes primaires, sa matière préférée est l’Histoire. Trois époques retiennent rapidement son attention : le Moyen-âge, la guerre de 1870 et plus encore la Grande Guerre ! Adulte, il sert dans le 43e Régiment d’infanterie de Marine, anciennement l’Infanterie Coloniale en 1914, rebaptisée en 1962. Patrick commence à s’intéresser au modélisme en 1968 autour de la thématique des sapeurs pompiers. En 2003, la société Atlas sort les soldats de plomb et à partir de là, Patrick réalise dioramas après dioramas pour couvrir sa passion sur la guerre 14/18.

Aujourd’hui à la retraite, il anime des conférences sur le déroulement complet de la Grande Guerre avec le soutien d’une quarantaine de scènes, à partir de la mobilisation en 1914, jusqu’au choix du soldat inconnu dans la citadelle de Verdun avant de rejoindre l’Arc de Triomphe dans la capitale ! Il intervient partout où on le convie : pour les municipalités, dans les salles communales, les lycées, les collèges et aussi en école primaire pour les élèves de CM2, pour lesquels la Première Guerre mondiale est au programme de leur année scolaire.

Patrick, colonel français en 1914 (devant un taxi de la Marne)

INFOS PRATIQUES : Salon régional du Modélisme de Ploulec’h,

Samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023

Les inscriptions des exposants se poursuivent, il reste malgré tout des tables disponibles !

Communication : Jean-Jacques Durand, 1 rue de Kerissy à Ploulec’h (22)

Email : jean-jacques.durand4@orange.fr

Adresse du Salon : Salle Omnisports 4, route de Kérissy à Ploulec’h (22)

Exposition, animations, ventes.

Horaires : le samedi de 13h à 19h – le dimanche de 9h30 à 18h

Tarifs : 3 € par personne et gratuit pour les moins de 12 ans

Une petite mais savoureuse restauration sera présente sur place.

Contact : 06 10 35 14 62 ou modelpt22@laposte.net

http://ampmodelisme.e-monsite.com