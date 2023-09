Plouhinec Finistère. Les tourneurs sur bois se lanceront des défis du 13 au 20 septembre

Le festival des Tourneurs sur bois se déroulera à Plouhinec dans le Finistère du mercredi 13 au mercredi 20 septembre 2023. Le public curieux est invité à participer à l’événement et à ses nombreuses animations : défis et démonstrations de tourneurs, concours de toupies, exposition-vente, etc. À noter que le week-end des Journées Européennes du Patrimoine 2023 sera inclus dans la semaine.

Le tournage sur bois est un métier d’art très ancien puisque les premières traces remonte environ 1300 ans avant Jésus Christ. À cette époque, les Égyptiens fabriquaient du mobilier, des objets du quotidien et de la décoration, des parures et des objets funéraires en tournant le bois. Au Moyen-Âge, les tourneurs sur bois étaient indispensables à la vie de tous les jours, pour la création de meubles, d’ustensiles de cuisine, la vaisselle étant uniquement faite en bois. Le métier connaît la postérité jusqu’à la fin du XIXe siècle. Dans les années 1900, l’arrivée de l’électricité permet la création d’ateliers réunissant des dizaines de tourneurs travaillant côte à côte. Les machines deviennent de plus en plus sophistiquées et les tours à répétition font leur apparition. L’artisan n’a alors plus besoin d’être présent derrière sa machine. C’est le début de la production en série et le tournage sur bois artisanal est délaissé pendant de nombreuses décennies.

Depuis quelque temps, le tournage sur bois a tendance à retrouver ses lettres de noblesse.

lnstallés depuis 2019, dans un ancien lycée de charpente maritime, les Ateliers Jean Moulin à Plouhinec constituent un laboratoire et un lieu-ressource pour toutes les initiatives qui veulent développer le savoir-faire. Ils accueilleront la semaine du 13 au 20 septembre prochain, des tourneurs venus de toute l’Europe : une semaine entière pour tourner, partager, essayer des techniques, apprendre, prendre du bon temps et plus encore.

Professionnels, amateurs et même débutants tourneurs échangeront leur savoir-faire, devant des démonstrations dédiés aux visiteurs : démonstration de tournage de bois vert, surprises au séchage, tournage de toupies petites ou grandes qui feront la joie de tous. Le public assistera aussi à la création de grosses pièces d’ameublement, de décoration et aussi d’objets pour la cuisine et la vie quotidienne, tous réalisés au tour. Le tournage sur bois sera tout simplement authentique !

Pascal Courmarcel ouvrira les portes de son atelier Kerouer aux visiteurs. Pendant trois jours (vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre), il démontrera son savoir-faire de tourneur sur bois dans son espace au décor d’un autre temps, fait de pierres, de bois et d’ardoises.

Pascal Courmarcel est venu au tournage un peu par hasard, il y a une vingtaine d’années. Il achète son premier tour, car il se passionne pour cette activité après s’être livré à quelques essais. Il utilise des bois de recyclage de différentes essences de bois locaux qu’il récupère chez les élagueurs : le cyprès, le thuya, le cerisier, le platane et l’orme qui a la caractéristique de n’avoir pas d’odeur. A l’aide de différents tours à bois, Pascal Courmarcel tourne des bois de préférence verts, pleins de sève, même s’il prend le risque que le bois se fende, car après plusieurs essais, le tourneur le maîtrise toujours et s’étonne lui-même des formes des pièces creusées dans le bois qu’elles prennent en séchant.

Ainsi il crée des objets surtout de décoration pour l’intérieur et l’extérieur et aussi des objets utilitaires uniques.

Infos pratiques :

Festival des tourneurs sur bois du mercredi 13 septembre au mercredi 20 septembre 2023

Ateliers Jean Moulin – 27, rue de la République à Plouhinec (29)

(attention ! il existe Plouhinec dans le Morbihan)

Site :

Horaires : 10h30 à 18h30

Entrée libre