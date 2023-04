Ploëzal. Le Château de la Roche Jagu expose des peintures de Maurice Denis

Les peintures du peintre Maurice Denis, un amoureux de la Bretagne que les Costarmoricains chérissent, sont au centre de l’exposition 2023 du Château de la Roche-Jagu à Ploëzal dans les Côtes-d’Armor du samedi 6 mai au dimanche 1er octobre 2023. La centaine de toiles sélectionnées se concentre sur le thème de la nature et de sa présence dans l’oeuvre de Maurice Denis.

Maurice Denis

Le samedi 6 mai 2023, pour l’ouverture de l’exposition, Thierry Grillet, auteur, commissaire d’expositions au Domaine départemental de la Roche-Jagu tiendra une conférence à 15 h intitulée : En cheminant dans les arbres de Maurice Denis.

Thierry Grillet

Après la grande exposition Maurice Denis et la Bretagne présentée en 2009 à La Roche-Jagu, l’objectif de l’exposition 2023 est de s’intéresser cette fois à la place de la Nature dans l’œuvre du peintre. Le peintre est bien connu des Costarmoricains pour avoir effectué de nombreux séjours dans sa résidence de vacances à Perros-Guirec.

Grâce à des prêts de musées nationaux et régionaux, ainsi qu’à des collections particulières, une centaine d’œuvres de Maurice Denis ont été réunies pour cette exposition au Château de la Roche Jagu.. Certaines seront exposées pour la première fois. Dans cette exposition, le peintre fervent défenseur de l’environnement invite les visiteurs à parcourir les chemins pittoresques de la nature. L’exposition sera l’occasion de découvrir l’essentiel des thèmes qui ont fait la notoriété de Maurice Denis surnommé le nabi aux belles icônes avec les jardins de sa vie personnelle dans son intimité familiale, les sujets mythologiques et religieux, les figures au jardin, les paysages pittoresques, les variations des saisons, de la nature qui exaltent les couleurs. Les arbres sont les témoins permanents de la vie du peintre et constituent également un sujet indispensable dans sa peinture, voire un motif de tableau suscitant un dialogue entre l’art et la nature, entre le matériel et le spirituel.





















Le paradis



Maurice Denis vient au monde le 25 novembre 1870 à Granville au sein du foyer de Hortense et Eugène Denis. Son père est employé en qualité de comptable aux chemins de fer de l’Ouest et sa mère est modiste. Il est encore un nourrisson, quand ses parents quittent Granville pour s’installer à Saint-Germain-en-Laye en région parisienne. Maurice commence la peinture dès l’enfance. Il découvre la Bretagne à l’adolescence pendant les vacances. Plus particulièrement les Côtes-d’Armor deviendront pour lui une source d’inspiration intarissable.

Il prend ses premiers cours de dessin à l’âge de 14 ans avant de faire ses études d’art à l’école privée de peinture et de sculpture Julian et à l’école des Beaux Arts à Paris. Il réalise ses premiers dessins et copies au Louvre en 1888. Il rencontre l’artiste Paul Sérusier, un peintre postimpressionniste, de six ans son aîné. Avec lui et suite à une leçon de Paul Gauguin qu’il rencontre lors de l’Exposition universelle de 1889 et qui sera déterminante pour son avenir, Maurice Denis fonde l’école des Nabis (nabi = prophète en hébreu). Il rejoint le mouvement symboliste et outre ses vacances en Bretagne, Maurice Denis voyage beaucoup : en Provence, en Italie, en Espagne et en Allemagne.

Maurice Denis a 18 ans

Pourtant, le plus jeune de tous, le plus apte aussi à l’expression littéraire, il est le porte-parole du groupe d’artistes nabis composé de : l’illustrateur et lithographe Pierre Bonnard ; du peintre Henri-Gabriel Ibels ; du peintre Paul-Elie Ranson ; du dessinateur et illustrateur Edouard Vuillard ; du peintre décorateur de théâtre René Piot, etc. En 1890, Maurice Denis publie la première définition du néo-traditionnisme : Se rappeler qu’un tableau, avant d’être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées ». Sa peinture est d’abord symboliste, décorative et simplifiée.

Le 12 juin 1893 à Saint-Germain-en-Laye, Maurice Denis épouse Marthe Meurier (1871-1919) qui devient sa muse. Il inaugure la célèbre toile Les Muses (musée d’Orsay à Paris) où le visage de l’unique femme aimée se multiplie en dix muses inspiratrices et protectrices. Le couple aura cinq enfants : Noëlle, Bernadette, Anne-Marie (épouse Poncet qui deviendra poétesse et écrivaine suisse), Madeleine et Dominique.

Les muses

Marthe : sa muse, au piano

Marthe à la rose





Le mariage du couple Denis

Marthe et Maurice Denis

Les scènes de ses peintures sont intimes et familiales avec aussi des thèmes religieux. Les paysages d’Italie et de Bretagne sont très présents dans son œuvre. Maurice Denis réalise aussi en France et à l’étranger de grands décors profanes : le salon de musique d’Ivan Morozov à Moscou, la coupole du théâtre des Champs-Élysées à Paris et des décors religieux dans les églises : de Sainte-Marguerite à Vésinet (78) , de Saint-Paul à Genève (Suisse), de Saint-Louis à Vincennes (94).

En 1908, Maurice Denis achète la villa Silencio, à Perros-Guirec (22) sur la Côte de Granit Rose, pour y passer des vacances en famille et peindre. La même année, il enseigne à l’Académie Ranson à Paris jusqu’en 1921. Il construit son atelier en 1912 dans les locaux d’un vieil hôpital à Saint-Germain-en-Laye et devient propriétaire des lieux, qu’il renomme le Prieuré. A partir de 1914, son succès est alors international, il est au sommet de sa notoriété.

En famille dans la maison de Perros-Guirec

La Bretagne

Le petit déjeuner

Maternité à la fenêtre













La religion

l’anonciation



Marthe Denis succombe le 22 août 1918 après de nombreuses années de maladie, alors que le fils du couple est mort pour la France en 1918. Ces deuils vont renforcer l’action de Maurice Denis pour un art chrétien. En 1919, il fonde avec George Desvallières les Ateliers d’Art sacré, dans une perspective de renouveau de l’art chrétien et où toute une génération de jeunes peintres seront formés.

Auto portrait devant le Prieuré

Le 31 janvier 1922 à Paris, Maurice Denis épouse en secondes noces Jeanne Graterolle (1880-1957) qui lui donnera un fils : François. Maurice Denis reçoit son épée d’académicien en 1932 des mains du peintre et critique d’art Paul Jamot. En 1940, Maurice Denis vit très mal l’occupation et critique discrètement l’armistice et le rôle du maréchal Philippe Pétain dans son journal.

Maurice Denis et Paul Jamot

La municipalité de Saint-Germain-en-Laye le sollicite pour décorer la salle des mariages. Une esquisse est réalisée, mais l’artiste n’aura pas le temps de réaliser l’œuvre ! Renversé par un camion boulevard Saint-Michel à Paris, il meurt le 13 novembre 1943 à l’hôpital Cochin, à l’âge de 73 ans. Ses obsèques catholiques se déroulent le 19 novembre 1943 à de Saint-Germain-en-Laye (78), où il est ensuite inhumé au cimetière. Chercheur et travailleur infatigable, Maurice Denis laisse à sa mort une œuvre considérable.

Le château de la Roche-Jagu

L’histoire raconte qu’un dénommé Jagu aurait fait construire au XIe siècle une tour en bois sur une motte en terre érigée en hauteur. Elle fut progressivement transformée en forteresse en pierres au XIIe et XIIIe siècles, faisant partie de l’ensemble de la dizaine de forteresses bâties pour défendre le Trieux. La façade sur la rivière assurait la défense par son chemin de ronde. La forteresse est en partie détruite au cours de la guerre de Succession de Bretagne (1341-1365). Avec l’autorisation du duc de Bretagne Jean V et l’assurance qu’il peut y venir quand bon lui semble, le château est reconstruit pour Catherine de Troguindy, la propriétaire du lieu en 1405. Le logis est constitué d’un seul corps de bâtiment en profondeur dont l’entrée se fait par une porte surmontée d’une niche. Le premier étage possède encore ses fenêtres à meneaux. Une coursière en bois dessert les pièces du second étage disposées en enfilade.

Élevée au rang de baronnie par le duc de Bretagne François II en 1487, la terre de la Roche-Jagu passe aux mains de plusieurs familles sous l’Ancien Régime : Roland Péan, puis son fils Pierre Péan et sa petite-fille Françoise Péan qui épouse en 1494 Guillaume d’Acigné, Jacques d’Acigné, puis Louis d’Acigné furent successivement seigneurs de la Roche-Jagu. La dernière famille propriétaire du château est la famille d’Ales qui exploite les terres agricoles du domaine. Le château reçoit le titre de monuments historiques le 25 juin 1930. Il devient la propriété du Département des Côtes du Nord (puis des Côtes-d’Armor) en 1958, quand le vicomte Gaétan d’Alès le confie au Département.

Aujourd’hui le Domaine départemental de la Roche-Jagu organise des visites, de fréquentes expositions thématiques, des événements culturels et des spectacles dans le parc de 30 hectares. Ses jardins sont en visite libre, et des ateliers Nature y sont également organisés. Ces jardins contemporains d’inspiration médiévale ont été imaginés par l’architecte paysagiste Bertrand Paulet. Ils ont été labellisés Jardins remarquables en 2005 et Ecojardins en 2017 pour le respect de la biodiversité.

Infos pratiques

Exposition peintures de Maurice Denis : du 6 mai au 1er octobre 2023 Château de la Roche-Jagu à Ploëzal (22)

Billetterie et infos ici : https://billetterie.larochejagu.fr/

L’exposition est organisée conjointement avec le Musée départemental Maurice Denis qui l’accueillera à son tour du 25 octobre 2023 au 21 mars 2024.