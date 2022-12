Morbihan. Frédéric Vandamme propose une gamme de miel ancestral

Ingénieur en usine agro-alimentaire à Vannes, Frédéric Vandamme a créé il y a 6 ans son entreprise Ma forêt de toutes façons à travers laquelle il cultive sa passion des abeilles. Il élève l’abeille noire, appelée localement « la Bretonne », et vend son miel et d’autres productions dérivées.

Pourquoi et comment un ingénieur comme Frédéric Vandamme s’est-il intéressé aux abeilles ? « Certainement parce qu’au cours de mes études j’ai étudié l’entomologie (la branche de la zoologie qui étudie les insectes) et la phytologie (l’étude des plantes). Cette science me passionne toujours autant et c’est à travers l’apiculture que je développe cette passion », déclare l’apiculteur. Il a ensuite découvert l’ensemble des matières premières fournies par l’abeille en s’appuyant sur ses connaissances alimentaires. « Puis, j’ai développé un panel de produits à base de miel pour mon usage personnel et pour celui de mes proches. »

Frédéric Vandamme

Un mode de culture et de recettes à l’ancienne

Depuis 2016, Frédéric Vandamme élève ses abeilles en reprenant les savoir-faire de l’époque de nos grands-parents ou arrières grands-parents. Sis à Ploërmel, Ma Forêt De Toutes Façons a acquis une parcelle d’un hectare de bois à Guillac (Morbihan). 30 ruches y sont actuellement installées en trois ruchers, à raison de 60 000 abeilles par ruche, alors qu’en 2018 l’apiculteur n’en possédait que 20. Les abeilles peuvent parcourir jusqu’à trois kilomètres aux alentours de leur ruche pour butiner et bénéficient d’une grande diversité de fleurs. « J’ai recréé un écosystème végétal diversifié, avec des multitudes de fleurs et de nombreuses plantes sauvages : caroubier – aubépine – sureau – callune – houx – lierre – millepertuis – ronce – saule – marsault – valériane – mélisse – menthe et également des arbres tels que les châtaigniers et les mimosas », explique l’apiculteur. Chaque année, Frédéric plante de nouveaux végétaux, car son objectif est de retrouver le bocage d’antan. Il bannit la monoculture pour privilégier une production de qualité plutôt que de quantité.

Et pour procéder à ses plantations d’arbres, l’apiculteur se réfère une nouvelle fois aux anciens ! La Sainte-Catherine, le 25 novembre, était leur point de repère pour planter les arbres, elle est aujourd’hui devenue celui de Frédéric. Il y a deux ans, il avait choisi de planter des noyers, des marronniers, des agapanthes. La plantation a cette année pris peu de retard, car le nettoyage et la taille sur le terrain ont pris un peu plus de temps.

« Je souhaite une biodiversité la plus complète possible, pour que mes abeilles trouvent le pollen le plus hétérogène possible. » Cette diversité permet par la suite d’obtenir un miel avec de nombreuses qualités autant sur le plan gustatif que médicinal, comme l’utilisaient nos aïeuls.

Le résultat obtenu est parfois atypique, comme le parfum à la vanille, à l’orange ou encore le miel au citron confit. Et contrairement aux autres miels, ceux de Frédéric se conservent un peu moins longtemps et à température ambiante, pas au froid, mais plutôt au frais (de préférence dans une cave plutôt qu’au réfrigérateur).

Formation, partenariat et conférences

Deux ans seulement après son installation, de nombreuses personnes se sont intéressée à la production de miel de Frédéric. La plupart des interrogations concernaient l’ensemble des pratiques utilisées : comment obtenir du miel avec la récolte première ? Faut-il être professionnel en apiculture pour avoir une ruche sur son terrain ? Comment participer à la survie des abeilles ?, etc. « C’est ainsi que l’idée de me lancer dans la formation m’est venue ! » Les cours ont lieu la plupart du temps en forêt et se déroulent le weekend afin d’être disponible pourle plus grand nombre. En petit groupe et dans une ambiance décontractée et chaleureuse, la formation accueille des apprentis apiculteurs-amateurs dont la plupart veut installer leurs propres ruches dans le but de consommer leur production, mais aussi soigner les petits bobos du quotidien : les brûlures, le mal de gorge ou encore la peau trop sèche.

Trois grands thèmes sont abordés lors des cours : l’élevage des abeilles, entretenir et gérer une ruche et la récolte et les matières premières. Les échanges entre les participants sont toujours profitables et créent une dynamique autour des sujets tels que l’environnement, la disparition des “petites bêtes” et de leur habitat. Il arrive que Frédéric Vandamme prête son matériel à certains de “ses élèves” : tracteur, maturateur. Là encore, des échanges se créent. Ils sont une dizaine actuellement.

Avec Marie-Pierre Corvaisier la responsable du Brit Hôtel l’Hippodrome de Ploërmel

Afin de faire découvrir l’abeille noire à un plus grand public, Ma Forêt de Toutes Façons s’est associé avec le Brit Hôtel de Ploërmel. L’objectif de ce partenariat est aussi la préservation de l’abeille domestique. La restauratrice s’est engagée à protéger l’abeille en hébergeant des ruches sur le domaine de l’hôtel et à proposer à sa clientèle le miel de l’apiculteur à chaque petit-déjeuner.

Frédéric organise aussi des conférences sur l’abeille, sa vie et son rôle indispensable dans le quotidien de l’humain. Il détaille le rôle de la pollinisation des abeilles avec l’impact sur la biodiversité végétale et la production des fruits et légumes. Son intervention est divisée en plusieurs parties qui permettent de comprendre l’insecte et les vertus du miel dans leur ensemble : la fabrication des matières premières, la cire qui aide à la cicatrisation, ses bienfaits pour les problèmes de peau et en cas en brûlures (la propolis), les vertus du pollen (protéine végétale qui prévient des affections grippales, régule les fonctions intestinales et stimule les fonctions immunitaires).

Le miel a également la propriété d’être énergétique en cas de fatigue ou d’une baisse de tension, il améliore l‘hémoglobine du sang et favorise la rétention du calcium et du magnésium.

En conclusion, l’apiculteur rappelle que le miel ne s’altère pas dans le temps, car après tout, il existe depuis la nuit des temps. « Sa première apparition remonte à 2 500 av. J.-C.. » Un raison de plus de protéger ce petit insecte rayés qui apporte tant à la planète et l’homme.

Site Ma Forêt De toutes Façons ici

L’apiculteur propose à sa clientèle sa gamme complète de miel pour Noël et les fêtes de fin d’année : à découvrir ici. La livraison à domicile est possible le soir à partir de 18 h 30 dans la commune de Ploërmel uniquement.

À lire également :