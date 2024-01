Il fut le dirigeant de Breizh Cola et des bières Lancelot à Val d’Oust, Stéphane Kerdolé est depuis 18 mois le patron de la distillerie La Mine d’Or, productrice de whisky 100% breton, à Ploërmel dans le Morbihan. Aujourd’hui, il se lance dans la plantation de chênes au sein de la célèbre forêt de Brocéliande car son objectif est d’assurer sa propre fabrication de barriques…

Le 1er juillet 2022, le dirigeant Stéphane Kerdodé inaugurait la Distillerie La Mine d’Or. L’inauguration s’était voulue festive avec l’accompagnement d’un orchestre de jazz et des visites guidées des lieux. La Mine d’Or ouvrait ses portes à la clientèle quelques jours plus tard. La nouvelle distillerie se situe dans les espaces du Domaine de Ronsouze à Ploërmel dans le Morbihan. Depuis 2005, Stéphane Kerdodé dirigeait avec Eric Ollive, la Brasserie Lancelot au Roc-Saint-André, commune de Val d’Oust (56), qu’ils ont vendue en novembre 2021, au groupe Agrial, la Société Coopérative Agricole de Caen en Normandie.

Les travaux nécessaires pour concevoir une distillerie ultra moderne, augmenter sa capacité de stockage pour ses chais de vieillissement et créer des surfaces de stockage supplémentaires, ont duré une année. L’ancien corps de ferme existant a été transformé par des entreprises bretonnes. Il conserve néanmoins son cachet. A proximité des trois anciennes longères, cinq bâtiments neufs sont sortis de terre. Le bâtiment central accueille la direction et les salles de réunion. Dès l’ouverture, le lieu disposait de deux chais qui permettaient de stocker 2400 barriques de 350 litres chacune de production de whisky made in Brocéliande. Le breuvage vieillit pendant trois années. L’objectif de la distillerie est de produire 400 000 bouteilles à l’année. Pour atteindre ce but, Stéphane Kerdodé a planté 25 hectares d’orge, afin d’avoir sa propre céréale. Celle-ci est concassée en farine avant d’arriver dans les cuves de brassage. La toute première cuvée avait été vendue aux cafetiers et cavistes du secteur. L’entreprise est familiale. Elle emploie dix salariés pluridisciplinaires : elle a nommé Charles Maillet responsable des chais et Magali Piquet responsable administrative.

Stéphane Kerdolé a créé le whisky Galaad, véritable single malt français, en respectant le savoir-faire ancestral des artisans distillateurs. Le whisky Galaad est parfumé aux agrumes et aux fruits et épicé naturellement par le bois. La production d’un whisky haut de gamme est à la genèse de la création de la distillerie la Mine d’Or. Les whiskys sont tous différents. On y propose aussi des single malt de haute tenue, affinés en fût de chêne français cinq ans minimum avec réduction à l’eau de source de Paimpont (35) ; trois Gin, dont le Celtic Dry Gin, dit Seizh ; une liqueur de menthe de qualité Speakeasy.

Au cours de cet été 2023, les secrets de fabrication ont été dévoilés à raison de trois visites guidées quotidiennement. Le public a pu visiter : la station de brassage (eau, orge maltais et levure) ; la distillerie avec sa production quotidienne de 5000 litres grâce à une double distillation du wash : d’abord le brouillis entre 9 et 10,5 degrés, redistillé pour donner l’eau de vie à 72 degrés. Les visiteurs ont pu voir le stockage des barriques, d’un côté celles en chêne français neuf pour l’eau de vie et de l’autre côté les anciennes barriques de Cognac ; le bar élégant avec son comptoir griffé Nectoux et ses fauteuils en cuir et la boutique avec sa salle de projection. L’endroit est pédagogique, propose des dégustations et tous ses produits sont destinés à la vente.

C’est grâce, en grande partie, à la vente du whisky Galaad, que la Mine d’Or peut financer aujourd’hui la plantation de chênes dans la proche et légendaire forêt de Brocéliande. En effet, en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF), Stéphane Kerdolé, qui consacre 30 000 euros au projet, se lance dans la plantation de 3 000 chênes dans la forêt de Brocéliande sur la parcelle 35A, une chênaie plantée au XX e siècle, avec un résineux sensible au réchauffement climatique. 3000 autres chênes ont été plantés dans la forêt de Villecartier à Bazouges-la-Pérouse en Ille-et-Vilaine. Les milliers de plants de chênes sessile, appelé aussi le chêne rouvre (arbre caduc qui perd des feuilles chaque année) ont été plantés sur 8,5 hectares.

Dans plusieurs décennies, ces chênes serviront aux générations futures. Ce bois servira à la fabrication des barriques de la Mine d’Or, aujourd’hui assurée par le bois de la forêt de Chambord (41). L’Office National des Forêts a pris en charge l’installation de protections, visant à empêcher la visite de nuisibles sur les plantations.

Infos pratiques

Distillerie la Mine d’Or

Ronsouze à Ploërmel (56)

Tél. : 02 97 75 74 90

Horaires : sur réservation 10h30 et 15h.

