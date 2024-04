La salle de l’Amicale laïque de Plobannalec dans le Finistère accueillera Croq’Livres, le festival du livre enfance-jeunesse en pays Bigouden les samedi 13 et dimanche 14 avril 2024. L’organisation revient aux représentants des amicales laïques du territoire : Plobannalec-Lesconil, Pont-l’Abbé, Loctudy, Léchiagat, Plonéour-Lanvern, etc. Seront proposés des rencontres avec des auteurs et illustrateurs jeunesse, un salon vente avec séances de dédicaces, des spectacles, des expositions, des débats, une journée de formation « Lire et Faire Lire »…

Le collectif des amicales laïques du pays Bigouden a été créé il y a presque vingt ans. Leur objectif est de fédérer toutes les écoles volontaires autour du principe de laïcité et de promouvoir ce principe dans toutes les classes : de la petite section en maternelle aux écoliers de CM2. Pour l’organisation de Croq’livres, le collectif a pour partenaires la librairie De l’encre à l’écran du Guilvinec pour le salon-vente et le Relais Petite Enfance Ti-Liou de Pont-l’Abbé pour les ateliers et les spectacles pour les tout-petits.

En amont du weekend du 13 et 14 avril, le collectif des amicales laïques du pays Bigouden annonce plusieurs animations qui se dérouleront dès le lundi 8 avril sur tout le territoire des deux communautés de communes du pays Bigouden.

La semaine proposera des interventions d’auteurs et d’illustrateurs *dans neuf écoles et trois collèges du Pays Bigouden, soit 35 classes concernées par l’événement (retrouvez la liste en fin d’article) ; des ateliers de sensibilisation au handicap (déficiences visuelles) ; des interventions dans deux centres de loisirs (un espace jeunes et une médiathèque) ; différentes expositions dans les bibliothèques et médiathèques de plusieurs communes du territoire ; des ateliers Bébé bouquine en crèche pour les tout-petits avec le Relais Petite Enfance; une journée de formation sera dispensée pour les bénévoles de Lire et Faire Lire le vendredi 12 avril.

Au cours du week-end, les visiteurs assisteront à un salon-vente avec séances de dédicaces ; à des spectacles théâtraux faits par les enfants et dédiés aux enfants, dont un est destiné aux tout-petits sous forme de conte ; une table ronde intitulée Grandir avec le livre avec l’importance de donner dès le plus jeune âge le goût de lire ; des débats ; des stands spécifiques de sensibilisation sur divers sujets tels, les déficiences visuelles et auditives et aussi l’illettrisme ; présentation de quelques albums en langue bretonne.

Les séances de dédicaces d’auteurs auront lieu le samedi jusqu’à 18h et le dimanche jusqu’à 16h et accueilleront : Erwan Bargain ; Christine Le Dérout ; Yves-Marie Clément ; Ivan Le Noane ; Alex Cousseau ; Véronique Mazière ; Yvan Duque ; Patrick Pasques ; Chloé Fraser ; Tristan Pichard ; Aurélie Guillerey ; Martine Queffélec ; Isaly ; Éric Senabre , Brieuc Janeau ; Clara Vialletelle.

Christine Le Dérout, originaire de Concarneau (29) est une auteure jeunesse qui édite chez Locus Solus. Ses histoires s’adressent à de jeunes lecteurs de 7 à 12 ans. Son douzième ouvrage, Trafic au royaume de Siam, a été édité en mai 2023. Il a été illustré par Joël Legars. L’histoire se déroule dans la jungle en Thaïlande, où quatre copains quimpérois âgés de 12 ans, enquêtent sur un trafic international d’animaux…

Alex Cousseau, originaire de Brest, vit à Quimperlé (29). Après des études d’arts plastiques et d’audiovisuel, puis un emploi d’enseignant, il se lance dans l’écriture et publie plusieurs albums à l’École des Loisirs. Les Trois Loups en 2002 et plusieurs textes sont édités aux éditions du Rouergue. En octobre 2023, il écrit Le voyage fantastique de Charles et, en janvier 2024, Piccadilly Circus pour « explorer le monde, pour commencer une aventure, il faut un moyen de transport ! La troupe d’amis s’assoie à l’intérieur du bus à impériale qui se trouve posé sur un manège. Les tours accélérant au fur et à mesure, donnent plein d’idées à la petite bande d’amis. La route, les montagnes, les rencontres, les péripéties. Chacun ajoute sa touche pour personnifier son aventure… »

Martine Queffélec connaît bien l’univers des enfants pour avoir été professeur des écoles puis élue chargée de la jeunesse. Passionnée de littérature enfantine, son style est plein d’humour et de fantaisie. Elle est connue notamment pour avoir publié les aventures du chat blanc Fiasco, une série de quatre tomes de romans jeunesse

Brieuc Janeau est engagé dans différentes disciplines artistiques : la musique, le théâtre en tant que comédien et metteur en scène, la photographie et surtout l’illustration et l’écriture d’histoires dans des univers drôles et poétiques. Professeur des écoles en maternelle en Bretagne, les albums sont pour lui des outils qui contribuent et favorisent le développement de l’enfant. Fin 2022, il écrit Mon brachiosaure, l’histoire d’un enfant qui fait de la balançoire accrochée au cou d’un énorme brachiosaure jaune-orange à la crête bleue ! Ensemble, ils vont explorer la nature, construire et s’amuser…

Clara Vialletelle est auteure de bande dessinée installée à Quimper (29). Après ses études d’arts, elle va vivre six mois en Inde. Elle revient avec un projet de carnet de voyage, C’est décidé, je pars en Inde, son premier livre édité en 2018. Elle réalise tout à la main, à l’encre, au feutre, à la plume, à l’aquarelle ou au crayon de couleurs. Ensuite, Clara Vialletelle scanne et fait la couleur à l’ordinateur en trois harmonies, ce qui donne sept couleurs au total. Après un autre voyage en Corée, elle sort en décembre dernier un nouveau carnet de voyage en BD: Je ne suis pas folle

Les autres animations du week-end

Nolwenn Champagne est conteuse. Elle s’émerveille du réel et elle transforme ses rêves en contes. Elle sait que les histoires doivent être racontées comme le soleil se lève et se couche chaque jour, comme l’arbre pousse, comme l’enfant grandit et goûte ce qui l’entoure.

Dans ses histoires, le réel et le merveilleux tissent ensemble le brin de folie qui mène à l’aventure. Nolwenn puise dans les contes sa force de vie et sa joie qu’elle partage sans modération ! Elle forme aussi les enfants conteurs dans les écoles, les parents et les enfants ensemble lors d’ateliers et des adultes intervenant auprès d’enfants.

Croq’Livres, festival du livre enfance-jeunesse en pays Bigouden, du samedi 13 avril au dimanche 14 avril 2024

Salle de l’amicale laïque – 2, rue du Port à Plobannalec (29)

accès libre et gratuit pour les familles

Contact du collectif des amicales laïques du Pays Bigouden : joelle.raguenes@gmail.com

*les neufs écoles : Treffiagat-Léchiagat ; Plobannalec-Lesconil ; Loctudy Jules Ferry ; Loctudy Larvor ; à Pont-l’Abbé, les quatre écoles : Jules Ferry, Merville, Kerarthur et Lambour ; Plonéour-Lanvern Nicole et Félix le Garrec

Les trois collèges : Paul Langevin au Guilvinec ; Laennec à Pont-l’Abbé et Henri Le Moal à Plozévet